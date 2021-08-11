Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh

Nhịp sống trẻ 11/08/2021 05:23

Quả thật ngay sau đó, những cô nàng này đã có được sự chú ý không hề nhỏ từ truyền thông và người xem. Tuy nhiên, cũng có vô số lần, các nữ streamer bị bay kênh vì những ảnh quá hở hang của mình. 

Ở thời điểm hiện tại, streamer là một nghề được săn đón và trong "vũ trụ" này, có rất nhiều cô nàng vì để nổi tiếng mà áp dụng đủ các chiêu trò. Một trong số đó là sử dụng vũ khí "nguyên thủy" nhất, đó là sự gợi cảm của mình. Quả thật ngay sau đó, những cô nàng này đã có được sự chú ý không hề nhỏ từ truyền thông và người xem. Tuy nhiên, cũng có vô số lần, các nữ streamer bị bay kênh vì những ảnh quá hở hang của mình. 

Anna

 

Là một nữ streamer có tiếng ở Hàn Quốc nhưng Anna luôn muốn độ phủ sóng của mình được xa hơn nữa. Anna là một cái tên quen thuộc trên nền tảng AfreecaTV. Mang trong mình hai dòng máu Hàn - Nhật, Anna kế thừa sự xinh đẹp của bố mẹ. Cô nàng luôn xuất hiện với hình ảnh xinh xắn, gợi cảm, thậm chí các fan còn ưu ái đặt cho Anna biệt danh là nữ streamer có đôi gò bồng đảo đẹp nhất Hàn Quốc. 

 

Tuy nhiên không dừng ở đó, Anna liên tục khiến người xem nóng mắt với những hình ảnh quá sức gợi cảm trên sóng livestream. Mới đây, cô nàng đã gặp phải tai nạn nghề nghiệp khi nhận án phạt cấm kênh thẳng thừng từ phía Afreeca TV với cáo buộc mặc quần ngắn và để lộ nội y cũng như vòng ba một cách quá đà. 

Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 1
Nữ streamer xinh đẹp. 
Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 2
Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 3
Khoảnh khắc khiến Anna nhận vô số gạch đá. Ảnh minh họa: Internet

 

Hannyangi 

 

Không nổi tiếng như Anna, thế nhưng streamer Hannyangi cũng chẳng kém sự xinh đẹp và gợi cảm. Theo các fan, Hannyangi không nhận được quá nhiều sự chú ý là do cô nàng quá ngoan, không sử dụng các chiêu trò khoe thân nóng bỏng như nhiều người đồng nghiệp khác. Tuy nhiên mới đây, nữ streamer đã nhận án phạt vì một sự cố khó đỡ vì lộ nội y ngay trên sóng. Mặc dù không bị ném đá quá nhiều nhưng các fan cũng khuyên cô nàng nên cẩn trọng hơn trong những livestream sau. 

 

Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 4
Hannyangi trên sóng livetream. Ảnh minh họa: Internet
Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 5

Xiaoyun

Sở hữu khuôn mặt ngây thơ cùng thân hình nóng bỏng, Xiaoyun là một trong những streamer nổi tiếng nhất Hong Kong. Mặc dù có tài năng dẫn dắt người xem nhưng phải thừa nhận một điều, sự gợi cảm đã giúp Xiaoyun có một lượng lớn người hâm mộ. 

Trong một livestream năm 2020, Xiaoyun xuất hiện với một chiếc váy đen ôm sát, cùng với đó là cổ khoét sâu và thấp, khoe trọn đôi gò bồng đảo siêu đẹp của mình. Sau đó, cô nàng thậm chí còn lấy ra một mảnh áo trắng, thứ mà nhiều người cho rằng cũng là phụ kiện của bộ váy và ướm lên cơ thể mình. Trong lúc tháo tất, cô vô tình để lộ nội y khiến người xem "bỏng mắt". Chẳng biết đây là sự cố hay cô nàng đang muốn câu kéo thêm thành viên trong phiên livestream nhưng đây cũng là sự cố để đời mà cô nên tránh mắc phải trong những lần tiếp theo. 

Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 6
Loạt streamer khoe vòng 1 quá đà trên sóng livetream, người nhận 'gạch đá', kẻ bị 'bay' kênh - Ảnh 7

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Vẻ ngoài xinh đẹp của nữ VĐV bóng chuyền cao 1m98 tại Olympic 2020

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