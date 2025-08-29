Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Trà sữa là loại đồ uống được ưa chuộng rộng rãi, đặc biệt với giới trẻ. Tuy nhiên, loại nước giải khát tưởng chừng vô hại này lại có thể là “thủ phạm” âm thầm gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên và không kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu.

Đây là một trong những tác hại của trà sữa mà bạn dễ nhận thấy nhất. Nguyên nhân là cũng giống như cà phê, trà, cụ thể là trà đen, loại trà được sử dụng để pha trà sữa rất giàu caffeine.

Việc bạn uống quá nhiều trà sữa, đặc biệt là vào chiều tối khiến cơ thể trẻ dung nạp quá nhiều caffeine. Điều này có thể trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng trằn trọc và mất ngủ.

Táo bón - Tác hại của trà sữa

Trà chứa chất theophylline có tác dụng giải độc cơ thể, làm dịu tâm trí, thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu lượng máu rất tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu dung nạp quá nhiều theophylline từ hỗn hợp trà với sữa có thể khiến người dùng bị mất nước dẫn đến táo bón.

Da bị nổi mụn

Một trong những tác hại của trà sữa không mong muốn nhất đối với các bạn trẻ là bị nổi mụn.

Vì khi nạp lượng lớn trà sữa sẽ khiến cơ thể bị nóng, gây mất cân bằng các chất trong cơ thể làm cho da bị nổi mụn. Các vùng da dễ bị ảnh hưởng nhất là mặt, cổ và ngực.

Làm thế nào để hạn chế tối đa tác hại của trà sữa đối với sức khỏe?

Đặt lên bàn cân so sánh có thể thấy được tác hại của trà sữa là quá nhiều, trong khi lợi ích mà loại đồ uống này đem đến lại quá ít. Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn có thể sử dụng một số biện pháp như sau:

Giảm lượng trà sữa trong khẩu phần từ từ và thay thế trà sữa bằng loại đồ uống khác tốt cho sức khỏe hơn.

Bỏ hẳn hoặc giảm bớt topping.

Giảm hoặc thay thế lượng đường trong trà sữa bằng những nguyên liệu tạo ngọt lành mạnh, chẳng hạn như mật ong.

Thay thế sữa tách béo bằng sữa hạt, sữa đậu nành hay sữa dừa,… Biện pháp này vừa có lợi cho sức khỏe, vừa hạn chế được tình trạng dị ứng sữa hoặc không dung nạp lactose cho một số đối tượng.