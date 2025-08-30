Tình tiết mới vụ PSY bị bắt để điều tra liên quan đến mua thuốc hướng thần theo toa thông qua bên thứ ba

Hiệp hội cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh cẩn thận các cáo buộc của vụ việc này thông qua một hội đồng chuyên gia. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt. Với sự phổ biến ngày càng tăng của y tế từ xa, việc thảo luận về các biện pháp, thể chế nhằm đảm bảo sử dụng thuốc theo toa an toàn, bao gồm cả thuốc hướng thần là rất quan trọng".

Theo ZNews dẫn tin Nate, trong buổi họp báo thường kỳ, KMA nhấn mạnh: "Những cáo buộc gần đây về việc một người nổi tiếng đã nhận thuốc hướng thần theo toa và bị bên thứ ba thu hồi không nên chỉ xem xét là vấn đề cá nhân. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến an toàn của toàn xã hội và cần được giải quyết triệt để".

Thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với bác sĩ. Bệnh nhân phải đến lấy thuốc trực tiếp chứ không được nhờ người khác.

Ngày 27/8, Sở Cảnh sát Seodaemun ở Seoul đang điều tra PSY và bác sĩ kê đơn thuốc ngủ, một loại thuốc hướng thần, về tội vi phạm Luật Y tế. Cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra sau khi phát hiện PSY được kê đơn thuốc hướng thần tại một bệnh viện đại học ở Seoul mà không được điều trị trực tiếp từ 2022 cho đến gần đây. Nam rapper đã nhờ quản lý đến lấy thuốc thay.

Công ty quản lý của PSY, P Nation sau đó có tuyên bố: "Việc nhờ người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai lầm rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của nhân viên y tế. Anh ấy đã uống đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhân viên y tế".

