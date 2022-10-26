Người đàn ông 52 tuổi nhiễm một loại vi khuẩn gây lở loét nặng toàn thân

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da toàn thân khô, bong tróc; lòng bàn tay, lòng bàn chân nổi nhiều mụn mủ vàng đục, đau nhức dữ dội, sốt, ăn uống, đi lại, sinh hoạt đều khó khăn. Bệnh nhân cho biết ông bị viêm da cơ địa khoảng 2 năm nay, điều trị ổn. Thời gian gần đây, lòng bàn tay, bàn chân ông nổi nhiều mụn nước, cảm giác ngứa nhiều, rất khó chịu, mất ngủ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 26/10, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay vừa tiếp nhận người đàn ông 52 tuổi ở Tiền Giang nhiễm một loại vi khuẩn đề kháng với hầu hết các kháng sinh hiện nay.

Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh thế hệ mới, kháng viêm, thuốc thoa và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau 7 ngày điều trị các mụn mủ khô dần và bong tróc. Tình trạng bệnh cải thiện khoảng 80-90% so với lúc nhập viện.

Trao đổi với báo Thanh Niên, bệnh nhân 52 tuổi cho biết: “Do ngứa quá, ngứa muốn phát điên, không ăn ngủ được nên tôi đã chích vỡ các nốt mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và chà xát mạnh cho đỡ ngứa. Sau mấy ngày, lòng bàn tay, lòng bàn chân sưng lên, xuất hiện nhiều mụn mủ trắng đục kèm sốt…".

BS.CK2 Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng khoa Lâm sàng 2 - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết bệnh nhân bị viêm da cơ địa bội nhiễm. “Nguyên nhân có thể do bệnh nhân chích vỡ các mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân cộng với việc cào gãi, chà xát mạnh làm da bị tổn thương khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da và gây ra nhiễm trùng. Đặc biệt, sau khi cấy dịch mủ ở lòng bàn tay, kết quả cho thấy có nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng thuốc, loại vi khuẩn này đề kháng với hầu hết các kháng sinh hiện nay nên rất khó khăn trong việc điều trị” - BS Nguyễn Vũ Hoàng cho biết.

Bàn chân, cơ thể cũng bị tình trạng tương tự - Ảnh: báo Người Lao động

Viêm da cơ địa là bệnh lý da viêm mạn tính, thường ít gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu như người bệnh không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng da và đặc biệt là nhiễm trùng huyết có nguy cơ tử vong cao. Để nhận biết dấu hiệu viêm da cơ địa bội nhiễm, BS Hoàng lưu ý các triệu chứng sau: Trên da có mủ, mài vàng, đau nhức, sưng tấy hoặc sờ nóng, vết thương có màu đỏ tươi (ở người có màu da sáng) hoặc vết thương có màu đỏ sậm (ở người có màu da sậm), bệnh nhân cảm giác ớn lạnh hoặc bị sốt.

Hiện nay, thời tiết đang chuyển hanh khô, là điều kiện thuận lợi để viêm da cơ địa tái phát. Vì vậy khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu của bệnh (như da nổi đỏ, tróc vảy, mụn nước, phù nề, rỉ dịch kèm với ngứa nhiều), bạn nên sớm đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đúng cách và tránh được các biến chứng của bệnh. Tuyệt đối không được chích vỡ các mụn nước, và hạn chế cào gãi để tránh nhiễm trùng da.

(*) Để hạn chế viêm da cơ địa bùng phát, BS Hoàng khuyên các bạn nên:

Thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm và khi da bạn bị khô.

Chọn các sản phẩm chăm sóc da không có mùi thơm.

Kiểm tra tất cả các sản phẩm chăm sóc da trước khi sử dụng chúng.

Tắm hàng ngày, từ 5 đến 10 phút trong nước ấm.

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát bằng vải 100% cotton.

Giặt quần áo bằng bột giặt không có mùi thơm và không có thuốc nhuộm.

Bảo vệ làn da của bạn khỏi nhiệt độ tăng/giảm quá mức trong ngày.

Tìm hiểu nguyên nhân gây ra viêm da cơ địa bùng phát và tìm ra cách tránh những tác nhân này.