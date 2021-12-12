Mẹ bỉm sữa Trung Quốc nổi rần rần trên mạng xã hội vì quá xinh đẹp, gu ăn mặc gợi cảm

Sở hữu nhan sắc trẻ trung, body nóng bỏng không thua kém bất kì cô gái nào, Crissie khiến nhiều người bất ngờ vì đã làm mẹ.

Crissie Lee sinh năm 1993, là một trong những mẹ bỉm sữa nổi tiếng nhất Trung Quốc, cô được cư dân mạng chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn như mẫu dù đã trải qua sinh nở.

Sở hữu nhan sắc trẻ trung, Crissie khiến nhiều người bất ngờ vì đã làm mẹ.

Nhờ lợi thế ngoại hình gợi cảm, cô thường xuyên diện trang phục quyến rũ, tôn dáng triệt để.

Ở ngoài đời, cô gây ấn tượng bởi gu mặc nóng bỏng, phô diễn trọn vóc dáng mảnh mai và 3 vòng hoàn hảo.

Diện nội y mix với quần jean cá tính, Crissie khoe khéo vòng eo con kiến.

Đây cũng là outfit mà cô thường xuyên chưng diện khi đi biển.

Crissie Lee nhận được nhiều lời khen nhờ gu thời trang táo bạo, phá cách.

Váy bodycon ôm sát cơ thể cũng được cô tận dụng triệt để.

Ngoài ra, người đẹp còn yêu thích những thiết kế cắt xẻ, làm nổi bật vòng 1, vòng 2.

Bên cạnh đó, cô cũng chuộng những hot item cơ bản nhưng có khả năng tôn dáng tối đa.

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