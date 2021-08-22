Vintage là gì? Chi tiết những điều cần biết về Vintage

Hiện nay, Vintage có thể hiểu mặc định như một từ có nghĩa “cổ-cũ”. Chúng được dùng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang , nội thất, nhiếp ảnh, đồ họa,… Phong cách Vintage là phong cách với những nét đẹp trong quá khứ, mang dấu ấn của kỉ niệm và thời gian.

Từ Vintage thường được nghe tới như Vintage design, Vintage internal… “Vintage” sẽ mang ý nghĩa khác nhau trong từng lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Vintage là gì? Và vintage có tầm quan trọng trong cuộc sống hiện đại như thế nào?

Nghĩa nguyên thủy của Vintage đó là dùng cho rượu hoặc dầu. Tiếp đó, Vintage được sử dụng nhằm chỉ một chiếc xe cũ, có tuổi đời ít nhất 50 năm (Vintage car). Cuối cùng, Vintage được dùng để chỉ cho những bộ quần áo cũ secondhand thuộc thời đại trước thường rất đẹp và công phu.

Phong cách thiết kế Vintage đã và đang nhận được nhiều sự yêu thích trên toàn thế giới. Sự hoài cổ, sang trọng, và lãng mạn của phong cách này mang đến làn gió mới cho cuộc sống hiện đại.

Tóm lại, từ Vintage hiện nay được mặc định như một từ có nghĩa “cổ-cũ”. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thời trang, nội thất, nhiếp ảnh, đồ họa,… Có thể nói, phong cách Vintage là phong cách của kỉ niệm, của dấu ấn thời gian.

Vintage được sử dụng nhằm chỉ một chiếc xe cũ, có tuổi đời ít nhất 50 năm (Vintage car)

2. Vintage và Retro có gì khác biệt?

Làm sao để phân biệt được Vintage và Retro? Vốn dĩ hai trường phái này tưởng một mà hai. Tưởng tương đồng nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Retro là một trào lưu hoài cổ. Những trang phục theo xu hướng thời trang từ thập niên trước được mặc lại. Bao gồm: đồ vintage (quần áo, phụ kiện của những thập niên 40s đến 80s) và đồ không phải Vintage (đồ mới, đồ được lấy cảm hứng từ đồ Vintage).

Đây là trào lưu thịnh hành đối với giới trẻ phương Tây. Nó cũng được lấy để làm nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế nổi tiếng.

Trong giới design, Vintage thường được hiểu là những sản phẩm thiết kế được tạo ra trong quá khứ. Còn thuật ngữ Retro được dùng để chỉ trường phái thiết kế các sản phẩm hiện đại nhưng mang phong cách thời quá khứ.

Do đó, trong những thiết kế Retro sẽ mang đến người xem những cảm nhận về hơi thở hiện đại. Còn với những thiết kế theo trường phái Vintage, người xem sẽ cảm nhận được “áp nguyên xi” phong cách thiết kế trong quá khứ.

Những thiết kế Retro sẽ mang đến người xem những cảm nhận về hơi thở hiện đại, còn thiết kế theo trường phái Vintage mang “áp nguyên xi” phong cách thiết kế trong quá khứ

3. Thiết kế đồ họa Vintage là gì?

Trong thiết kế đồ họa ngày nay, phong cách Vintage và Retro đã và đang được biết đến là một xu hướng mới.

Các sản phẩm của các nhà thiết kế thường có chứa sự sáng tạo, hấp dẫn,nổi bật và khác biệt.

Trong các mẫu thiết kế, Các yếu tố đồ họa thường dùng để tạo nên một bầu không khí Vintage. Phải kể đến là:

Các ảnh minh hoạ từ các poster, cine, tạp chí, CDs cũ

Các ảnh minh hoạ từ các poster, cine, tạp chí, CDs cũ

4. Điều gì khiến các thiết kế Vintage gây sốt hiện nay?

Trong thời đại công nghệ, kỹ thuật phát triển quá nhanh hiện nay, chúng ta dễ thấy mệt mỏi bởi những xô bồ trong cuộc sống hằng ngày. Nhìn vào những thiết kế Vintage sẽ mang đến chúng ta nhiều sự thoải mái hơn.

Những nhà marketer đại tài luôn có cách để “ghi điểm” trong mắt khách hàng. Những thiết kế Vintage sẽ giúp đi đến trái tim của khách hàng một cách dễ dàng. Quá khứ bao giờ cũng khiến chúng ta có cảm giác an tâm hơn và thoát ly ra khỏi cuộc sống bộn bề vô định nhanh hơn.

Những điều thân quen, gần gũi luôn khiến con người có xu hướng cảm thấy thoải mái. Dùng những điều thân quen, ưa thích là cách ngắn nhất để để kết nối với khách hàng.

Cùng với đó là sự mới mẻ, độc lạ khiến các thiết kế Vintage là một sự lựa chọn nổi bật so với những thiết kế tối giản, “kỹ thuật số” vô hồn ngoài kia.

Những thiết kế Vintage sẽ giúp đi đến trái tim của khách hàng một cách dễ dàng

Mặc dù vậy, từng trường phái thiết kế Vintage chỉ có sự phù hợp nhất định với một nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu đối tượng khách hàng muốn hướng đến trước khi lựa chọn trường phái Vintage phù hợp.

5. Những dụng của phong cách Vintage trong thiết kế đồ họa

Các trường phái trong phong cách thiết kế Vintage

+ Art deco

Trong những năm 1920 và 1930, Art Deco trở nên phổ biến hơn hết.

