Tại sao phụ nữ thích yêu 'lưu manh'? Phải chăng “goodboy tốt nhưng chán, badboy tệ nhưng vui”

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng vừa có những chia sẻ hài hước mà đầy sâu sắc về phụ nữ và 'lưu manh'. Theo nam đạo diễn, nhìn bề ngoài, các cô gái và các gã lưu manh không có gì tương xứng, từ ngoại hình đến cách ăn nói cư xử. Nhưng nếu hỏi phụ nữ xem họ ghét gì nhất, chắc chắn câu trả lời là lưu manh. Còn nếu hỏi lưu manh yêu gì nhất thì anh nào cũng trả lời yêu phụ nữ.

Dân mạng truyền tai nhau rằng “goodboy tốt nhưng chán, badboy tệ nhưng vui”, hay từ trong các tác phẩm nghệ thuật đến ngoài thực tế, không hiếm gặp những trường hợp các cô gái yểu điệu thục nữ từ bình dân đến đài các đều si mê những anh chàng “badboy”. Điều gì làm nên sự kết hợp có vẻ là bất cân xứng như thế?

Sau đó, Lê Hoàng cũng đưa ra 10 câu trả lời: “Các nhà khoa học khắp thế giới đã đưa ra rất nhiều giả thiết về vấn đề này. Và họ đã lần lượt tổng kết như sau:

Thế nhưng trên đời lại có rất nhiều tác phẩm miêu tả những cô gái yêu lưu manh và ngược lại. Đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi cho vấn đề: “Tại sao thế? Tại sao các bộ phim cô gái yêu giáo sư, cô gái yêu tiến sĩ hầu như không khi nào hấp dẫn bằng cô gái yêu lưu manh”.

"1. Cô gái yêu lưu manh vì lưu manh thích khám phá, và phụ nữ thì luôn luôn muốn nhờ kẻ khác tìm ra bí ẩn của mình.

2. Lưu mạnh yêu con gái vì chả lẽ lưu manh lại yêu lưu manh khác?

3. Con gái yêu lưu manh vì trong bất cứ người con gái nào cũng ẩn chứa vài ba bản chất lưu manh.

4. Lưu manh yêu con gái vì lưu manh cuối cùng cũng phải yêu một thứ gì đó.

5. Con gái yêu lưu manh vì suy cho cùng chỉ lưu manh mới có nhiều vàng bạc. Nếu con gái yêu vua chúa thì suy cho cùng vua chúa cũng là một loại lưu manh.

6. Lưu manh yêu con gái vì lưu manh cũng là người.

7. Con gái yêu lưu manh vì con gái rất nhiều còn lưu manh thì hiếm hơn.

8. Lưu manh yêu con gái vì chỉ con gái đẹp mới làm nổi bật phẩm chất của một lưu manh đẹp.

9. Con gái yêu lưu manh do lưu manh chắc chắn không tẻ nhạt.

10. Lưu manh yêu con gái do con gái lấy lưu manh rồi cũng không trở thành lưu manh.

Tóm lại, có rất nhiều luận điểm được đưa ra, cái nào cũng có vẻ hợp lý hợp tình.

Bản thân tôi cho rằng phụ nữ yêu lưu manh vì phụ nữ không hề sợ lưu manh. Lưu manh thường hùng hổ ở đâu không biết, với ai không biết nhưng khi gặp phụ nữ, lưu manh mềm như con thỏ hoặc ngơ ngác như con nai."

Đạo diễn Lê Hoàng diễn giải và ví dụ thêm về các câu chuyện tình giữa phụ nữ và lưu manh, đặc biệt phụ nữ đẹp và lưu manh cầm đầu luôn luôn đã, đang và sẽ còn là đề tài bất tận của sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, văn học. Từ “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” tới “Con ma nhà hát”, biết bao nhiêu triệu khán giả đã nức nở xem lưu manh cao quý ra sao, công chúa đáng yêu như thế nào. Song, Lê Hoàng còn giả thiết rằng nếu thay “Thằng gù” bằng một hoàng tử đẹp trai, có học hàm giáo sư thì các vở nhạc kịch này sẽ “ế như thúng xôi để mốc ba ngày”.

Theo quan niệm của Lê Hoàng, anh cho rằng không nên sợ lưu manh làm hỏng các cô gái. Bởi ngay cả đứa lưu manh nhất cũng hiểu là không nên lưu manh với người phụ nữ mình yêu. Đồng thời cũng đừng sợ cô gái làm hỏng lưu manh vì lưu manh hỏng thường do cuộc đời lưu manh chứ không phải do có nhiều hoa hậu.

Lê Hoàng cho rằng việc cô gái yêu lưu manh không có gì đáng lo ngại

Nam đạo diễn còn hài hước: “việc cô gái yêu lưu manh hay lưu manh yêu cô gái luôn làm cho ta cảm thấy vui vui sau đó khiến ta lạc quan yêu đời, tin vào cuộc sống. Chả lẽ lưu manh còn cưới được công chúa, mình lại không? Chắc chắn nhờ có tình yêu của các cô thiếu nữ mà lưu manh đỡ lưu manh hơn. Cũng như nhờ có tình yêu của lưu manh mà thiếu nữ cứng rắn hơn.

Những ai lo ngại thì có thể tự an ủi như thế này: lưu manh không nhiều và gái đẹp cũng không nhiều, cứ để cho hai bên yêu nhau, còn những thứ tầm tầm mình yêu cũng tốt chán”.

Ngoài ra, Lê Hoàng còn bày tỏ rằng việc con gái yêu lưu manh không có gì đáng lo ngại vì lưu manh đến một mức nào đó, pháp luật sẽ ra tay. Lúc đó lưu manh “toi đời” còn cô gái sẽ ung dung đi lấy chồng khác.

Ảnh: FBNV