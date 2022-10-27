Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan

Tin y tế 27/10/2022 14:17

 Rất nhiều em học sinh đồng loạt có biểu hiện sốt cao, cơ thể mệt mỏi, đau chân, đau bụng hiện đang được y tế tỉnh Bắc Kạn khẩn trương theo dõi, điều tra nguyên nhân.

Trước tình hình dịch bệnh bất thường ghi nhận hơn 700 trường hợp, trong đó có 1 ca tử vong do dịch sốt cao tại tỉnh Bắc Kạn, y tế địa phương đã khẩn trương phòng, chống dịch sốt này.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông tin trên Báo Sức khỏe và đời sống về tình hình sức khỏe của các em hiện nay cho hay, từ đầu tháng 10 đã xuất hiện các trường hợp sốt, ho vào điều trị tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn nhưng Trung tâm không có giám sát, báo cáo. Những ngày sau xuất hiện các ca bệnh vào phòng khám tư nhân trên địa bàn, trạm y tế, trung tâm y tế huyện.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan - Ảnh 1

 

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan - Ảnh 2
Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhi tại khoa Nhi. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhiều bệnh nhi đa phần đã có biểu hiện tốt: "Đa phần các ca bệnh tiến triển tốt, sau 2 - 3 ngày hết sốt, sức khỏe bình thường", bà Mai Thị Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn nêu.

Trước đó, các ca bệnh xuất hiện rải rác ở tất cả các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10/2022, tập trung chủ yếu là Trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan - Ảnh 3

Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng có 70 học sinh nghỉ học do ốm, sốt, ngày 24/10. Ảnh: VnExpress

Trong khi đó, ca bệnh đầu tiên là bé T.T.T (6 tuổi), tại Đồng Thắng, Chợ Đồn nhập viện ngày 14/10/2022 với biểu hiện lâm sàng sốt nhiệt độ 38 độ C, ho, chảy nước mũi, không khó thở, sau điều trị 4 ngày khỏi, cho ra viện ngày 18/10/2022.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, trường hợp tử vong là bé T.Q.N (8 tuổi) học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Bằng Lũng. Trẻ được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu lúc 06h00p ngày 24/10/2022 trong tình trạng hôn mê, tím tái, sốt 40 độ C. Bệnh nhi đã được tiến hành cấp cứu, hồi sức không kết quả, tử vong lúc 10h30p.

Trước đó, trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp nhận nhiều học sinh, trẻ mẫu giáo có biểu hiện ho, sốt, khoa Nhi trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Nông Văn Quân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn, cho biết ngay khi nắm được thông tin về việc nhiều học sinh bị sốt bất thường, Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, tìm nguyên nhân và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trung tâm gửi 7 mẫu bệnh phẩm của học sinh về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm, kết quả ban đầu có 5 mẫu dương tính với cúm B, còn hai mẫu âm tính. Hiện ngành y tế chưa kết luận nguyên nhân các cháu bệnh, tiếp tục theo dõi và xử trí.

Hiện các trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, vệ sinh phòng dịch phòng học và khuôn viên.

 

Bắc Kạn: Gần 700 học sinh một huyện sốt chưa rõ nguyên nhân, đã có ca tử vong

Bắc Kạn: Gần 700 học sinh một huyện sốt chưa rõ nguyên nhân, đã có ca tử vong

Gần 700 học sinh huyện Chợ Đồn sốt phải nghỉ học, một em 8 tuổi tử vong; 5/7 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính với cúm B, tuy nhiên chưa kết luận nguyên nhân bệnh hàng loạt.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh cúm 700 ca sốt Y tế huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại