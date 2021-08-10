Những món ăn cấm kỵ trong tháng cô hồn, muốn giải xui TUYỆT ĐỐI phải tránh xa

Sức khỏe 10/08/2021 18:58

Trong dân gian, tháng cô hồn được xem là tháng "xá tội vong nhân", cũng là dịp "địa quan xá tội". Người Việt chúng ta quan niệm, đây là tháng mà ma quỷ hoành hành, không may mắn.

Trong dân gian, tháng cô hồn được xem là tháng "xá tội vong nhân", cũng là dịp "địa quan xá tội". Người Việt chúng ta quan niệm, đây là tháng mà ma quỷ hoành hành, không may mắn. Vì lẽ này nên rất hiếm gia đình tổ chức cưới hỏi, động thổ xây nhà thậm chí là mua sắm. Có một điều kiêng kỵ nữa mà mọi người vẫn truyền tai nhau, đó là các món ăn cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch. Vậy đó là những món ăn nào? 

Mực

Bình thường người Việt Nam chúng ta có câu "đen như mực". Trong những ngày đầu tháng, chúng ta thường kiêng ăn mực vì cho rằng ăn mực thì cả tháng ấy sẽ xui xẻo. Chính vì vậy, vào tháng cô hồn, mực trở thành món ăn bị "thất sủng" trong mâm cơm Việt. 

Thịt vịt

Cũng giống như mực, vào đầu tháng, người miền Bắc và miền Trung thường không ăn thịt vịt. Họ cho rằng, món ăn này không đem lại sự may mắn, thậm chí còn rước xui vào người. Trong tháng 7 âm lịch, người ta càng kiêng món vịt hơn. Chỉ có những ngày cuối tháng, một số gia đình muốn đổi bữa mới chế biến thịt vịt. 

Những món ăn cấm kỵ trong tháng cô hồn, muốn giải xui TUYỆT ĐỐI phải tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cháo trắng

Thông thường, người ta thường dùng cháo trắng để cúng cô hồn, chúng sinh. Vì lý do này nên nhiều người quan niệm, nếu như nấu cháo trắng vào tháng 7 âm lịch, các vong hồn sẽ đeo bám gia đình ấy, đồng thời sẽ cản trở sự may mắn đến gia chủ. 

Những món ăn cấm kỵ trong tháng cô hồn, muốn giải xui TUYỆT ĐỐI phải tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thịt chó

Mặc dù là món khoái khẩu của rất nhiều người nhưng thịt chó vẫn là món ăn mà chúng ta cần kiêng kỵ trong tháng 7 cô hồn. Thông thường vào cuối tháng, người ta mới ăn thịt chó, xem như một món ăn "giải đen".

Ngoài những món ăn trên, một số người còn kiêng sầu riêng, chuối vì đây là những loại quả được quan niệm là không mang lại may mắn. 

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Từ khóa:   tháng cô hồn tháng 7 âm lịch món ăn may mắn

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