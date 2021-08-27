Thăm ngàn là gì? Kẹp ngần là gì? Có ý nghĩa như thế nào

Vốn dĩ đây là từ không có trong từ điển Tiếng Việt và chỉ là hai từ phiên âm. Sau đây là chi tiết thông tin về trào lưu thăm ngàn.

Giữa rất nhiều hot trend hiện nay, cái tên “thăm ngàn, kẹp ngần“ là trào lưu phải kể đến. Từ thăm ngàn đã phủ sóng khắp mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Thăm ngàn là gì? Vì sao những cụm từ này lại xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội như vậy, nó có ý nghĩa như thế nào.

Nguồn gốc của từ Thăm ngàn cũng chính là nguồn gốc của từ Kẹp ngần (hay còn gọi là kẹt ngần, kẹc ngần. 2 từ này đều bắt nguồn từ tiếng Thái “เก็บเงิน” (Kĕb ngein) nghĩa là tiết kiệm.

“Thăm ngàn” là phiên âm theo tiếng Việt của một từ trong tiếng Thái. Thăm ngàn là phiên âm của từ “ทำงาน” dịch ra có nghĩa là làm việc.

Thăm ngàn là gì? Kẹp ngàn là gì? Đây là hai từ có nguồn gốc từ tiếng Thái và mang ý nghĩa rất bình thường như:

“Thăm ngàn” là phiên âm theo tiếng Việt của một từ trong tiếng Thái. Thăm ngàn là phiên âm của từ “ทำงาน” dịch ra có nghĩa là làm việc.

Thăm ngàn là phiên âm tiếng Việt của từ Thái Lan "ทำงาน" - Thảngān nghĩa là công việc, làm việc

“Kẹp ngần” cũng là một từ Thái Lan được phiên âm theo tiếng Việt của một từ trong tiếng Thái “เก็บเงิน” có nghĩa là thu tiền, nhận tiền, tiết kiệm.

Vì là phiên bản phiên âm tiếng Việt do đó đã có nhiều phiên bản khác của từ này xuất hiện trên các trang mạng xã hội như “thăm ngàn kẹt ngần” hay “thăm ngàn kiệt ngân”, …

Kết hợp hai từ này với nhau có ý nghĩa như là “Có làm thì mới có ăn, có tiền mà tiết kiệm”, “Muốn tiết kiệm thì phải làm việc”.

Kết hợp hai từ này với nhau có ý nghĩa như là “Có làm thì mới có ăn, có tiền mà tiết kiệm”, “Muốn tiết kiệm thì phải làm việc”

2. Nguồn gốc của từ thăm ngàn

Trong nhiều năm trước, hai từ này được sử dụng trong một mẫu quảng cáo. Cụ thể đây là một quảng cáo phân bón hài hước của Thái Lan. Tuy rằng đoạn clip có thời lượng rất ngắn, chỉ có hơn 30 giây nhưng mang lại nhiều ý nghĩa giáo dục. Đoạn quảng cáo này tuy được trình chiếu tại Thái rất lâu rồi nhưng lại mới sốt tại Việt Nam vào năm 2020. Để xem đầy đủ nội dung đầy đủ của clip “Thăm ngàn”, các bạn có thể lên Youtube.

Vốn dĩ “Thăm ngàn, kẹp ngần” là hai từ rất bình thường trong tiếng Thái Lan. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại Việt Nam, đây là từ nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Với sự hài hước vốn có, từ này được dùng phổ biến và được dùng để chế ra những hình ảnh meme vui nhộn, video có nội dung thú vị. Từ đó đã tạo thành trào lưu thăm ngàn - kẹp ngần.

Anh nông dân bất chợt nhận ra điều này và điên cuồng lao vào làm việc rồi tiết kiệm (thu tiền), trả nợ

Cụ thể, trong video quảng cáo này, một người nông dân nghèo vì căng thẳng mà nhậu nhẹt, buông thả bản thân. Tuy nhiên, anh không thoát phải vòng luẩn quẩn, nghèo lại càng nghèo.

Anh nông dân bất chợt nhận ra điều này và điên cuồng lao vào làm việc rồi tiết kiệm (thu tiền), trả nợ. Nhờ đó, anh sống ổn định và đóng góp sức mình vào xây dựng sự phát triển của đất nước. Cuối cùng, kết thúc video bằng câu nói “Hãy ngừng nhậu” .

Người nông dân nghèo vì căng thẳng mà nhậu nhẹt, buông thả bản thân

Ý nghĩa hài hước của đoạn quảng cáo đã khiến người xem không thể quên hai cụm từ này. Video này rất thu hút, hài hước không chỉ có tính giải trí cao mà còn giúp động viên người dân chăm chỉ làm việc, bỏ nhậu nhẹt để có cuộc sống và tương lai tốt hơn.

