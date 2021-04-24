Vụ 2 mẹ con bị đổ chất thải lên người: 'Chủ nợ' từng đến tận nhà trẻ đe dọa, đòi kêu giang hồ đến bắt bé trai

Xã hội 24/04/2021 10:21

Liên quan đến vụ 2 mẹ con bị đổ chất thải lên người gây xôn xao cộng đồng, mới đây, MXH tiếp tục "rân ran" với đoạn clip được cho là "chủ nợ" đến uy hiếp, đe dọa ngay tại nhà trẻ của cháu bé.

Theo Tuổi Trẻ, sáng 23/4, mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ngắn xuất hiện trên mạng xã hội quay lại hình ảnh một người phụ nữ đến nhóm trẻ tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đòi bắt một đứa trẻ con của người mắc nợ bà này.

Tuổi Trẻ thông tin, người phụ nữ này được cho là "chủ nợ" đã tạt chất thải pha dầu hỏa vào bà Cao Thị G. và con trai 2 tuổi vào tối 9/4. Người đăng clip cho biết, clip "chủ nợ" đến nhà trẻ gây ồn ào xảy ra trước khi có clip tạt phân mẹ con gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, trong clip, bà C. đã đến nhà trẻ, nơi "con nợ" của bà này đang gửi con trai, đồng thời gây áp lực, không cho giữ đứa trẻ này.

Vụ 2 mẹ con bị đổ chất thải lên người: 'Chủ nợ' từng đến tận nhà trẻ đe dọa, đòi kêu giang hồ đến bắt bé trai - Ảnh 1
Bà C. được cho là đến trường đe dọa nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, bà C. nói: "Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt thì cô báo với các cháu, trước khi giang hồ đến thì cô báo cả công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào".

Trong clip, những người chứng kiến vụ việc bức xúc: "Cô quyền gì mà cô yêu cầu", "Kinh khủng luôn, cô là người lớn đó", "Việc gì thì phải lên pháp luật xử lý, chứ con nít nó biết cái gì".

Cũng theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trưa 23/4, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa cho biết đã thu thập được clip này và vụ việc liên quan đang được điều tra. Ông Nguyễn Tấn Chân - bí thư Huyện ủy Tây Hòa - cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh người vi phạm, không để xảy ra các hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. 

'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

Do có mâu thuẫn với gia đình cháu bé về chuyện tiền bạc trước đó, một người phụ nữ đã xách theo xô chất thải, trộn với dầu nhớt sang tận nhà đổ vào người bé trai 2 tuổi và mẹ của bé để trút giận. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ và tỏ thái độ gay gắt.

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