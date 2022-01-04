Hơn 50% bệnh nhân đến thăm khám hậu khỏi Covid-19 mắc chứng mất ngủ kéo dài, cơ thể mệt mỏi

Tin y tế 04/01/2022 10:42

 Nhiều bệnh nhân đến khám cho biết hậu di chứng Covid-19 để lại là luôn cảm thấy mệt mỏi, rụng tóc nhiều, đặc biệt là bị mất ngủ kéo dài.

Theo thông tin của báo Người Lao động, ThS-BS Hoàng Đình Hữu Hạnh - Khoa Thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, hiện nay, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân khỏi Covid-19 đến thăm khám hậu Covid-19. Đáng chú ý, trong số đó có khoảng 50% bệnh nhân bị mất ngủ.

Nói về tình trạng này, theo BS Hạnh, đặc điểm của virus SARS-CoV-2 là ưa khí nên sẽ làm tổn thương phổi và nhiễm trùng. Lúc này, cơ thể sẽ huy động toàn bộ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức ảnh hưởng gan, thận, tim... dẫn đến tình trạng mất ngủ.

Hơn 50% bệnh nhân đến thăm khám hậu khỏi Covid-19 mắc chứng mất ngủ kéo dài, cơ thể mệt mỏi - Ảnh 1
ThS-BS Hoàng Đình Hữu Hạnh thăm khám, tư vấn cho một bệnh nhân hậu Covid-19 đến điều trị tình trạng mệt mỏi và mất ngủ - Ảnh: Người Lao động

Người trưởng thành từ 18-40 tuổi, giấc ngủ cần đạt từ 6-8 giờ/đêm, trên 60 tuổi cần khoảng 4-6 giờ. Ngoài ngủ đủ thời gian, chất lượng giấc ngủ còn là sau khi ngủ dậy, cơ thể có thật sự sảng khoái hay không. Nếu không trọn vẹn 2 tiêu chí này thì cần phải điều trị.

Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ kê toa thuốc, đồng thời sẽ bổ sung thực phẩm dễ ngủ như tim sen, rau xanh, trái cây màu xanh... Mất ngủ do hậu Covid-19 nếu được chữa trị kịp thời, người bệnh phối hợp tốt với bác sĩ thì có thể chữa khỏi trong vòng từ 3-6 tháng.

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