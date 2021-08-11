Theo Infonet, mới đây, dân mạng đang rần rần phẫn nộ vì một câu chuyện tương tự bạo lực học đường xảy ra tại một nhà trẻ ở Trì Châu, An Huy, Trung Quốc.

Cụ thể, một vị phụ huynh đã đăng tải đoạn clip lên mạng. Hình ảnh trong clip cho thấy, đó là vào giờ ăn sáng. Trong khi các học sinh khác đang được ngồi ăn sáng tại lớp, thì có một bé trai đang cầm chiếc bát trống gào khóc và xin cô giáo cho ăn. Điều đáng nói là dù học sinh khóc lớn như vậy nhưng cô giáo vẫn tỏ ra không quan tâm. Cuối clip, cô mới chịu cho cậu bé một chút thức ăn, nhìn qua giống như đồ ăn thừa còn lại.

Sau khi quay đoạn clip trên, chính cô giáo đã gửi cho bố mẹ của bé trai để "khắc khéo" về vấn đề học phí. Nhìn con mình bị đối xử tệ, bố mẹ cô bé đã không thể chịu được nên đã chia sẻ sự việc với truyền thông để làm rõ mọi việc. Sự việc nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Đa số cho rằng, dù bố mẹ chưa đóng tiền học phí nhưng việc làm của cô giáo là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, trường hợp của em học sinh trong clip mới chỉ đóng chậm clip một ngày, nhà trường và cô giáo không hề gửi tin nhắn thông báo cho gia đình.

Dù bé trai khóc lóc van xin, cô giáo vẫn nhất quyết không cho bé ăn cùng các bạn. Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề giáo viên phải nhắc nhở phụ huynh việc đóng tiền học, tiền ăn là điều không quá xa lạ. Tuy nhiên, cách làm của cô giáo đã có tác dụng ngược. Một số cư dân mạng bình luận: ""Sao có thể để cho một đứa trẻ bị đói như vậy, dù có là chưa đóng tiền ăn cũng không thể như vậy!", "Không hiểu cô giáo kiểu gì? Với mẹ mìn có khác gì nhau không? Một đứa trẻ thì ăn được bao nhiêu chứ?", "Đáng lẽ phải cho trẻ ăn trước, có gì trao đổi với phụ huynh chứ, cô giáo này không xứng đáng được làm giáo viên, không hiểu sao có thể trở thành giáo viên được"...

Mặc dù phía nhà trường và cô giáo đã có lời giải thích nhưng vẫn không đủ để xoa dịu dư luận. Trên thực tế, việc đóng tiền là của người lớn, cô giáo dù muốn nhanh chóng quyết toán tiền bạc với phụ huynh cũng không nên trút giận lên đứa trẻ. Giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi trực tiếp với phụ huynh, lúc này, mọi chuyện sẽ hiệu quả hơn.