NÓNG: TP.HCM ghi nhận thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số lên 11 ca

Tin y tế 07/01/2022 10:13

Vào ngày 6/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết cả 5 trường hợp mới được phát hiện đều là người nhập cảnh trong tháng 12/2021

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 6/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM báo cáo rằng đã phát hiện 5 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron mới được phát hiện đều là người nhập cảnh trong tháng 12/2021. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

 

sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp này được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Mẫu xét nghiệm được làm giải trình tự gene và có kết quả nhiễm biến thể Omicron. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết các trường hợp liên quan 5 trường hợp này gồm tổ bay và hành khách đi cùng chuyến bay, nhân viên phục vụ tại khu cách ly. Những trường hợp liên quan đều đang được cách ly tập trung. 223 trường hợp liên quan hiện có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BIEN CHUNG OMICRON
TPHCM phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron - Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo báo Tin tức của thông tấn xã Việt Nam, TP.HCM cũng đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến thể Omicron đều là các ca nhập cảnh. Từ ngày 1/1/2022, khi quy định cách ly người nhập cảnh thay đổi, để đảm bảo kiểm soát người nhập cảnh trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron, TP Hồ Chí Minh đã triển khai xét nghiệm COVID-19 ngay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển cách ly ngay tại Bệnh viện Dã chiến số 12 và thực hiện xét nghiệm giải trình tự gene. Người có kết quả âm tính sẽ được theo dõi, giám sát theo quy định mới của Bộ Y tế.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM đang triển khai áp dụng quy trình 5 bước quản lý, giám sát cách ly y tế cho người nhập cảnh. Đây là phương án nhằm chủ động kiểm soát phát hiện sớm biến chủng mới Omicron, quy trình áp dụng cho tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

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