Hai chữ “Thăm ngàn” “kẹp ngần” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần xuyên suốt video nhằm nhấn mạnh rằng: Là một thành viên của gia đình, công dân của xã hội, đất nước, mỗi chúng ta nếu muốn ổn định và có cuộc sống khá giả, hạnh phúc thì phải nỗ lực lao động, làm việc và tiết kiệm. Đơn giản là vì chỉ có làm thì mới có ăn.

Anh sống ổn định và đóng góp sức mình vào xây dựng sự phát triển của đất nước. Cuối cùng, kết thúc video bằng câu nói “Hãy ngừng nhậu”

Thăm ngàn - kẹp ngần là làm việc - tiết kiệm. Hai từ này không chỉ gây sốt trên mạng mà còn được các Streamer, các game thủ sử dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng game hot như liên minh huyền thoại, IOE, PubG,…

Các game thủ đã thích thú sử dụng từ này thay cho từ “làm việc, lao động” trong tiếng Việt. Trong các tựa game MOBA hot nhất hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile, từ này được dùng để khuyến khích đồng đội hay chăm chỉ “farm” để có đủ trang bị cần thiết để hỗ trợ đồng đội sau này.

Rất nhiều hình ảnh chế hài hước được sử dụng trên các diễn đàn hội nhóm nhằm mang đến tiếng cười cho người xem,…

Hình ảnh chế hài hước của từ thăm ngàn

Rất nhiều hình ảnh chế hài hước được tạo nên từ thăm ngàn

3. Một số cụm từ hot Trend trên mạng xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội, không chỉ Thăm ngàn, Kẹp ngần mà còn rất nhiều cụm từ trend đang được sử dụng.

Sau đây là ý nghĩa của một vài cái tên:

Mlem mlem: Tỏ vẻ dễ thương, thèm thuồng đối với ai đó.

Xù cà na: Cà na là loại quả vừa chua vừa chát. Xù cà na là từ được sử dụng nhằm để ám chỉ một việc xui xẻo vừa xảy ra.

Cẩu lương: Suốt ngày phải ăn cẩu lương (cơm “tró”). Nhằm chỉ việc các cặp đôi cố ý âu yếm nhau trước mặt (ôm, hôn, nũng nịu, thắm thiết) người độc thân.

Ờ mây zing gút chóp em (Amazing!!! Good job “em”!): dịch tiếng Việt là Thật là tuyệt vời, tốt lắm em. Đây là câu nói mang tính hài hước và được sử dụng để khen ngợi ai đó. Tuy đơn giản nhưng là trend của Rapper Binz.

Ờ mây zing gút chóp em (Amazing!!! Good job “em”!): dịch tiếng Việt là Thật là tuyệt vời, tốt lắm em, là câu nói mang tính hài hước và được sử dụng để khen ngợi ai đó

Vui vẻ không quạu nha: Tên của một cuốn sách có nội dung mang tính hài hước. Đây cũng là một câu trend nghĩa là chỉ vui thôi, đừng có cáu giận nha. Câu này được mọi người sử dụng để trêu đùa nhau.

Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ***, ăn ***: Đây là câu nói được phát ngôn bởi Huấn Hoa Hồng (Huấn Rose) khi nói về đạo lý. Mặc dù có vẻ hơi bậy chút nhưng người dùng trend cũng có một số biến tướng để câu nói thay vì hơi bậy sẽ trở nên hài hước (Ví dụ: Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cơm bố mẹ nấu).

Tiền nhiều để làm gì?: Khi nảy ra cuộc lùm xùm giữa ông vua Cà phê Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ, ông có nói “Tiền nhiều để làm gì?”. Đây là câu nói được cư dân mạng dùng để trêu đùa. Dân mạng hay đi kèm một câu tiếp theo mà đó là “Làm gì để nhiều tiền?” (thì ông không nói).

“Tiền nhiều để làm gì?” là câu nói của ông vua Cà phê Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ Đây được cư dân mạng dùng để trêu đùa

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.Thật là hài hước phải không nào! Luôn có những ý tưởng sáng tạo mới tạo thành trend hài. Hy vọng với bài viết này, bạn đã hiểu thăm ngàn là gì, kẹp ngần là gì. Không chỉ vậy, chúng ta còn biết thêm ý nghĩa của một vài cụm từ trend đang hot.

Vậy là bạn đã có thể tự tin sử dụng chúng cho kịp trend rồi. Đừng bỏ lỡ bất kỳ hot trend nào bằng cách theo dõi các bài viết khác.