Với lối kiến trúc theo hướng tân thời, nhân tạo, Art deco có đặc điểm là những hình khối đối xứng, được lý tưởng hóa bởi con người.

Art deco có đặc điểm là những hình khối đối xứng, được lý tưởng hóa bởi con người

+ Vintage badges

Cảm hứng tạo nên phong cách Vintage badges đó là từ những chiếc huy hiệu và tem thư để thiết kế logo. Những chất liệu như giấy, gỗ, kim loại sẽ mang đến hoài niệm về thời xưa cũ.

Swiss style

Swiss Style là trường phái nghệ thuật hình thành vào nửa đầu thế kỷ XX tại Châu Âu. Mang phong cách quốc tế, đây là trường phái sử dụng các khối chữ lớn, đậm, nổi bật. Hiệu ứng như một thiết kế nổi ba chiều được tạo nên bởi sử dụng những tông màu mạnh.

+ Art nouveau

Đây là trường phái bắt đầu vào cuối thế kỷ XIX. Sau đó, khi bước vào những năm 1910 của thế kỷ XX trở nên hưng thịnh.

Nguồn cảm hứng chính đó là từ cây cỏ hoa lá. Phong cách Vintage có sự kết hợp với sự cách điệu của những đường nét cong và chi tiết phức tạp.

Thay vì những sắp đặt có chủ đích, giá trị cốt lõi của Art Nouveau là vẻ đẹp tự nhiên. Trường phái này có sự tương phản cao giữa các màu sắc, họa tiết. Điểm nhấn đó là cây cỏ, hoa lá, và đối tượng chính là người phụ nữ.

Thay vì những sắp đặt có chủ đích, giá trị cốt lõi của Art Nouveau là vẻ đẹp tự nhiên

+ Letterpress

Những sản phẩm này có thiết kế tương tựu như những tờ rơi, tờ quảng cáo thời xưa. Có vô số biến thể được tạo nên từ nhiều thiết kế khác nhau.

Letterpress có nhiều thiết kế khác nhau với vô số biến thể. Điểm kết nối giữa những thiết kế letterpress đó là đơn giản, tránh xa sự cầu kỳ. Thường sử dụng bảng màu và typography đơn giản.

Những thủ thuật trong in ấn như ép nổi chữ, cán mờ thiết kế…được dùng để tăng trải nghiệm trong các thiết kế letterpress.

Letterpress là sản phẩm có thiết kế tương tự như những tờ rơi, tờ quảng cáo thời xưa

+ Atomic age

Những thiết kế theo lối Atomic age thường có phong cách hài hước, lạc quan. Thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ và khát vọng vươn tới không gian rộng lớn.

+ Steampunk

Lối thiết kế Steampunk thể hiện hình dung về tương lai theo góc nhìn của một người từ thế kỷ XIX, XX.

+ Punk

Trường phái này có đặc điểm chính trong thiết kế đó là những đường nét xù xì, hình ảnh đầy phá cách, màu sắc có sự tương phản cao. Mang lại cảm giác muốn bứt phá, nổi loạn.

6. Những items tạo nên phong cách Vintage trong thời trang

+ Áo

Item dễ tìm nhất đó là chiếc áo mang hơi hướng Vintage. Bạn có thể chọn những chiếc áo sơ mi mang đậm tính Vintage với họa tiết hoa hay kẻ caro, áo len kẻ sọc với màu sắc sặc sỡ.

Để có một tổng thể hài hòa hơn, có thể phối những chiếc áo có họa tiết phức tạp và màu sắc sặc sỡ cùng quần hoặc váy đơn sắc.

+ Đầm

Đầm thắt eo và chân váy xòe tôn dáng được biết đến là item nổi tiếng cho phong cách Vintage và được mọi cô gái ưa chuộng vào thập niên 60.

Thắt lưng to bản ở phần eo là điểm nhấn. Chiếc đầm thường có chiều dài ngang gối trở đi. Đây là chiếc váy tôn dáng phần nửa trên của cơ thể với phần bó eo và ngực.

Những items tạo nên phong cách Vintage trong thời trang

+ Chiếc váy sang trọng, nữ tính

Để có phong cách Vintage hoàn hảo, bạn đừng bỏ qua chiếc váy này. Với chất liệu vải thô, đây là lựa chọn phù hợp cho thời trang dạo phố. Chất liệu nhung hay gấm sẽ phù hợp hơn cho những buổi tiệc hay sự kiện quan trọng.

+ Quần

Những chiếc quần jean cạp cao ống loe là kiểu dáng quần phản ánh rõ phong cách Vintage hơn hết. Jeans cạp cao là món đồ không thể thiếu của mọi cô gái theo đuổi phong cách này.

Bạn sẽ có ngay phong cách Vintage khi phối hợp bất kể đồ gì cùng với chiếc quần jeans cạp cao ống loe.

+ Phụ kiện

Để bộ trang phục của bạn trở nên nổi bật hơn, phụ kiện là những items mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn có thể kết hợp thêm cùng thắt lưng, găng tay lửng, hoa tai, khăn turban, vớ và túi xách để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Cũng đừng bỏ qua đôi giày phù hợp mang khả năng thần kỳ trong việc định hình phong cách cổ điển này. Sự lựa chọn hoàn hảo đó là giày oxfords, kitten heels, giày đế bằng, boot với chất liệu da.

Hy vọng những thông tin vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn đọc hiểu được Vintage là gì? Mong rằng bài viết này sẽ truyền thêm cảm hứng và cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn.