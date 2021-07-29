NÓNG: Hotgirl bị truy nã đi xe tiền tỷ bán 1.500 viên thuốc lắc bất ngờ bị tóm gọn

Tin nóng 29/07/2021 08:02

Trong lúc đang giao dịch bán thuốc lắc lúc rạng sáng đối tượng nữ này đã bị bắt tại trận.

Theo Người Lao Động, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan này đang tạm giữ Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 28/7.

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Cô gái bán thuốc lắc bị bắt quả tang - Ảnh: Người Lao Động

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngọc và Biển đang giao dịch ma túy tại khu vực xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 23/7. Công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 5 điện thoại di động, một gói heroin, ô tô cùng tang vật liên quan ngay tại hiện trường.

Đáng nói hơn, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước khi bị bắt vì hành vi giao dịch thuốc lắc.

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