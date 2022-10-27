Gần 700 học sinh huyện Chợ Đồn sốt phải nghỉ học, một em 8 tuổi tử vong; 5/7 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính với cúm B, tuy nhiên chưa kết luận nguyên nhân bệnh hàng loạt.

Thông tin từ VnExpress, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, ngày 24/10 trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng báo cáo về dịch sốt tại trường. Ngành giáo dục rà soát, tính từ ngày 24/10 đến nay, toàn huyện có 736 trong số hơn 10.000 học sinh nghỉ học, trong đó 698 em ốm, sốt; 38 em còn lại nghỉ học vì nhiều lý do như đau chân, đau bụng...

Các trường có nhiều học sinh nghỉ do ốm, sốt là Tiểu học thị trấn Bằng Lũng với 70 em, trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện có 31 em.

Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng có 70 học sinh nghỉ học do ốm, sốt, ngày 24/10. Ảnh: VnExpress

Thông tin từ VOH cho biết thêm, gần đây Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp nhận nhiều học sinh, trẻ mẫu giáo có biểu hiện ho, sốt khiến khoa Nhi quá tải.

Trung tâm gửi 7 mẫu bệnh phẩm của học sinh về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm, kết quả ban đầu có 5 mẫu dương tính với cúm B, còn hai mẫu âm tính. Hiện ngành y tế chưa kết luận nguyên nhân các em bệnh sốt hàng loạt, tiếp tục theo dõi.

Ngành Y tế Bắc Kạn đã tập trung phương tiện, huy động tối đa nhân lực phối hợp địa phương thăm khám, điều trị, tổ chức khoanh vùng khu vực có nhiều ca sốt cao.

Cúm B do virus lành tính gây ra, lây qua đường hô hấp. Thời gian ủ bệnh từ một đến ba ngày và diễn biến bệnh từ ba đến 5 ngày. Người mắc bệnh có các triệu chứng như sốt (có thể sốt cao, đột ngột), viêm đường hô hấp trên, ho, sưng đau họng, ít khi xuất hiện các triệu chứng của viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm phế quản.

Bệnh nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời, nhất là với những người hệ miễn dịch yếu. Biến chứng nặng nhất là suy hô hấp, biểu hiện rõ nhất là khi người mắc cúm đã quá 3 đến 5 ngày mà vẫn tiếp diễn, kèm triệu chứng khó thở, thở gấp, khạc ra đờm đặc có lẫn máu.

Người đàn ông 52 tuổi nhiễm một loại vi khuẩn gây lở loét nặng toàn thân Do ngứa không chịu nổi, ăn ngủ không được nên bệnh nhân tự chích vỡ các nốt mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và chà xát mạnh cho đỡ ngứa.

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