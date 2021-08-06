Cool boy là gì? Cắt nghĩa lý do vì sao Cool boy luôn có sức hút đặc biệt

Coolboy là những chàng trai “trong ấm ngoài lạnh”, tính tình trầm lặng, điềm đạm, lạnh lùng nhưng rất có sức hút.

Họ sống độc lập tự lo cho bản thân, luôn thành thật với cảm xúc của mình, tràn đầy nhiệt huyết và theo đuổi niềm đam mê.

Ngày nay, Cool boy thường dùng để chỉ cho những chàng trai tài năng và sống có cá tính. Tuy rằng bên ngoài tưởng như không dễ gần nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.

Cũng chính vì nét tính cách này mà Coolboy chính là mẫu người bí ẩn gây tò mò khiến chị em cảm thấy quyến luyến, thu hút. Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về những điều thẳm sâu giấu sau vẻ bề ngoài trầm tư của anh chàng này.

Coolboy là những chàng trai “trong ấm ngoài lạnh”, tính tình trầm lặng, điềm đạm, lạnh lùng nhưng rất có sức hút

2. Đặc điểm của Cool boy là gì?

+ Sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn và cực kì đẹp trai là yếu tố đầu tiên của một Cool boy. Thân hình cân đối, sở hữu những múi cơ đẹp nhất, dáng cao gầy.

+ Rất điềm đạm, hiếu hạnh.

+ Biết cách quan tâm – chăm sóc – tốt bụng với những người xung quanh, mang đến cảm giác yên tâm cho người khác.

+ Trình độ học tập vấn – IQ ở mức cao hoặc là vừa đủ.

+ Là người có cách ăn mặc thời thượng, hợp xu hướng. Luôn luôn chú ý hình ảnh bản thân, có mùi hương, tóc tai fashion.

Sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn và đẹp trai là yếu tố đầu tiên của một Cool boy

+ Sở hữu nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần hé nụ cười cũng đủ hớp hồn khiến bạn ngay tức khắc phải lòng.

+ Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Đa số cho rằng họ khó gần nhưng khi tiếp xúc lại cảm nhận họ vô cùng đáng yêu và dễ thương. Khiến trái tim nhiều chị em tan chảy.

+ Năng động, có tài lẻ và đam mê, sở thích thú vị.

+ Thường là cậu ấm trong gia đình có điều kiện.

Là người có cách ăn mặc thời thượng, hợp xu hướng. Luôn luôn chú ý hình ảnh bản thân, có mùi hương, tóc tai fashion

So với Fuck boy thì Cool boy chỉ cách có một bước. Mặc dù vậy, nếu như Fuck boy sau khi tán gái thành công sẽ mang ra để vui giỡn cùng với họ và bỏ đi không thương tiếc. Còn Cool boy thì lại có cách đối xử tốt và dành trọn tình cảm cho người mà họ thật sự yêu thương.

3. Lý giải sức hút đặc biệt của chàng Cool boy

Ai cũng biết sức hấp dẫn nhất định của sự lạnh lùng. Dù không quá nổi bật nhưng chính bởi sự lạnh lùng đã khiến “Trai lạnh lùng” luôn có sức hút đặc biệt và “đốn đổ” rất nhiều con tim.

Cốt lõi của vấn đề ở đây chính là:

Đầu tiên, cần khẳng định rằng những chàng trai lạnh lùng luôn khoác cho mình một vẻ cứng rắn, họ bất cần và vô cùng bí ẩn.

Đây là yếu tố kích thích sự tò mò, muốn tìm hiểu khám phá của các cô nàng. Tuy nhiên, họ càng tìm càng thấy mịt mù. Cũng chính điều này lại càng gây sự hấp dẫn hơn.

Những chàng trai lạnh lùng luôn khoác cho mình một vẻ cứng rắn, họ bất cần và vô cùng bí ẩn

Mang dáng vẻ trưởng thành, những anh chàng mặt lạnh hiếm khi ngồi tụm ba tụm bảy. Điều này khiến họ khác biệt hoàn toàn so với bọn con trai suốt ngày chơi game, tụ tập chém gió, la cà, đùa giỡn, cợt nhả, …

Họ điềm đạm, nét mặt mặt nghiêm túc, không ăn to nói lớn… Cũng chính thái độ này mang đến họ một vỏ bọc chín chắn, trưởng thành và vững chãi. Tất nhiên, hầu hết mọi cô gái đều rất thích những anh chàng có thể là bờ vai vững để họ yên tâm dựa vào hơn là một vẻ ngoài thiếu “nghiêm túc”.

Hầu hết những chàng Cool boy đều sở hữu những nét cuốn hút cực kỳ tiềm ẩn khó lý giải. và luôn gây bão trong lòng các cô nàng. Đặc biệt càng đắt giá hơn khi họ có chút đẹp trai, có năng khiếu gì đó trong lĩnh vực nghệ thuật.

