Háo hức được bữa cơm ngon, cô gái khóc thét khi nhìn thứ lúc nhúc vừa lấy ra trong tủ lạnh

Chị đã nghĩ đến những món ngon nuốt lưỡi như trứng cút lộn luộc hoặc trứng cút xào me. Thế nhưng vào đúng phút chót, chị lại nhận ra có gì đó...sai sai.

Câu chuyện mùa dịch của các chị em thường chỉ xoay quanh bếp núc. Người nào cũng tranh thủ thời gian ở nhà để nấu ra những bữa cơm ngon xứng trọn điểm 10. Thế nhưng cũng có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh vấn đề ở nhà mùa dịch.

Chuyện là một chị gái đã mua những quả trứng cút lộn về để thỏa lòng đam mê nấu ăn của mình. Chị đã nghĩ đến những món ngon nuốt lưỡi như trứng cút lộn luộc hoặc trứng cút xào me. Thế nhưng vào đúng phút chót, chị lại nhận ra có gì đó...sai sai.

Từ trong những quả trứng, chú chim cút dần dần lộ diện. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chưa chuẩn bị cho tình huống này nhưng "khổ chủ" cũng không nỡ ăn những chú chim cút. Và thế là những chú chim lần lượt ra khỏi vỏ trứng. Dân mạng cực kỳ háo hức trước bài đăng này, thậm chí có người còn bông đùa, mùa dịch đang buồn chán vì không được gặp ai. Bây giờ nhà chị gái đã có thêm cả tá thành viên, tha hồ mà tâm sự.

Mua trứng về làm đồ ăn, cuối cùng lại phải đi tìm đồ ăn cho thứ...trong trứng. Ảnh minh họa: Internet

Giờ thì nhà tự nhiên có thêm cả tá "nhân khẩu" mới. Ảnh minh họa: Internet

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