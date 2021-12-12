Hoa hậu "nghìn năm có một": Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng

Sống khỏe 12/12/2021 07:18

Có thể nói, Trần Tiểu Vy ngày càng xứng đáng với danh xưng "nhan sắc nghìn năm có một".

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 đến nay, Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Có thể nói nhan sắc của cô đã bước lên một tầm cao mới so với những ngày đầu mới được biết đến.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 1

 

Mới đây, Hoa hậu Quảng Nam - Trần Tiểu Vy được ca ngợi vì có gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 2

 

Trước đó, cô từng "gây sốt" trên báo Pháp bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 3

 

Tiểu Vy được truyền thông Pháp ví von như Cat Woman phiên bản Việt khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Pháp - MALVIE.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 4

 

"Bà trùm" hoa hậu Kim Dung từng đăng tải bài viết về Tiểu Vy và gọi cô là "Hoa hậu nghìn năm có một".

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 5

 

Trên trang cá nhân, người đẹp xứ Quảng thường xuyên đăng tải những hình ảnh quyến rũ, thu hút nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng nhờ phong cách thời thượng, cá tính và hiện đại.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 6

 

Luôn xuất hiện chỉn chu trước công chúng, vấn đề chăm sóc da và giữ dáng được Tiểu Vy vô cùng chú trọng và đặt lên hàng đầu.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 7

 

Sở hữu làn da khô, Tiểu Vy chia sẻ, cô ưu tiên skincare bằng dầu dưỡng ẩm và các loại dầu từ thiên nhiên như dầu dừa, olive. 

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 8

 

Bên cạnh đó, cô luôn tuân thủ các bước chăm sóc da cơ bản với  nước hoa hồng, lotion, kem dưỡng da, kem dưỡng mắt.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 9

 

Ngoài ra, chế độ ăn chiếm 40% trong việc duy trì làn da được khỏe đẹp từ bên trong nên cô chú trọng bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ có trong các loại rau, củ, quả, kết hợp uống sinh tố hoặc nước ép trái cây và hạn chế không rửa mặt quá nhiều tránh mất đi độ ẩm của da.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 10

 

Tiểu Vy cho biết, là người của công chúng nên cô luôn ý thức về vấn đề phải giữ gìn ngoại hình: "Là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân. Có thể bạn không phải là người hoàn hảo nhưng bạn phải biết cách yêu thương, chăm sóc một cách hoàn hảo". 

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 11

 

Mỗi ngày, Hoa hậu xứ Quảng đều dành ra khoảng 1h - 1h30 phút cho việc tập luyện tại phòng gym. 

 

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 12

 

Vốn có thân hình nóng bỏng, lại theo đuổi phong cách gợi cảm, Tiểu Vy chú trọng vào các bài cardio ở mức độ trung bình để tránh bị lên cơ quá nhiều mà vẫn thon gọn, săn chắc. 

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 13

 

Những bài tập Squat kết hợp mini band, tạ nắp ấm, tạ đĩa và dây kháng lực được người đẹp yêu thích hơn cả.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 14

 

Sau mỗi buổi tập, cô còn kết hợp chạy bộ trên máy chạy để cơ thể vừa được thư giãn nhưng vẫn đốt mỡ thừa hiệu quả ở vùng bụng, bắp chân, bắp đùi,...

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 15

 

Nhờ sở hữu vóc dáng đẹp, cô tự tin lăng xê nhiều xu hướng thời trang hot.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 16

Cũng giống như đàn chị Đỗ Mỹ Linh, Mai Phương Thúy, Trần Tiểu Vy có màn "lột xác" không thể ấn tượng hơn với body đậm chất Latin cùng nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, sau khi cắt phăng mái tóc dài gắn liền với hình ảnh nữ tính trong suốt thời kỳ đương nhiệm. 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 17

 

Tuy nhiên, không ít lần cô khiến fan tranh cãi vì gu mặc quá táo bạo.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 18

 

Màn lột khăn tắm, khoe dáng bốc lửa của Tiểu Vy từng thu hút nhiều sự chú ý trên Tiktok.

 

Hoa hậu 'nghìn năm có một': Tiểu Vy ngày càng xinh đẹp với body nóng bỏng, gương mặt tỉ lệ vàng - Ảnh 19

 

 

Clip: Người đàn ông bị đà điểu tấn công tới tấp khi đột nhập vào bể cá

Clip: Người đàn ông bị đà điểu tấn công tới tấp khi đột nhập vào bể cá

Phát hiện người đàn ông đột nhập vào bể cá, con đà điểu đã hung hăng lao tới tấn công tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu tiểu vy tiểu vy hoa hậu việt nam

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?