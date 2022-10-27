Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông tin trên Báo Sức khỏe và đời sống về tình hình sức khỏe của các em hiện nay cho hay, từ đầu tháng 10 đã xuất hiện các trường hợp sốt, ho vào điều trị tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn nhưng Trung tâm không có giám sát, báo cáo. Những ngày sau xuất hiện các ca bệnh vào phòng khám tư nhân trên địa bàn, trạm y tế, trung tâm y tế huyện.

Trước tình hình dịch bệnh bất thường ghi nhận hơn 700 trường hợp, trong đó có 1 ca tử vong do dịch sốt cao tại tỉnh Bắc Kạn , y tế địa phương đã khẩn trương phòng, chống dịch sốt này.

Nhiều bệnh nhi đa phần đã có biểu hiện tốt: "Đa phần các ca bệnh tiến triển tốt, sau 2 - 3 ngày hết sốt, sức khỏe bình thường", bà Mai Thị Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn nêu.

Trước đó, các ca bệnh xuất hiện rải rác ở tất cả các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10/2022, tập trung chủ yếu là Trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng.

Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng có 70 học sinh nghỉ học do ốm, sốt, ngày 24/10. Ảnh: VnExpress

Trong khi đó, ca bệnh đầu tiên là bé T.T.T (6 tuổi), tại Đồng Thắng, Chợ Đồn nhập viện ngày 14/10/2022 với biểu hiện lâm sàng sốt nhiệt độ 38 độ C, ho, chảy nước mũi, không khó thở, sau điều trị 4 ngày khỏi, cho ra viện ngày 18/10/2022.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, trường hợp tử vong là bé T.Q.N (8 tuổi) học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Bằng Lũng. Trẻ được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu lúc 06h00p ngày 24/10/2022 trong tình trạng hôn mê, tím tái, sốt 40 độ C. Bệnh nhi đã được tiến hành cấp cứu, hồi sức không kết quả, tử vong lúc 10h30p.

Trước đó, trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp nhận nhiều học sinh, trẻ mẫu giáo có biểu hiện ho, sốt, khoa Nhi trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Nông Văn Quân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn, cho biết ngay khi nắm được thông tin về việc nhiều học sinh bị sốt bất thường, Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, tìm nguyên nhân và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trung tâm gửi 7 mẫu bệnh phẩm của học sinh về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm, kết quả ban đầu có 5 mẫu dương tính với cúm B, còn hai mẫu âm tính. Hiện ngành y tế chưa kết luận nguyên nhân các cháu bệnh, tiếp tục theo dõi và xử trí.

Hiện các trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, vệ sinh phòng dịch phòng học và khuôn viên.