Mang dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm, nét mặt mặt nghiêm túc, không ăn to nói lớn…

4. Dấu hiệu cho thấy chàng trai lạnh lùng đang thích bạn

+ Rep tin nhắn của bạn với tốc độ rất nhanh

Khi một người con trai lạnh lùng đang thích một ai đó, chắc chắn họ sẽ trả lời tin nhắn của bạn nhanh. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình phải nhắc đến trước tiên.

Trong trường hợp, chàng không mấy khi tương tác với tin nhắn của bạn trong nhóm, chưa hẳn rằng người ta không có tình ý gì với bạn. Có thể vì anh ta không muốn có quá nhiều bạn bè và không có thói quen tương tác với bạn trong các hoạt động nhóm. Bạn có thể thử nhắn tin riêng với anh ta để cùng nhau trò chuyện nhiều hơn.

+ Vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm bạn

Một khi đã thích ai rồi thì mọi nhất cử, nhất động của bạn sẽ được chàng Cool boy theo dõi.

Chàng quan tâm, lo lắng và muốn được gần gũi với bạn. Tuy nhiên, chàng lại không biết thổ lộ bằng hình thức nào tốt nhất.

Chàng sẽ chủ động với bạn hơn nếu ở trong hoàn cảnh chỉ có bạn với chàng.

Cách đối xử ân cần, dịu dàng hơn rất nhiều trông lúc này là dấu hiệu cho thấy chàng trai lạnh lùng thích bạn.

Cách đối xử ân cần, dịu dàng hơn rất nhiều trông lúc này là dấu hiệu cho thấy chàng trai lạnh lùng thích bạn

+ Hay nhìn lén bạn

Chằm chằm nhìn vào một ai đó, đặc biệt là với những người mà họ thích khiến các chàng trai lạnh lùng sẽ thấy ngại ngùng. Do đó, nếu chàng có biểu hiện hay nhìn lén bạn chứng tỏ chàng đang có tình cảm đặc biệt với bạn.

Do đó, đừng quay đầu lại nhìn khi biết chàng nhìn lén. Có thể điều này sẽ khiến chàng có thể sẽ không còn tự nhiên n và không dám nhìn lén bạn nữa.

+ Tìm kiếm thông tin của bạn

Nếu nhận ra được rằng chàng biết được mọi thứ về bạn. Thì chính xác rằng đây là dấu hiệu chàng đang cảm nắng bạn.

Nắm tất tần tật mọi thứ về bạn từ ngày sinh nhật, sở thích hay ước mơ như thế là bởi họ đã bỏ ra công sức hàng giờ để tìm tòi trên mạng xã hội. Chàng sẽ không nói hay xin bất kỳ thông tin nào của bạn trực tiếp. Đơn giản là bởi chàng rất sợ bị bạn từ chối.

Và cho dù bạn đã tắt mọi thông báo trên mạng xã hội, vào ngày sinh nhật của bạn, chàng vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Thì chắc hẳn là anh chàng đã đổ đứ đừ bạn rồi.

Nếu không yêu, không quan tâm bạn thì anh ta sẽ không mất thời gian như thế.

Là type đàn ông thường rất ngại chủ động, hay thể hiện, thay vào đó là âm thầm làm mọi thứ sau lưng bạn

Với những dấu hiệu chàng trai lạnh lùng thích bạn điển hình trên đây, có thể thấy đây là type đàn ông thường rất ngại chủ động, hay thể hiện. Thay vào đó là âm thầm làm mọi thứ sau lưng bạn. Vì vậy, hãy đừng vội vàng kết luận rằng họ vô tâm hay thiếu tinh tế. Chỉ khi thật sự yêu thương, những chàng trai lạnh lùng mới dành tình cảm cho một nửa của mình.

Không phải bad boy, cũng chẳng phải fuck boy, quen một anh chàng “trong ấm ngoài lạnh” Cool boy thật tuyệt phải không nào.

Bày tỏ tình cảm, hồ hởi vồ vập không phải lúc nào cũng sẽ khiến các nàng dễ bị "đổ". Hững hờ, kiêu ngạo một chút lại mang đến các nàng cảm giác nhỏ bé, mong manh và dễ bị trúng "mũi tên" từ thần Cupid.

Dù sao thì, chàng Cool boy sở hữu vẻ lạnh lùng luôn là một ẩn số đối với các cô nàng hay "lắm lời". Hy vọng với những kiến thức vừa chia sẻ trên sẽ mang đến bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống và tình yêu.

Trước khi xác định mối quan hệ lâu dài với chàng trai đang tiếp cận mình, bạn hãy tìm hiểu kỹ về họ nhé và cũng nên chủ động để cả 2 mở lòng và cho nhau cơ hội.