Playboy là gì? Tất tần tật những điều cần biết về 1 chàng trai được gán mác Playboy

Với sự phát triển mạnh và xuất bản rộng khắp hiện nay, sẽ không có một chàng trai nào trên hành tinh không biết đến thương hiệu nổi tiếng này. Tạp chí này đã phát triển thành Công ty Playboy mọi thể loại nghe nhìn.

Playboy được biết đến là tên của một tạp chí rất nổi tiếng trên thế giới dành cho đàn ông ở Mỹ. Đây là tạp chí được thành lập bởi Hugh Hefner tại Chicago, bang Illinois nước Mỹ.

Cùng đó là xuất bản những bài viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống như: Thời trang, thể thao, tình yêu, làm đẹp , hàng tiêu dùng, nghệ thuật…

Vào những thập niên 90 của thế kỷ XX, Playboy được xuất bản lần đầu tiên. Tạp chí này nội dung xuyên suốt là đưa ra những nét đẹp của người phụ nữ đến gần với mọi người hơn đặc biệt là đối với phái mạnh. Tạp chí này có đặc điểm nổi bật đó là những chân dung bức ảnh khỏa thân trang nhã khiêu gợi chứa đầy tính nghệ thuật được sử dụng ở trang bìa nhằm thu hút độc giả.

Tạp chí này cũng giới thiệu những tác phẩm văn chương hàng đầu với những đoạn giới thiệu ngắn tiểu thuyết như của Arthur C. Clarke, Ian Fleming, Vladimir Nabokov, Margaret Atwood… PlayBoy đồng thời cũng đưa ra những quan điểm phóng khoáng nhất là lĩnh vực chính trị.

2. phát triển của Playboy ra toàn thế giới

Cùng với sự thành công đạt được, danh tiếng của Playboy đã lan rộng ra khắp nước Mỹ. Vượt qua biên giới của nước Mỹ, nó là sản phẩm tạp chí toàn cầu diành cho nam giới.

Công ty Playboy bắt đầu được thành lập cũng từ đây. Tiếp đó là liên tục tấn công sang nhiều mảng kinh doanh khác. Hugh Hefner là tổng giám đốc hiện giờ của công ty này. Đồng thời là “cha đẻ” của cuốn “tạp chí khiêu dâm” khét tiếng này.

Các nội dung của tạp chí liên tục được sáng tạo mới. Những nhân vật nổi tiếng được dùng làm trang bìa nhằm để thu hút khách hàng

Nổi bật hơn cả là ấn phẩm đầu tiên với ảnh bìa là diễn viên Marilyn Monroe. Sức hút mà Playboy tạo ra đối với tất cả các quý ông thời đó là điều không thể phủ nhận. Và tiếp đó là nhanh chóng trở thành cuốn tạp chí người lớn hàng đầu thế giới.

3. Ý nghĩa của Playboy trong ngôn ngữ tiếng Mỹ

Chắc hẳn bạn đã biết được Playboy hiểu theo nghĩa gì rồi đúng không. Không chỉ là một thương hiệu tạp chí 18+ nổi tiếng ở nước Mỹ. Playboy là từ ghép của từ play: chơi và boy: con trai.

Playboy là tiếng lóng, được dịch sát nghĩa tiếng việt có nghĩa là: Ăn chơi, gã ăn chơi, kẻ ăn chơi. Đây là một từ điển hình dành để chỉ các chàng đào hoa, chỉ những kẻ ăn chơi.

Playboy là một từ điển hình dành để chỉ các chàng đào hoa, chỉ những kẻ ăn chơi

Cái mác Playboy khi gán cho một chàng trai có thể hiểu theo một số nghĩa dưới đây tùy thuộc vào từng hoàn cảnh:

+ Một kẻ ăn chơi sa đọa, lười lao động

Một chàng trai nhiều tiền ăn chơi không bờ bến. Đây là những người nam giới giàu có, ăn chơi, hay đến những tụ điểm đông vui, sành điệu như vũ trường, bar...,

Gã đào hoa tìm cách để lừa tình những cô gái đẹp. Quyến rũ được nhiều cô gái và cũng có rất nhiều cô gái đã qua tay.

+ Một anh chàng hào nhoáng thích những cô gái đẹp

Đôi khi nó còn mang trong đó những ý nghĩa tiêu cực để ám chỉ người đàn ông này không tốt. Và không phải là đối tượng thích hợp cho mọi cô gái. Đặc biệt là những cô gái có tính cách dịu dàng, trong sáng và thủy chung đang hướng đến chuyện tình cảm nghiêm túc.

Nếu có một người nói với một cô gái Mỹ rằng anh chàng đó là một Playboy. Đồng nghĩa với việc khuyên răn: Nên tránh xa gã tồi tệ đó ra!

4. Ý nghĩa biểu tượng thỏ của Playboy

Biểu tượng thỏ của Playboy

Thỏ là loài vật rất thích giao phối và có đặc điểm sinh con thể hiện rõ nhất trên thỏ cái.

