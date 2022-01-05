Cấp số đăng ký 4 loại thuốc có hoạt chất Molnupiravir điều trị F0 - Gỡ điểm nghẽn trong sản xuất thuốc Covid-19 tại Việt Nam

Bộ Y tế đã cho phép triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng ở TP.HCM từ giữa tháng 8/2021. Hiện nay đã mở rộng triển khai tại 51 địa phương có dịch trong toàn quốc, phân bổ hơn 300.000 liều.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 5/1, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký 4 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir cho 4 công ty dược trong nước. Ngoài ra, còn 6 đơn vị đang bổ sung hồ sơ để được xem xét vào đợt sau. Trước đó, 10 công ty dược nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir.

Kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương, Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc Molnupiravir. Bộ Y tế đã cho phép triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng ở TP.HCM từ giữa tháng 8/2021. Hiện nay đã mở rộng triển khai tại 51 địa phương có dịch trong toàn quốc, phân bổ hơn 300.000 liều.

Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir tại 22 tỉnh, thành cho thấy thuốc Molnupiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, liên quan thuốc Molnupiravir, căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương, Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc Molnupiravir, Bộ Y tế đã cho phép triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng tại TP.HCM từ giữa tháng 8/2021 và hiện nay đã mở rộng triển khai tại 51 địa phương có dịch trong toàn quốc. Bộ Y tế đã phân bổ hơn 300.000 liều cho 51 địa phương đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho F0 mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Ảnh minh họa: Internet Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir tại 22 tỉnh, thành cho thấy thuốc Molnupiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 2.578 ca mắc Covid-19, trong đó có 723 ca cộng đồng Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 trong vòng 24h và cũng là ngày có số ca mắc cao nhất kể từ đầu dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-so-dang-ky-4-loai-thuoc-co-hoat-chat-molnupiravir-dieu-tri-f0-go-diem-nghen-trong-san-xuat-thuoc-covid-19-tai-viet-nam-444498.html