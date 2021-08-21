Rich kid là gì? Dấu hiệu nhận biết một Rich Kid chính hiệu

Cũng có thể hiểu Rich Kid là những đứa trẻ mà ngay từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích. Nghiễm nhiên có trong tay tiền tài mà không cần phải tốn nhiều nỗ lực. Bên cạnh đó, từ Rich Kid còn dành cho những bạn khi còn đang rất trẻ nhưng lại có khả năng tự kiếm ra nhiều tiền.

Rich Kid hiểu theo nghĩa tiếng Việt đó là “Những đứa trẻ giàu có”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ đến những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có tiền và có sức ảnh hưởng lớn.

Rất dễ dàng để nhận biết một Rich kid chính hiệu. Có thể thông qua những đặc điểm nhận diện sau đây:

Rich Kid được sinh ra trong gia đình bề thế, giàu có. Do đó, những bạn trẻ này thường vô tư tiêu tiền. Họ không có nhiều đắn đo suy nghĩ khi mua những món đồ đắt đỏ.Cũng chính vì thế, Rich kid cũng thể hiện phần nào sự mỉa mai, tiêu cực.

“Đốt tiền” một cách vô tư trong những cuộc vui chơi tụ tập. Những Rich kid hay đi du lịch một cách thường xuyên. Chỉ cần thích là sẽ đi chứ không cần bận tâm đến thời điểm. Họ sử dụng những dịch vụ thượng hạng, cao cấp nhất. Họ cũng không ngại “đốt tiền” để chụp, quay video những trải nghiệm trong mỗi chuyến đi và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Đại đa số Rich kid đều “sinh ra đã ngậm thìa vàng” và có gia thế khủng. So với số tiền đi làm của rất nhiều người, số tiền tiêu vặt của họ cao hơn gấp rất nhiều lần.

Đại đa số Rich kid đều “sinh ra đã ngậm thìa vàng” và có gia thế khủng

Do đó, họ không một chút đắn đo khi vung ra vài chục triệu hay vài trăm triệu đồng cho những món hàng hiệu đắt đỏ lên đến vài chục triệu hay vài trăm triệu đồng.

Không ít người dành sự ngưỡng mộ với cuộc sống xa hoa mà họ đang sở hữu. Tuy nhiên, cũng không có ít người xem lối sống này là điều cần phê phán. Mặc dù vậy, câu nói “đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền” có lẽ luôn đúng và là một sự thật không thể phủ nhận.

Lý do là vì có không ít những Rich kid có khả năng kinh doanh vô cùng tốt, được thừa hưởng tài năng, tư duy trong làm ăn của bố mẹ. Họ khởi nghiệp từ rất sớm bởi sự hậu thuẫn tốt từ gia đình. Họ không chỉ tiêu nhiều mà còn kiếm ra được rất nhiều tiền.

Mặc dù vậy cũng đã không có Rich kid sống đua đòi, chỉ biết ăn chơi trác táng. Tiền bạc chỉ là công cụ để họ thỏa mãn cái tôi của mình.

Nhiều nhà làm phim cũng khai thác chủ đề hot Rich kid này

2. Nguồn gốc của trào lưu Rich kid

Thuật ngữ Rich kid ngày càng được dùng nhiều và phổ biến. Đấy là điều này khiến rất nhiều người băn khoăn. Sau video bóc giá trang phục, phụ kiện các bạn trẻ đang mặc trên người trong Sneaker Fest Impact Con 2018. Thuật ngữ Rich kid đã được giới trẻ sử dụng rất nhiều.

Thậm chí, giá của mỗi set trang phục cao đến mức khiến nhiều người bất ngờ thốt lên “sao lại đắt đến vậy?”.

Cư dân mạng cũng đã dành rất nhiều sự quan tâm sau video được chia sẻ này. Đây cũng là thời điểm thành lập một hội poor kid. Họ cũng chia sẻ về giá của những món đồ mình đang mặc.

Thuật ngữ Rich kid đã được giới trẻ sử dụng rất nhiều vào sau video bóc giá trang phục, phụ kiện các bạn trẻ đang mặc trên người trong Sneaker Fest Impact Con 2018

So với hội Rich kid sở hữu những món đồ hàng hiệu đắt tiền với giá cao ngút trời, hội poor kid tạo ra sự đối lập hoàn toàn với những món đồ giá vô cùng rẻ.

Thuật ngữ Rich kid càng được nhiều người biết và sử dụng vô cùng phổ biến hơn sau biến tấu hài hước dựa trên sự đối lập của hai hội nhóm này.

