Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết?

Sống khỏe 29/08/2025 04:00

Ăn uống đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích, không những vậy còn có thể kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.

Theo VTC News, nhiều người cho rằng bữa sáng là "nhiên liệu vàng" khởi động ngày mới, thậm chí xem đây là bữa ăn quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo TS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cách hiểu này chưa thật sự toàn diện.

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông lý giải, sau khoảng 10-15 tiếng từ bữa tối hôm trước đến sáng hôm sau, cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, dạ dày trống rỗng. Lúc này, việc ăn sáng giúp cung cấp năng lượng kịp thời cho hoạt động trí não và thể chất sắp diễn ra trong ngày.

Chuyên gia nhấn mạnh, không nên vì coi trọng bữa sáng mà ăn quá nhiều, sau đó cắt giảm quá mức hai bữa còn lại. Cơ thể cần năng lượng xuyên suốt cả ngày, nên việc phân bổ dinh dưỡng hợp lý giữa ba bữa chính là điều quan trọng hơn.

Ăn sáng thế nào mới đúng?

Một người trưởng thành trung bình cần nạp 1.600 – 2.000 Kcal/ngày. Mỗi bữa chính nên phân bổ khoảng 500 Kcal, phần còn lại đến từ trái cây, bữa phụ, ăn vặt. Nếu tăng lượng Kcal vào bữa sáng, cần điều chỉnh bữa trưa hoặc tối sao cho tổng năng lượng trong ngày vẫn cân đối.

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TS Từ Ngữ khuyến nghị, bữa sáng không nhất thiết phải cầu kỳ nhưng cần đủ bốn nhóm chất: đường bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Một gói xôi xéo hoặc bát bún chả đều là lựa chọn tốt, nếu đảm bảo có rau, hành, nguồn bổ sung chất xơ quan trọng.

Theo VNEXpress, dưới đây là những món ăn sáng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn kéo dài tuổi thọ. 

Trứng

Trứng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, có thể chế biến thành nhiều món cho bữa ăn đầu ngày như trứng luộc, tráng rau củ, ăn kèm với bánh mì nướng. Thực phẩm này nhiều protein, chất béo lành mạnh, giúp điều chỉnh mức cholesterol trong cơ thể, cải thiện thị lực. Ăn trứng thúc đẩy cảm giác no, hạn chế nạp calo trong các bữa khác.

Bột yến mạch

Bột yến mạch giàu chất xơ, tốt cho người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp, cholesterol cao. Ăn một bát bột yến mạch trong bữa sáng có thể no khoảng 4-6 giờ, nạp năng lượng cho cơ thể. Món ăn này cũng giàu sắt, vitamin B, mangan, magie, kẽm, selen. Kết hợp bột yến mạch và các loại hạt cung cấp carbohydrate (carb) phức hợp, protein và chất béo lành mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về việc ăn sáng đúng cách, tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Salad rau củ quả

Salad cho bữa sáng tốt cho sức khỏe vì nhiều lý do. Vitamin, khoáng chất thiết yếu từ rau xanh cùng chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh từ củ quả (bơ, quả mọng) hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ tốt, góp phần kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì.

Bánh mì nướng từ ngũ cốc nguyên hạt

Đây là lựa chọn lành mạnh khác cho bữa sáng vì nhiều chất xơ và carb phức hợp. Cả hai đều tiêu hóa chậm, không làm tăng đột biến lượng đường trong máu, có lợi cho người tiểu đường. Ăn bánh mì cùng bơ, trứng để tăng thêm lượng chất béo omega-3, bảo vệ tim và não.

