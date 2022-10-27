Tiêm collagen cho chân tròn đầy, người phụ nữ bị nhiễm trùng sưng tấy, phù như chân voi

Với các chị em phụ nữ, việc làm đẹp là điều hiển nhiên, ai cũng mong muốn. Việc có được đôi bàn tay thon thả, đôi bàn chân ít gân guốc hay việc làm đẹp như: bơm môi, làm đầy rãnh nhăn, tiêm filler baby trên gương mặt đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, chị em cần cẩn trọng đến các địa chỉ thẩm mỹ uy tín, đặc biệt nên tránh các cơ sở làm đẹp chui, chưa được cấp phép, không có giấy chứng nhận… Nguyên nhân được chỉ ra bởi đó điều đó có thể dẫn đến nguy cơ gặp phải các biến chứng khó lường, đồng thời không ai chịu trách nhiệm và đảm bảo cho sự việc trên, khiến chị em ‘tiền mất tật mang’.

Trước đó 1 tuần, bà N.T.A.K tiêm collagen vào bàn chân tại một spa gần nhà không rõ xuất xứ với mục đích cho chân đẹp tròn, đầy đặn.

Mới đây, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, một bệnh nhân là bà N.T.A.K (55 tuổi, ở TP HCM), đến cấp cứu trong tình trạng bàn chân sưng phù, bầm tím, dịch mủ vàng rỉ liên tục. Bàn chân trái của bà sưng to gấp đôi chân phải và xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm áp xe thâm tím khắp nơi.

4 ngày trở lại đây, chân bà N.T.A.K căng tức, đau nhức tột độ, viêm nhiễm, xuất hiện nhiều vết bầm tím, phồng rộp, rỉ dịch mủ liên tục như sắp vỡ tung. Bà cố uống thuốc theo hướng dẫn của spa nhưng tình trạng không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng, sốt, không thể đi lại nên đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy bàn chân bệnh nhân đã bị viêm nhiễm nghiêm trọng, khả năng tổn thương mạch máu nên xử lý khối áp xe, hút triệt để các hợp chất bên trong nhằm bảo toàn sức khỏe.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, một người phụ nữ cũng chi 60 triệu đồng tiêm collagen để thẳng chân, không ngờ chân bị nhiễm trùng nghiêm trọng nghi do spa đã tiêm filler không an toàn.

Hình ảnh chân bệnh nhân sưng phồng, nổi cục nghi do tiêm filler không an toàn. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nữ bệnh nhân L.T.M (47 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, cách đây gần 1 tháng chị có thực hiện liệu pháp tiêm collagen tươi với mục đích trẻ hóa đôi chân và giúp thẳng chân hơn. Tại cơ sở spa này chị được nhân viên tư vấn sẽ tiêm collagen có nguồn gốc Thụy Sĩ để tạo mô vùng chân, giúp chân "nuột nà" hơn. Thời hạn bảo hành cho liệu trình này là 20 năm.

Sau khi nộp 60 triệu đồng nữ khách hàng được làm hợp đồng và thực hiện liệu trình tiêm collagen tươi có thành phần HA (Hyaluronic Acid).

Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm chị đã có cảm giác khó chịu vùng bắp chân nhưng nhân viên tiếp tục nói là do tác dụng của thuốc tê. "Ngay đêm đầu tiên tôi cảm giác đau nhức, bắp chân sưng to, đỏ tấy, căng tức vùng bắp chân đến mức không đi nổi. Những ngày sau đi tôi tiếp tục trở lại spa nhưng tình trạng đau đơn, sưng tấy vẫn không giảm. Hơn 10 ngày sau, thấy tình trạng của bản thân không ổn nên tôi đã đến Bệnh viện Da liễu Trung thăm khám, điều trị" - bệnh nhân M. nói.

TS.BS Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Tế bào gốc, BV Da liễu Trung ương cho biết, qua thăm khám thấy tình trạng viêm mô dưới da rất rõ ràng. Trên siêu âm bên chân có tiêm 2ml có xuất hiện ổ áp xe ở bắp chân, bệnh nhân được dùng ngay kháng sinh chống viêm, giảm đau

Sau khi đã điều trị ổ áp xe ổn định, chị M. cho biết vẫn sờ thấy rõ cục cứng phân tán khắp nơi ở vùng được tiêm. "Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân được tiêm filler, nhưng để biết chắc chắn phải rạch vùng tiêm để xét nghiệm mô. Hiện cũng chưa rõ bệnh nhân được tiêm chất liệu gì nhưng nếu đúng bệnh nhân được tiêm chất làm đầy thì thuốc giải mới có tác dụng"- chuyên gia Vũ Thái Hà nói.

Các bác sĩ cảnh báo việc thực hiện các thủ thuật tiêm filler cần phải được thực hiện bởi nhân viên y tế có chuyên môn, được đào tạo và tại các cơ sở y tế được cấp phép nhằm tránh các biến chứng đáng tiếc. Bên cạnh đó nếu thủ thuật tiêm không đúng lớp sẽ dễ gây xơ các vùng tiêm.

Với các chất liệu filler không đảm bảo hoặc trôi nổi trên thị trường thì nguy cơ cao gây phản ứng, thường là phản ứng dị ứng, viêm mô hạt hay nhiễm độc có thể gặp phải.