Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay

Sống khỏe 07/01/2022 06:00

Ngoại hình hiện tại của bà mẹ 1 con khiến ai nấy trầm trồ, ngưỡng mộ. Ngoài cơ địa dễ giảm cân thì việc tập luyện và ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Phối Phối là một mẹ bỉm hiện đại. Cô là huấn luyện viên và mẫu ảnh nổi tiếng, nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người. Bà mẹ 1 con sinh năm 1994 (sống tại Đồng Nai) gây chú ý vì sở hữu gương mặt xinh đẹp như hoa hậu và vóc dáng khiến tất cả mọi người phải ao ước. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 1

Uống nhiều trà sữa nhưng dáng vẫn đẹp

Cũng giống như các chị em khác, Phối Phối cực mê món đồ hấp dẫn là trà sữa. Ai cũng biết thức uống này chứa rất nhiều đường và có thể khiến các mẹ bỉm béo lên trông thấy. Tuy nhiên, với bà mẹ 1 con, lúc nào cảm thấy cơ thể hơi lên cân một chút là sẽ lôi thảm ra tập yoga ngay để đánh bay "mỡ bụng". 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 2

Do là huấn luyện viên và mẫu ảnh nên Phối Phối có thời gian chăm chỉ tập luyện trước, trong và sau khi mang bầu. Có lẽ vì thế mà dù ăn uống thả phanh nhưng thân hình của bà mẹ 1 con vẫn khiến ai nấy "mắt tròn mắt dẹt".

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 3

"3 tháng đầu mang bầu mình bị nghén nên chỉ ăn thức ăn và rau. Cả thai kỳ mình chỉ tăng 8kg (từ 50kg lên 58kg). Trong thời kỳ này mình cũng tập yoga nhẹ nhàng, phù hợp với mẹ bầu. Ngoài ra chế độ ăn cũng hạn chế tinh bột, ăn nhiều rau để chất dinh dưỡng vào con. Trộm vía và rất may mắn vì cơ thể mình không bị rạn và không thay đổi nhiều quá nên mình cũng không bị stress về cân nặng lắm", Phối Phối tâm sự. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 4

Sau khi con gái chào đời, bà mẹ 1 con giảm luôn 9kg, gầy hơn cả lúc chưa bầu. Điều này khiến cả gia đình vô cùng lo lắng: "Cả bà nội và bà ngoại đều lo mình sút cân nên khuyên đừng hút sữa nữa. Thời gian đó mình ốm nữa nên cân nặng càng dễ giảm hơn".

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 5

Ngoại hình hiện tại của bà mẹ 1 con khiến ai nấy trầm trồ, ngưỡng mộ. Ngoài cơ địa dễ giảm cân thì việc tập luyện và ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vòng Phối Phối chia sẻ các chị em trước, trong và sau khi sinh con đều nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống và luyện tập để luôn giữ vóc dáng đẹp và đặc biệt là giữ sức khỏe cho bản thân. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 6

Dự định sinh tận 5 đứa con

Hiện tại, con gái của Phối Phối đã được 15 tháng tuổi, trộm vía ăn ngon ngủ ngoan. Bà mẹ 1 con cho biết từ khi làm mẹ, cuộc sống của cô cũng thay đổi khá nhiều. Dù em bé nghịch ngợm nhưng chỉ cần xa con 1 chút là Phối Phối lại nhớ không chịu được. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 7

"Cả ngày chỉ quanh quẩn với con, dù mệt nhưng nhìn bé vui là bao khó khăn dường như tan biến. Mình may mắn được bà ngoại chăm sóc riêng nên nhàn nhã hơn nhiều. Hơn nữa, giờ bé cũng lớn nên hai vợ chồng có nhiều thời gian để làm việc hơn. Lúc rảnh đều dành cho con hết chứ mình ít khi tụ tập hay đi chơi bên ngoài. Cả hai vợ chồng đều thích đông con nên mình còn tính sinh tận 5 đứa. Có bà nội, bà ngoại nên không cần lo quá nhiều", bà mẹ 1 con tâm sự. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 8

Không như nhiều mẹ bỉm lo lắng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, Phối Phối may mắn vì có gia đình thương yêu và chồng vô cùng chiều chuộng. Đây cũng là một trong những lý do khiến bà mẹ 1 con có nhiều thời gian cho bản thân hơn. 

Mẹ bỉm xinh đẹp chia sẻ bí quyết ăn uống thả ga nhưng vẫn sở hữu body vạn người mê, mẹ nào nghiện trà sữa nhất định phải đọc ngay - Ảnh 9

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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