Trend là gì? bắt trend là gì? Hot trend là gì ? Tất cả những gì cần biết về trend.

Trong thế giới kinh doanh, xu hướng là một mô hình thay đổi dần dần trong một quá trình, sản lượng hoặc điều kiện. Đó là một xu hướng trung bình hoặc chung. Nếu tôi nói: "Đã có xu hướng đối với các khoản thế chấp ngắn hạn", điều đó có nghĩa là nhiều người hiện đang sử dụng các khoản thế chấp ngắn hạn hơn. Nói cách khác, đã có xu hướng đối với các khoản thế chấp ngắn hạn hơn.

Trend hay còn được gọi là xu hướng, xu thế, cơn sốt. ảnh: internet.

Từ nguyên của ' trend (xu hướng)'

Các trực tuyến Từ nguyên từ điển nói động từ ' xu hướng ' xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Anh trong thập kỷ 1590. Vào thời điểm đó, nó có nghĩa là "chạy hoặc uốn cong theo một hướng nhất định.

Nó xuất phát từ từ ' Trenden ' trong tiếng Anh Trung , có nghĩa là "xoay vòng, quay đầu, xoay vòng." 'Trenden' xuất phát từ từ tiếng Anh cổ ' Trendan ', có nghĩa là "cuộn, xoay, quay lại."

Từ tiếng Anh cổ đến từ tiếng Đức Trung Thấp ' Trint ' và từ tiếng Đức Trung Thấp ' Trent ,' có nghĩa là "ranh giới, vòng". Các kết nối bên ngoài Germanic là không chắc chắn.

Danh từ này xuất hiện vào năm 1777 và có nghĩa là "con đường mà cái gì đó uốn cong." Mãi cho đến những năm 1950, từ này cũng có nghĩa là "một xu hướng mới thịnh hành trong thời trang hoặc văn hóa đại chúng."

Bắt trend là gì?

Bắt trend tiếng Anh là gì?

Bắt trend trong tiếng anh gọi là Catch the trend. Catch có nghĩa là nắm hoặc là bắt lấy, còn The Trend là xu hướng hay còn gọi là khuynh hướng.

Bắt trend là hành động bắt chước một xu hướng hay trào lưu đang được dư luận quan tâm, chú ý. Nó có thể là một hành động, một câu nói, bài hát, một hình ảnh hay đơn giản là trend về thời trang.

Ví dụ: trend về từ siêu to khổng lồ của Bà Tân Vblog được rất nhiều trong cuộc sống khi nói về một sự việc, đồ vật hay gì đó to hoặc có ý ẩn dụ.

Hot trend là gì?

Hot trend là các xu hướng thịnh hành, được nhiều người quan tâm và làm theo. Tuy nhiên hot trend chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Hot trend xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: thời trang, ẩm thực, công nghệ, âm nhạc, điện ảnh…

Facebook Trend là gì?

Facebook Trend là những xu hướng nổi bật, chủ đề nóng hổi, thông tin đang hot trên Facebook. Đặc điểm của trend trên Facebook là chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định và dễ bị thay thế bởi trend mới.

Một số nhãn hàng hay dân marketing thường nắm bắt xu hướng này để phát triển kinh doanh hoặc bán hàng.

“Đú trend” là gì?

“Đú trend” là bắt chước một trào lưu đang thịnh hành bằng cách chế ảnh, nhạc và lời bài hát…Nó gần giống như việc bắt trend nhưng được dùng ngôn từ khiếm nhã hơn. Đú nghĩa là đua đòi học theo một cách nhanh chóng.

Ví dụ: ví dụ đú theo xu hướng của một điệu nhảy một trend trên tiktok.

Trend gồm 2 dạng đó là xu hướng cấp tính và xu hướng dài hạn ( ảnh: internet)

2 dạng xu hướng ( trend ) mà bạn cần biết.

Xu hướng cấp tính

Hashtag cụ thể: Hashtag nói chung là một xu hướng lâu dài vẫn đang phát triển, nhưng những hashtag cụ thể liên quan đến các vấn đề và sự kiện hiện tại là những xu hướng cấp tính

Các trang Facebook: Một trang Facebook duy nhất có thể trở nên phổ biến do một bài đăng lan truyền .

Trang web: Các trang đơn lẻ có thể tăng vọt trở thành tiêu điểm, chẳng hạn như khi một sản phẩm mới ra mắt. Đôi khi, toàn bộ trang web cũng làm như vậy.

Bài đăng trên blog: Các bài viết làm sáng tỏ một chủ đề có liên quan hoặc chia sẻ ý kiến ​​mạnh mẽ thường thu hút rất nhiều sự chú ý và thu hút được nhiều sự tham gia và thảo luận trong phần bình luận.

Video: Video táo bạo và phù hợp thu hút sự quan tâm của xã hội. Video hài hước cũng là ứng cử viên chính.

Tiktok. Một điệu nhảy hay một bài nhạc trở nên hot và được nhiều người làm theo.

Đặc điểm của những xu hướng này đó là thời gian tồn tại rất ngắn.

Xu hướng dài hạn

Có nhiều loại xu hướng dài hạn khác nhau, bao gồm:

Xu hướng của năm: được coi là “trong”… nhưng chỉ trong năm.

Xu hướng ngành: đúng như tên gọi, đặc trưng cho một số ngành nhất định.

Xu hướng của khán giả: liên quan đến khuynh hướng hoặc thói quen của một đối tượng cụ thể.

Xu hướng thời trang: Một số thì tốt, số khác thì kén chọn. Một số khiến mọi người vui mừng khi họ được hồi sinh. Những người khác trở lại phong cách khi họ không bao giờ nên có phong cách ngay từ đầu…

TOP hot trend nổi bật nhất năm

Cực kỳ thuyết phục

Đây là hot trend bắt nguồn từ tiêu đề một đoạn video về người đàn ông đang phân vân giữa việc lấy vợ hay không lấy vợ. Ngay lập tức, câu nói này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt và được biến tấu thành các phiên bản hài hước như: “Nghe Dương Quá nhưng lại rất Doãn Chí Bình”…

Trend “cực kỳ thuyết phục”

Giận tím người

Trào lưu này bắt đầu xuất hiện khi trọng tài người Oman từ chối bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Thái Lan trong vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11/2019. Cư dân mạng đã bôi tím cả người để bộc lộ cảm xúc cá nhân và được nâng cấp thành nhiều phiên bản khác như: “sợ méo người”, “giận bay màu”,…

Nhà bao việc

Đây là hot trend xuất phát từ câu nói “…nhà em còn bao việc” của nhân vật Thịnh Ngựa (do Đỗ Duy Nam thủ vai) trong bộ phim Mê Cung. Câu nói này đã nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của giới trẻ trong cuộc sống và được chế nhiều trên các mạng xã hội.

Toang

Trào lưu này bắt nguồn từ câu nói “Toang rồi, toang thật rồi bu em ạ” trong video của 1977 Vlog. Từ này đã nhanh chóng được dân mạng biến tấu thành vô số phiên bản khác nhau như: “Lần này thì toang thật rồi”, “Toang rồi ông giáo ạ”…

“Toang” – từ khóa trend của mọi nhà

Chủ tịch giả vờ…và cái kết

Trend này đến từ câu chuyện mang nội dung khá drama, sến sẩm là: cô gái chia tay bạn trai nghèo nhưng cuối cùng lại phát hiện ra anh ta là con chủ tịch tập đoàn khiến cô gái tiếc nuối. Khi công ty đứng trước nguy cơ phá sản, nhân viên thi nhau nghỉ việc, chỉ còn vài người tâm huyết ở lại và được đền đáp xứng đáng. Từ đó, mở đầu trào lưu các clip hài, chế xuất hiện phía sau.

Cà khịa

Đây là từ vay mượn của tiếng Khmer, thường được người dân Tây Nam Bộ sử dụng. Với cách gọi mới mẻ, thú vị, “cà khịa” đã trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội, kèm câu stt kinh điển “Nhân chi sơ, tính cà khịa”.

Thanh xuân như một ly trà

Đây là câu nói của nhân vật Ánh Dương (Bảo Hân thủ vai) trong bộ phim “Về nhà đi con”. Câu thơ đơn giản, hài hước, dễ nhớ, nhanh chóng trở thành trào lưu chế trên Facebook, Instagram như:

“Thanh xuân như một ly trà – Không chơi không quẩy phí bà thanh xuân”

“Thanh xuân như một ly trà – Trà mà không sữa còn gì thanh xuân”

Trend “Thanh xuân như một ly trà”

Này anh yêu, em muốn uống “tà tưa”

Câu hát bắt nguồn từ một đoạn MV nhạc chế “Chuyện xóm trọ” của Hậu Hoàng này đã phủ sóng tràn ngập mạng xã hội và được người người nhà nhà cover.

Siêu to khổng lồ

“Siêu to khổng lồ” đã trở thành cụm từ hot nhất Việt Nam trong năm 2019 cùng với hiện tượng mạng bà Tân Vlog với các video nấu ăn dân dã, các nồi, mâm thức ăn hay bình trà sữa cực đại, gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng mạng.

Trend “siêu to khổng lồ” của bà Tân Vlog

Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn

Đoạn điệp khúc trong MV “Đi đu đưa đi” của ca sĩ Bích Phương, đã được cư dân mạng chế thành “Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền”; “Lúc đi hết mình, lúc về hết tình”…

Cục sì lầu ông bê lắp

“Cục sì lầu ông bê lắp” là phiên âm tiếng Việt của câu hát “don’t you know, pump it up…” trong bài Pump It Up của ca sĩ Danzel.

Ôi hoàng tử

Đây là câu hát của nhân vật Fionna khi giãi bày cùng hoàng tử trong truyện “Kim cương và tiếng ếch ộp”. Do không có nhạc nền nên giọng hát Fiona trở nên hài hước và là nguồn cảm hứng cho dân mạng chế ảnh.

Cuối cùng.

Bạn có thể hiểu trend là một hiện tượng nổi bật hay nói đúng hơn là xu hướng của hiện tượng, sự kiện, vật thể, câu nói, hình ảnh,... nào đó được chia sẻ và lan truyền mạnh mẽ trên internet, mà điển hình là MXH.

Trong thời buổi mà internet phát triển khá mạnh, điển hình là sự phát triển của mạng xã hội, việc bắt trend còn nhiều tác dụng trong marketing cũng như trong kinh doanh. Do đó việc hiểu về trend cũng làm một điều nên nắm rõ.