Thời gian giao phối của loài thỏ chỉ kéo dài khoảng 40 giây. Đặc điểm dễ thụ thai này của thỏ cái khiến người ta dễ nảy sinh liên tưởng về khả năng tình dục của chúng. Cũng bởi ảnh hưởng từ suy nghĩ này, Hugh đã quyết định dùng hình tượng con thỏ làm biểu tượng cho Playboy.

Theo chia sẻ của ông :

“Tôi thấy thỏ có thể hiểu là một ám chỉ hài hước, đồng thời còn là một hình tượng hoạt bát thú vị. Tôi mặc vào áo bành tô cho nó, giúp nó trong thần bí hơn.

Lúc thiết kế còn phải suy xét đến mức độ công nhận, và vì tờ báo The New Yorker và Esquire đều dùng một người đàn ông làm dấu hiệu, nên tôi nghĩ nếu mình dùng thỏ sẽ bắt mắt hơn.”

Được biết, lúc bấy giờ, giám đốc nghệ thuật của tạp chí đã dùng nửa tiếng để thiết kế ra hình ảnh logo con thỏ mặc lễ phục này. Sau đó, nó nhanh chóng xuất hiện ngay trên bìa kì thứ hai của tờ báo.

5. Những yếu tố nào tạo nên một “tay chơi” chính hiệu?

+ Lấy lòng phụ nữ giỏi

Một gã “tay chơi” rất giỏi trong việc lấy lòng phụ nữ và khiến họ không ngừng đắm say.

Hắn dễ dàng đưa chị em vào lưới tình bởi vẻ ngoài hấp dẫn, cách nói chuyện thu hút…

+ Thiếu kiên nhẫn

So với những người đàn ông khác khi đang cưa cẩm một cô gái, một gã “trai chơi” thực sự sẽ không có nhiều kiên nhẫn. Lý do bởi có hàng tá những cô nàng quyến rũ vây quanh họ.

Nếu có một cô gái nào đó khiến anh ta muốn theo đuổi, thì chắc hẳn rằng đó phải là một cô gái có sức hút đặc biệt.

Một gã “tay chơi” rất giỏi trong việc lấy lòng phụ nữ và khiến họ không ngừng đắm say

+ Bất cần

Những anh chàng này luôn ở trạng thái bất cần đời, bất cần người, không cần được lòng những người xung quanh. Cũng chính vì sự bất cần thái quá này mà đôi khi anh chàng bị hiểu lầm là nam tính, tự tin, độc lập khiến phụ nữ mê mệt.

+ Tự tin

Anh chàng Playboy đích thực thường không nhìn vào những cách xử sự với người khác để đánh giá bản thân. Anh ta tự tin rất nhiều vào chính mình và biết giá trị của bản thân đang ở đâu.

+ Dễ dãi trong chuyện tình dục

Chắc hẳn mục đích cuối cùng của những gã tay chơi này khi cưa cẩm phụ nữ đó là tình dục. Đi săn mồi vốn dĩ là bản năng của những tay chơi này. Và chắc hẳn 1 điều, đưa phụ nữ lên giường dễ dàng đó là chuyện mà họ sẽ làm.

6. Một số câu hỏi thường gặp về các tay chơi

Sau đây là những câu hỏi dành cho những ai đang có nhiều phân vân về dân chơi hệ lừa tình này.

+ Có sai hay không khi phải lòng một tay chơi?

Việc chị em dễ dàng phải lòng một tay chơi là điều rất dễ hiểu và rất bình thường. Lý do là bởi các ‘tay chơi” này rất biết cách trau chuốt ngoại hình, giỏi ăn nói, dẻo miệng.

Không những vậy, dù đi theo phong cách nào chăng nữa, thần thái của một gã tay chơi vẫn luôn tỏa ra một cái gì đó rất ngầu, rất đàn ông, rất thu hút.

+ Liệu rằng sẽ được đối xử tốt khi yêu một anh chàng tay chơi?

Không thể có câu trả lời tuyệt đối. Vào tùy giai đoạn, tùy người mà cách đối xử của anh ta cũng không giống nhau. Anh ta sẽ cực kỳ tốt khi chưa chiếm được bạn. Những chi tiết nhỏ của bạn được nằm trong tầm nhắm của anh ta để đạt được mục tiêu đó là“tán đổ”bạn. Nhưng khi đã chiếm được, tuyệt nhiên sẽ lơ đẹp mà chẳng cần suy nghĩ.

+ Nếu trót yêu phải một tay chơi thì có nên quá lo lắng không?

Yêu một tay chơi cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối diện với cuộc tình thú vị kèm theo những rủi ro. Sự lo lắng của bạn không giúp ích được gì cả.

Để tránh phải những tổn thương không đáng có, hãy dành tình yêu cho một người chân thành và tận tâm khác. Cố chấp lao đầu vào một gã trai đểu để rồi lúc bị chàng đá lại quay ra chửi “đàn ông toàn một lũ đểu cáng, trừ bố tao ra”.

Với những thông tin chia sẻ chi tiết trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ về thuật ngữ Playboy là gì? Đồng thời có thể hiểu sâu hơn về những ý nghĩa khác của thuật ngữ này. Mong rằng đây sẽ là những kiến thức hữu ích đến bạn đọc. Hãy thật cân nhắc khi muốn yêu một gã tay chơi để tránh bị tổn thương nhé!