Nhiều nhà làm phim cũng khai thác chủ đề hot này. Những bộ phim lấy chủ đề Rich kid có thể kể đến như Vườn sao Băng, Hoàng tử ếch, Thiên kim trở về…

Top 5 Rich kid tại Việt Nam

Top 5 Rich kid nổi tiếng có cuộc sống sang chảnh của Việt Nam phải kể đến gồm có:

+ Hoàng Kiều Yến

Hoàng Kiều Yến được biết đến là ái nữ có cuộc sống siêu sang của hội “Rich Kids of Vietnam“. Cô sinh năm 2000 quê ở Quảng Bình.

Sau khi xuất hiện trên báo của Mỹ với hình ảnh đội nón lá đứng bên cạnh siêu xe, cô đã thực sự nổi tiếng từ đây.

Cô thuộc mẫu người sống khép kín. Cô rất ít khi chia sẻ cuộc sống của mình trên các trang mạng xã hội. Những điều mà cô chia sẻ như chuyến đi du lịch sang chảnh hay những món quà đắt đỏ cô nhận được từ bố mẹ và bạn bè đều để chế độ bạn bè chứ không hề công khai.

Hiện tại, bố mẹ của Hoàng Kiều Yến là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng tại Quảng Bình. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh bởi nhờ điều kiện giàu có của gia đình cùng sự yêu thương chiều chuộng từ bố mẹ.

Theo đó, cô sẽ khám phá từ 3 đến 4 nước mỗi năm. Đồng thời, vào dịp cuối tuần, cô thường cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại những điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.

Kiều Yến tập trung cho việc học tập tại Úc với chuyên ngành học quản lý khách sạn. Hiện tại cô vẫn chưa tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

Theo dự định, cô sẽ về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình mình sau khi tốt nghiệp về nước.

Hoàng Kiều Yến được biết đến là ái nữ có cuộc sống siêu sang của hội “Rich Kids of Vietnam"

+ Tôn Nữ Anh Vân

Tôn Nữ Anh Vân sinh năm 2002. Cô là một thành viên đáng giá của hội con nhà giàu. Hiện cô nàng đang định cư tại Mỹ. Sở hữu gu ăn mặc gợi cảm. Cô nàng hay khoe cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu đắt đỏ.

Đồng thời, cô còn xuất hiện thường xuyên bên cạnh hàng loạt siêu xe. Những món hàng hiệu cô đang sở hữu đều do mẹ và chị cô tặng vào những dịp đặc biệt.

+ Nga Nguyễn

Nga Nguyễn sinh năm 1992, cô đã tốt nghiệp trường King's College London của Anh và là con gái của một đại gia nổi tiếng của Việt Nam. Được biết, cô là một tín đồ cuồng thời trang sành điệu. Nga Nguyễn đã hoàn thành chương trình học và làm việc cho tập đoàn xa xỉ vào năm 2017.

Cô cũng được biết đến với vị trí là người Việt Nam duy nhất đã từng tham dự Met Gala – nơi được xem là Oscar của giới thời trang. Cô đã cùng làm việc và chụp ảnh chung với nhiều người nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế.

Nga Nguyễn sinh năm 1992, cô đã tốt nghiệp trường King's College London của Anh và là con gái của một đại gia nổi tiếng của Việt Nam

+ Hiếu Nguyễn

Hiếu nguyễn là con trai út của “vua hàng Hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên. Anh sinh năm 1998 và sống tại Hồ Chí Minh. Anh đang theo chuyên ngành quản trị kinh doanh tại London. Anh cũng tích lũy thêm kinh nghiệm bằng việc thường xuyên tham gia phụ việc cho các công ty của gia đình mình.

Hiếu Nguyễn có cuộc sống khá kín tiếng và không mấy khi lộ diện trên các trang mạng xã hội. Cũng như bao Rich kid khác, Hiếu Nguyễn sở hữu rất nhiều những món đồ hàng hiệu sang chảnh có giá đắt đỏ.

Cùng với bố mẹ, anh đã có nhiều bữa tiệc sang trọng, xa hoa cùng những chuyến du lịch sang chảnh.

Hiếu nguyễn là con trai út của “vua hàng Hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên

+ Tiên Nguyễn

Tiên nguyễn là chị gái ruột của Hiếu Nguyễn. Cô sinh năm 1997, hiện đang là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP và là phó Tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến đi du lịch xa xỉ trên trang cá nhân Instagram của mình. Những món hàng hiệu giá trị mà cô đang sở hữu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đồng thời, cô cũng thường xuyên tham gia các chương trình thời trang và là khách mời của các tuần lễ thời trang danh tiếng.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên, các bạn đã nắm được định nghĩa Rich Kid là gì và đặc điểm để nhận diện họ.