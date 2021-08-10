Điểm danh những sao Việt “cộp mác” tra nam sau 1 đêm sóng gió

Vấn đề tình ái vẫn luôn là đề tài nóng hổi đối với giới showbiz. Có người sau khi lộ chuyện tình cảm thì sự nghiệp đi lên, khán giả cũng có cái nhìn thiện cảm. Mặc dù vậy, vẫn có một số nam ca sĩ đình đám dính phải những bê bối khiến họ cộp mác tra nam chỉ sau 1 đêm. Hãy cùng điểm lại những sao nam đã hoặc đang mất tình cảm của khán giả vì đời tư của họ.

Chưa hết, sau khi Thúy Vy tiết lộ Jack đã có con riêng với cô nàng Thiên An, cộng đồng mạng chịu cú “sốc” lớn. Chuyện bùng nổ khi Thiên An lên tiếng và tung bằng chứng có con với Jack, đồng thời cô cũng chia sẻ, mỗi tháng, Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu đồng.

Đúng như bài hát của mình, chỉ sau 1 đêm “sóng gió”, Jack đã mất hết hình tượng tới các fan khi dính liên hoàn “phốt”. Sự việc bắt nguồn khi một trong số những đóa “Hoa hải đường” bí mật của Jack là Thúy Vy – người cũng như hàng vạn thiếu nữ khác bị mê hoặc bởi Jack - một nam ca sĩ có nhiều tác phẩm âm nhạc cũng như nhiều...người yêu. Thế nhưng, sau hơn 1 năm mặn nồng, Thúy Vy phát hiện, mình cũng chỉ là một nữ nhân trong dàn hậu cung hùng hậu của nam ca sĩ.

Mặc dù thông tin tố cáo Jack bắt cá nhiều tay mới chỉ một chiều, chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng “sóng gió” của Jack đang khiến dân mạng xôn xao.

Đạt G

Đạt G và Du Uyên từng là cặp đôi được giới trẻ yêu thích. Ảnh minh họa: Internet

Từng có mối tình đẹp như mơ với Du Uyên. Thế nhưng gần đây, Đạt G cũng không thoát phải lời nguyền tình cảm khi lần lượt bị khui ra những khoảnh khắc “sống lỗi” với tình cũ. Từ việc qua lại với cô gái khác khi vẫn còn mối quan hệ với Du Uyên cho tới việc “đi đường quyền” với bạn gái trong đúng ngày sinh nhật của mình.

Chuyện chưa dừng ở đó, một thời gian sau, cư dân mạng phát hiện chàng ca sĩ đang qua lại với vợ cũ của Hoài Lâm. Điều đáng nói, Hoài Lâm lại là bạn thân của Đạt G. Mặc dù Hoài Lâm vẫn im lặng và không hề chỉ trích Đạt G nhưng anh chàng vẫn làm mất một lượng fan lớn vì những gì đã làm với tình cũ.

Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy và Thụy Anh từng có quãng thời gian đấu tố nhau trên truyền thông. Ảnh Internet

Năm 2011, cả giới Showbiz chấn động trước tin Ngô Kiến Huy có con với Thụy Anh – em gái ruột của ca sĩ Thanh Thảo, bởi trước đó, cả hai người không hề có tin hẹn hò. Thời điểm ấy, Ngô Kiến Huy đang là học trò thân thiết của Thanh Thảo.

Đến năm 2012, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, Ngô Kiến Huy mới chính thức thừa nhận đứa con mà Thụy Anh sinh ra là ruột của mình. Mặc dù sau đó, anh nhận trách nhiệm chu cấp cho con nhưng hình ảnh nam thần trong mắt các chị em cũng bị giảm đi phân nửa.