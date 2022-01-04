TP.HCM phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron

Tin y tế 04/01/2022 17:27

Vào chiều 4/11, thông tin này được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM.

Theo chia sẻ từ Zing, trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới này là tiếp viên của một hãng hàng không, người Đài Loan, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 29/12/2021. Sau một ngày, tiếp viên này được phát hiện dương tính với nCoV. Ngày 31/12/2021, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12.

Nhận định về tình hình sức khỏe của các ca nhiễm Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết: "Không riêng TP.HCM, hầu hết bệnh nhân nhiễm Omicron của cả nước đều gần như không có triệu chứng, họ cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính, hiện nay chưa thấy ca bệnh nào chuyển biến nặng".

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TP.HCM có thêm một ca nhiễm biến chủng Omicron - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, TP.HCM xuất hiện 5 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20/12 - 25/12/2021, được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp này dương tính với Covid-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển Viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gien. Ngày 31/12/2021, kết quả được thông báo là nhiễm biến chủng Omicron.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 5 trường hợp này đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sau 5 - 7 ngày. 305 hành khách đi chung các chuyến bay có 5 ca nhiễm biến chủng Omicron nói trên đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

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Từ khóa:   biến thể Omicron biến thể của Covid-19 bệnh dịch covid 19

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