Tình tiết mới vụ PSY bị bắt để điều tra liên quan đến mua thuốc hướng thần theo toa thông qua bên thứ ba

Tin tức giải trí 30/08/2025 05:30

Ca sĩ Psy - hiện tượng toàn cầu với 'Gangnam Style' - đang đối diện điều tra vì nghi vấn “lách luật” để nhận thuốc hướng thần mà không qua thăm khám.

Theo ZNews dẫn tin Nate, trong buổi họp báo thường kỳ, KMA nhấn mạnh: "Những cáo buộc gần đây về việc một người nổi tiếng đã nhận thuốc hướng thần theo toa và bị bên thứ ba thu hồi không nên chỉ xem xét là vấn đề cá nhân. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến an toàn của toàn xã hội và cần được giải quyết triệt để".

Hiệp hội cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh cẩn thận các cáo buộc của vụ việc này thông qua một hội đồng chuyên gia. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt. Với sự phổ biến ngày càng tăng của y tế từ xa, việc thảo luận về các biện pháp, thể chế nhằm đảm bảo sử dụng thuốc theo toa an toàn, bao gồm cả thuốc hướng thần là rất quan trọng".

Tình tiết mới vụ PSY bị bắt để điều tra liên quan đến mua thuốc hướng thần theo toa thông qua bên thứ ba - Ảnh 1
Ca sĩ Psy - hiện tượng toàn cầu với "Gangnam Style". 

Ngày 27/8, Sở Cảnh sát Seodaemun ở Seoul đang điều tra PSY và bác sĩ kê đơn thuốc ngủ, một loại thuốc hướng thần, về tội vi phạm Luật Y tế. Cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra sau khi phát hiện PSY được kê đơn thuốc hướng thần tại một bệnh viện đại học ở Seoul mà không được điều trị trực tiếp từ 2022 cho đến gần đây. Nam rapper đã nhờ quản lý đến lấy thuốc thay.

Thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với bác sĩ. Bệnh nhân phải đến lấy thuốc trực tiếp chứ không được nhờ người khác.

Công ty quản lý của PSY, P Nation sau đó có tuyên bố: "Việc nhờ người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai lầm rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của nhân viên y tế. Anh ấy đã uống đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhân viên y tế".

Như trước đó báo Dân Trí, ngày 27/8, ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Psy, chủ nhân ca khúc “Gangnam Style", đã bị khởi tố vì tình nghi nhận đơn thuốc hướng thần từ bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) mà không qua thăm khám trực tiếp.

Được biết, Sở Cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh khởi tố và bắt giữ ca sĩ Psy với cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Tình tiết mới vụ PSY bị bắt để điều tra liên quan đến mua thuốc hướng thần theo toa thông qua bên thứ ba - Ảnh 2
Psy đang đối diện điều tra vì nghi vấn “lách luật” để nhận thuốc hướng thần mà không qua thăm khám.

Theo báo cáo, Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022, mà không trải qua quá trình khám bệnh trực tiếp. Psy cũng không trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc mà để người quản lý thay mặt.

Trước tin tức này, P Nation - công ty quản lý của Psy - ra thông báo: “Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc ngủ luôn được giám sát y tế, với liều lượng được kê đúng quy định, hoàn toàn không có chuyện kê đơn thay. 

Tuy nhiên, trong quá trình đó có trường hợp người khác đi lấy thuốc thay cho anh và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Về vấn đề thuốc ngủ của ca sĩ Psy được bên thứ ba đi lấy hộ, đây là một thiếu sót. Chúng tôi chân thành xin lỗi”.

Ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Psy cũng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi để người khác đi lấy thuốc thay và thừa nhận: “Đây rõ ràng là sai lầm và hành vi cẩu thả”. 

Được biết, bác sĩ kê đơn các loại thuốc trên cũng đang bị điều tra. Người này được cho là phủ nhận cáo buộc, khẳng định việc điều trị được thực hiện từ xa. 

