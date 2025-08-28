Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì sự cân bằng các chất điện giải. Chính vì vậy, việc bảo vệ thận luôn khỏe mạnh là điều mà mỗi người cần đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng an toàn với thận, ngay cả những món ăn bổ dưỡng cũng có thể trở thành “kẻ thù” nếu bạn tiêu thụ một cách quá mức.

Đồ uống có ga chứa nhiều đường và phốt pho, hai chất có thể gây hại cho thận. Đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường, hai bệnh lý có liên quan mật thiết đến suy thận. Trong khi đó, phốt pho dư thừa có thể tích tụ trong máu, gây tổn thương thận và làm suy giảm chức năng thận.

Rượu là một chất độc đối với thận. Uống quá nhiều rượu có thể gây tổn thương trực tiếp đến thận và làm suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, rượu còn có thể làm tăng huyết áp và gây mất nước, hai yếu tố nguy cơ khác gây hại cho thận.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt hộp hay giò lụa công nghiệp thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia. Điều này khiến thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ natri và hóa chất dư thừa. Về lâu dài, chức năng lọc máu suy giảm, nguy cơ viêm thận và rối loạn điện giải gia tăng.

Ảnh minh họa: Internet

Chất làm ngọt nhân tạo

Aspartame, sucralose và nhiều loại chất tạo ngọt khác tuy không chứa calo nhưng có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Lạm dụng trong thời gian dài ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng nguy cơ viêm và tạo gánh nặng cho thận.

Nhiều người thường chú trọng bảo vệ tim mạch hay huyết áp mà quên rằng, thận cũng rất dễ bị “tấn công” âm thầm từ những món ăn quen thuộc. Giảm thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế đồ uống có đường và bổ sung rau xanh, thịt trắng cùng nước lọc sẽ là những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực để bảo vệ thận khỏe mạnh lâu dài.

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô, với hương vị ngọt ngào và tiện lợi, thường được xem là một món ăn vặt lành mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình sấy khô khiến trái cây mất đi phần lớn nước, dẫn đến sự cô đặc của các chất dinh dưỡng, bao gồm cả kali. Do đó, trái cây sấy khô chứa hàm lượng kali cao hơn đáng kể so với trái cây tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể gây áp lực không nhỏ lên thận, đặc biệt là đối với những người đã có vấn đề về chức năng thận. Một số loại trái cây sấy khô phổ biến như mơ, nho khô, chà là và mận khô chứa hàm lượng kali đặc biệt cao. Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề về thận hoặc có nguy cơ mắc bệnh thận, hãy thận trọng khi tiêu thụ những loại trái cây sấy khô này.