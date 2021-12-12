Hoa hậu "nghìn năm có một": Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 đến nay, Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Có thể nói nhan sắc của cô đã bước lên một tầm cao mới so với những ngày đầu mới được biết đến.

Mới đây, Hoa hậu Quảng Nam - Trần Tiểu Vy được ca ngợi vì có gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng.

Trước đó, cô từng "gây sốt" trên báo Pháp bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ.

Tiểu Vy được truyền thông Pháp ví von như Cat Woman phiên bản Việt khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Pháp - MALVIE.

"Bà trùm" hoa hậu Kim Dung từng đăng tải bài viết về Tiểu Vy và gọi cô là "Hoa hậu nghìn năm có một".

Trên trang cá nhân, người đẹp xứ Quảng thường xuyên đăng tải những hình ảnh quyến rũ, thu hút nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng nhờ phong cách thời thượng, cá tính và hiện đại.

Luôn xuất hiện chỉn chu trước công chúng, vấn đề chăm sóc da và giữ dáng được Tiểu Vy vô cùng chú trọng và đặt lên hàng đầu.

Sở hữu làn da khô, Tiểu Vy chia sẻ, cô ưu tiên skincare bằng dầu dưỡng ẩm và các loại dầu từ thiên nhiên như dầu dừa, olive.

Bên cạnh đó, cô luôn tuân thủ các bước chăm sóc da cơ bản với nước hoa hồng, lotion, kem dưỡng da, kem dưỡng mắt.

Ngoài ra, chế độ ăn chiếm 40% trong việc duy trì làn da được khỏe đẹp từ bên trong nên cô chú trọng bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ có trong các loại rau, củ, quả, kết hợp uống sinh tố hoặc nước ép trái cây và hạn chế không rửa mặt quá nhiều tránh mất đi độ ẩm của da.

Tiểu Vy cho biết, là người của công chúng nên cô luôn ý thức về vấn đề phải giữ gìn ngoại hình: "Là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân. Có thể bạn không phải là người hoàn hảo nhưng bạn phải biết cách yêu thương, chăm sóc một cách hoàn hảo".

Mỗi ngày, Hoa hậu xứ Quảng đều dành ra khoảng 1h - 1h30 phút cho việc tập luyện tại phòng gym.

Vốn có thân hình nóng bỏng, lại theo đuổi phong cách gợi cảm, Tiểu Vy chú trọng vào các bài cardio ở mức độ trung bình để tránh bị lên cơ quá nhiều mà vẫn thon gọn, săn chắc.

Những bài tập Squat kết hợp mini band, tạ nắp ấm, tạ đĩa và dây kháng lực được người đẹp yêu thích hơn cả.

Sau mỗi buổi tập, cô còn kết hợp chạy bộ trên máy chạy để cơ thể vừa được thư giãn nhưng vẫn đốt mỡ thừa hiệu quả ở vùng bụng, bắp chân, bắp đùi,...

Nhờ sở hữu vóc dáng đẹp, cô tự tin lăng xê nhiều xu hướng thời trang hot.

Cũng giống như đàn chị Đỗ Mỹ Linh, Mai Phương Thúy, Trần Tiểu Vy có màn "lột xác" không thể ấn tượng hơn với body đậm chất Latin cùng nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, sau khi cắt phăng mái tóc dài gắn liền với hình ảnh nữ tính trong suốt thời kỳ đương nhiệm.

Tuy nhiên, không ít lần cô khiến fan tranh cãi vì gu mặc quá táo bạo.

Màn lột khăn tắm, khoe dáng bốc lửa của Tiểu Vy từng thu hút nhiều sự chú ý trên Tiktok.