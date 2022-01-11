Nóng: Xem ngay cách nhận biết biến thể Omicron qua 3 dấu hiệu trên da

Biến thể Omicron là một chủng virus có khả năng lây lan nhanh nhưng lại gây ra ít ca nhập viện hơn biến thể Delta tới 70%. Theo dữ liệu từ Ứng dụng Nghiên cứu triệu chứng Covid-19 cho thấy rằng, một số người mắc phải biến thể Omicron không có các triệu chứng như ho dai dẳng, sốt, mất vị giác và khứu giác - các triệu chứng chính của Covid-19 - mà lại bị phát ban trên da. Dưới đây là 3 dạng phát ban mà người nhiễm Omicron ở Anh gặp phải - quốc gia mà biến thể này đang "hoành hành".

Tuy nhiên, ngoài Covid-19 thì một số các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả cảm lạnh thông thường cũng sẽ gây ra phát ban. Vì vậy, khi phát hiện thấy cơ thể mình có những dấu hiệu hoặc triệu chứng đáng nghi, nên làm xét nghiệm để xem bản thân có mắc Covid-19 hay không, từ đó cách li và chữa trị kịp thời.

Các vết mẩn đỏ này thường xuất hiện một cách đột ngột và gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cho bệnh nhân. Người bệnh sẽ bị ngứa dữ dội ở bàn chân hoặc lòng bàn tay, khá phổ biến ở trẻ em.

Phát ban nhiệt

Loại phát ban thứ hai mà người nhiễm biến thể Omicron có thể mắc phải chính là phát ban nhiệt, như rôm sảy hay ban đỏ thường xảy ra khi cơ thể bị nóng. Các vết phát ban nhiệt thường xuất hiện nhiều ở khuỷu tay, mu bàn tay, bàn chân và đầu gối. Các dấu hiệu này trước đây đã được phát hiện ở trẻ em tại anh nhưng hiện tại thì cũng xuất hiện nhiều ở người lớn.

Loại phát ban thứ hai mà người nhiễm biến thể Omicron có thể mắc phải chính là phát ban nhiệt, như rôm sảy hay ban đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi nhận của Tiến sĩ David Lloyd, có tới 15% trẻ nhiễm biến thể Omicron là bị phát ban kèm theo các triệu chứng khác như mệt mỏi, đau đầu và chán ăn - các triệu chứng phổ biến nhất ở người mắc biến thể Omicron.

Cước

Triệu chứng cuối cùng trên da của người nhiễm biến thể Omicron chính là các vết phát ban tương tự như cước thường mắc vào mùa đông, các vết cước này đổi màu đỏ, tím kèm theo là vùng da bị phồng rộp. Triệu chứng này khá tương tự với "ngón chân Covid" vốn được ghi nhận ở những người đã nhiễm Covid-19 với các biến thể trước đó.

Cước khá tương tự với 'ngón chân Covid' vốn được ghi nhận ở những người đã nhiễm Covid-19 với các biến thể trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn người mắc Omicron có các triệu chứng trong vòng 48h kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Các bệnh nhân khi đó sẽ bị đau vùng thắt lưng, nhức mỏi cơ, sổ mũi, đau họng, nhức đầu, mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm, phát ban hắt hơi.