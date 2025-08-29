Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 29/08/2025 16:45

Một ly trà sữa tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, từ năng lượng dư thừa đến nguy cơ gây tổn thương gan, thận và rối loạn nội tiết.

Trà sữa là loại đồ uống được ưa chuộng rộng rãi, đặc biệt với giới trẻ. Tuy nhiên, loại nước giải khát tưởng chừng vô hại này lại có thể là “thủ phạm” âm thầm gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên và không kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu.

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà sữa có tốt không?

Uống trà sữa làm mất ngủ

Đây là một trong những tác hại của trà sữa mà bạn dễ nhận thấy nhất. Nguyên nhân là cũng giống như cà phê, trà, cụ thể là trà đen, loại trà được sử dụng để pha trà sữa rất giàu caffeine.

Việc bạn uống quá nhiều trà sữa, đặc biệt là vào chiều tối khiến cơ thể trẻ dung nạp quá nhiều caffeine. Điều này có thể trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng trằn trọc và mất ngủ.

Táo bón - Tác hại của trà sữa

Trà chứa chất theophylline có tác dụng giải độc cơ thể, làm dịu tâm trí, thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu lượng máu rất tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu dung nạp quá nhiều theophylline từ hỗn hợp trà với sữa có thể khiến người dùng bị mất nước dẫn đến táo bón.

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Da bị nổi mụn

Một trong những tác hại của trà sữa không mong muốn nhất đối với các bạn trẻ là bị nổi mụn.

Vì khi nạp lượng lớn trà sữa sẽ khiến cơ thể bị nóng, gây mất cân bằng các chất trong cơ thể làm cho da bị nổi mụn. Các vùng da dễ bị ảnh hưởng nhất là mặt, cổ và ngực.

Làm thế nào để hạn chế tối đa tác hại của trà sữa đối với sức khỏe?

Đặt lên bàn cân so sánh có thể thấy được tác hại của trà sữa là quá nhiều, trong khi lợi ích mà loại đồ uống này đem đến lại quá ít. Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn có thể sử dụng một số biện pháp như sau:

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng trà sữa trong khẩu phần từ từ và thay thế trà sữa bằng loại đồ uống khác tốt cho sức khỏe hơn.

Bỏ hẳn hoặc giảm bớt topping.

Giảm hoặc thay thế lượng đường trong trà sữa bằng những nguyên liệu tạo ngọt lành mạnh, chẳng hạn như mật ong.

Thay thế sữa tách béo bằng sữa hạt, sữa đậu nành hay sữa dừa,… Biện pháp này vừa có lợi cho sức khỏe, vừa hạn chế được tình trạng dị ứng sữa hoặc không dung nạp lactose cho một số đối tượng.

Cảnh báo tình trạng 'nghiện' trà sữa ở người trẻ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

Cảnh báo tình trạng 'nghiện' trà sữa ở người trẻ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

Với cảm giác thèm thuồng dai dẳng, các chuyên gia đã chỉ ra bằng chứng cho thấy một số bạn trẻ đang có dấu hiệu nghiện trà sữa.

Xem thêm
Từ khóa:   trà sữa tác hại khi uống trà sữa sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 4 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 18 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 33 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 40 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 48 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 54 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 59 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 5 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết?

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết?

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Top 4 thực phẩm quen thuộc lại là “vua hại thận”, ăn càng nhiều nguy cơ suy thận càng tăng

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà

Phụ nữ giảm ham muốn vì chồng lười làm việc nhà