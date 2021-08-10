3 điều PHẢI làm trong tháng cô hồn để vận xui tan biến, TÀI LỘC lớp lớp vào nhà

Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Ở Việt Nam, nhiều người tin rằng đây là tháng mang lại sự xui xẻo. Vậy trong tháng 7, chúng ta nên làm gì để xua tan vận xui, đón rước tài lộc vào nhà? Dưới đây là 3 điều ai cũng nên làm vào tháng cô hồn:

Trong tháng cô hồn, chúng ta nên làm việc thiện để Nên làm nhiều việc thiện trong "tháng cô hồn". Làm việc thiện đặc biệt trong những ngày của tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian sẽ giúp tích đức và có thể giúp giảm phần xui xẻo mà bạn sẽ gặp phải. Ngoài ra, đây cũng là tháng mà chúng ta nên hạn chế xung đột nhất có thể. Dĩ hòa vi quý, khi chúng ta nhìn mọi việc với con mắt lạc quan thì xui xẻo cũng tự động tan biến.

Tháng 7 âm lịch được coi là Tết của người Âm nên khi cúng kiếng, thắp hương, chúng ta nên tránh sát sinh. Thay vào đó, hãy nấu những món ăn chay tịnh. Như vậy vừa bày tỏ tấm lòng thành, sự tưởng nhớ đến những tổ tiên, những người đã mất, vừa tránh sát sinh các con vật sống. Hơn nữa, các bậc cha ông luôn quan niệm, việc ăn chay và cúng chay cũng tránh được những điềm dữ trong tháng 7 cô hồn.

Các bậc cha ông luôn quan niệm, việc ăn chay và cúng chay cũng tránh được những điềm dữ trong tháng 7 cô hồn.Ảnh minh họa: Internet

Nên về sớm

Trong tháng 7, những “hồn ma” thường vất vưởng nơi nhân gian. Chính vì thế, trẻ em không nên ra ngoài vào ban đêm. Còn người lớn cũng hạn chế về muộn. Theo quan niệm, việc đi về sớm sẽ giúp chúng ta tránh những điều không may.

Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng 7 cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian theo kinh nghiệm truyền lại mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Tuy nhiên, với quan niệm rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên người dân vẫn chú trọng làm theo.

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