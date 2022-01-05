Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Khi được Chính phủ cho phép kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để làm sao chúng ta có đủ vắc-xin sớm nhất tiêm cho trẻ em.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 năm 2022, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đã triển khai tiêm bổ sung cho những đối tượng có nguy cơ như bị nhiễm HIV, suy thận, viêm gan B, xơ gan... mũi 3 sau khi đạt thời gian cần thiết (sau mũi 2).

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng chia sẻ thêm: "Bộ Y tế cũng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để làm sao chúng ta có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em".

Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi - Ảnh: Internet

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, nhu cầu tiêm trong năm 2022 chủ yếu tiêm mũi bổ sung, mũi 3 nhắc lại và tiêm cho trẻ em cùng nguồn vaccine mà cơ chế COVAX phân phối thêm cho Việt Nam trong quý I/2022 thì lượng vaccine tiêm cho người trưởng thành Việt Nam đã đủ. Vì vậy, Việt Nam đang tiếp cận nguồn vắc vaccine cho trẻ em.

Bên cạnh đó, báo Giáo dục và thời đại đưa tin, Việt Nam đã tiếp nhận tổng số hơn 195 triệu liều vaccine và đã tiêm được hơn 154 triệu liều, tổng dân số bao phủ tiêm mũi 1 vaccine gần 74%. Theo các nhà tài trợ, các tổ chức, đơn vị, các chính phủ nước ngoài đã cam kết tài trợ cho Việt Nam, nhà cung cấp vaccine (đã được Bộ Y tế ký hợp đồng cung cấp vaccine cho Việt Nam), tổng số nguồn vaccine cung ứng và cả nguồn tài trợ cho Việt Nam là trên 227 triệu liều.

Hiện tại, trong bối cảnh nguồn cung vắc xin rất khó khăn và cạnh tranh trong tiếp cận vaccine diễn ra rất gay gắt, nhất là trong lúc dịch bùng phát, kết quả trên có ý nghĩa rất thiết thực để Việt Nam có độ phủ vaccine.

TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron Vào chiều 4/11, thông tin này được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-xay-dung-ke-hoach-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-tu-5-den-11-tuoi-444541.html