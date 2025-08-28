Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Sống khỏe 28/08/2025 04:00

Thói quen ăn uống không lành mạnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận, dẫn đến suy giảm chức năng và tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận, thậm chí là suy thận. Dưới đây là những thực phẩm được xem là 'vua hại thận' mà bạn cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn để bảo vệ sức khỏe của mình.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì sự cân bằng các chất điện giải. Chính vì vậy, việc bảo vệ thận luôn khỏe mạnh là điều mà mỗi người cần đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng an toàn với thận, ngay cả những món ăn bổ dưỡng cũng có thể trở thành “kẻ thù” nếu bạn tiêu thụ một cách quá mức. 

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”

Đồ uống có ga, rượu 

Đồ uống có ga chứa nhiều đường và phốt pho, hai chất có thể gây hại cho thận. Đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường, hai bệnh lý có liên quan mật thiết đến suy thận. Trong khi đó, phốt pho dư thừa có thể tích tụ trong máu, gây tổn thương thận và làm suy giảm chức năng thận.

Rượu là một chất độc đối với thận. Uống quá nhiều rượu có thể gây tổn thương trực tiếp đến thận và làm suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, rượu còn có thể làm tăng huyết áp và gây mất nước, hai yếu tố nguy cơ khác gây hại cho thận.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt hộp hay giò lụa công nghiệp thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia. Điều này khiến thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ natri và hóa chất dư thừa. Về lâu dài, chức năng lọc máu suy giảm, nguy cơ viêm thận và rối loạn điện giải gia tăng.

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất làm ngọt nhân tạo

Aspartame, sucralose và nhiều loại chất tạo ngọt khác tuy không chứa calo nhưng có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Lạm dụng trong thời gian dài ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng nguy cơ viêm và tạo gánh nặng cho thận.

Nhiều người thường chú trọng bảo vệ tim mạch hay huyết áp mà quên rằng, thận cũng rất dễ bị “tấn công” âm thầm từ những món ăn quen thuộc. Giảm thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế đồ uống có đường và bổ sung rau xanh, thịt trắng cùng nước lọc sẽ là những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực để bảo vệ thận khỏe mạnh lâu dài.

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô, với hương vị ngọt ngào và tiện lợi, thường được xem là một món ăn vặt lành mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình sấy khô khiến trái cây mất đi phần lớn nước, dẫn đến sự cô đặc của các chất dinh dưỡng, bao gồm cả kali. Do đó, trái cây sấy khô chứa hàm lượng kali cao hơn đáng kể so với trái cây tươi.

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể gây áp lực không nhỏ lên thận, đặc biệt là đối với những người đã có vấn đề về chức năng thận.  Một số loại trái cây sấy khô phổ biến như mơ, nho khô, chà là và mận khô chứa hàm lượng kali đặc biệt cao. Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề về thận hoặc có nguy cơ mắc bệnh thận, hãy thận trọng khi tiêu thụ những loại trái cây sấy khô này. 

Điểm danh những thực phẩm là ‘vua hại thận’, nếu muốn thận được khỏe mạnh bạn không nên ăn nhiều

Điểm danh những thực phẩm là ‘vua hại thận’, nếu muốn thận được khỏe mạnh bạn không nên ăn nhiều

Thận đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, vì thế bảo vệ thận khỏe mạnh là điều rất cần thiết mà ai ai cũng nên chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm hại thận thực phẩm hại sức khỏe sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Rơi xuống hố nước cạnh nhà, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 30 phút trước
Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Sức khỏe 40 phút trước
Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Sức khỏe 45 phút trước
Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Sau hôm nay, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/8/2025), 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Sống khỏe 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Cuối ngày hôm nay (28/8/2025), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Sau ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà làm chuyện không ngờ khiến tôi cả đêm mất ngủ được

Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà làm chuyện không ngờ khiến tôi cả đêm mất ngủ được

Tâm sự 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Giải mã những thắc mắc khó nói trong lúc 'lâm trận'

Giải mã những thắc mắc khó nói trong lúc 'lâm trận'