Toxic là gì? Cách nhận biết và loại bỏ con người toxic khỏi cuộc sống

Nghĩa bóng của từ toxic được dùng chỉ cho những điều gây tác động tiêu cực, bất lợi cho người khác.

Toxic là từ tiếng anh mang nghĩa là “độc hại” hoặc “chất độc”. Đây là từ được mượn từ tiếng Latinh cổ - "toxicum" và trong từ “toxikon pharmakon” của tiếng Hy Lạp. Ý nghĩa của nó là chất độc tẩm trên mũi tên của các chiến binh để dễ dàng lấy mạng của kẻ thù hơn.

Toxic được chọn là từ Oxford Word of the Year (Oxford của năm 2018) để thể hiện mức độ phổ biến của từ này. Được biết chương trình này nhằm chỉ ra những từ hoặc thành ngữ phản ánh đặc tính, sự quan tâm chung và tâm trạng của mọi người. Toxic được dùng thường xuyên trong các bài báo cáo về ô nhiễm môi trường.

Tùy vào từng tình huống, từ toxic có thể được sử dụng cho con người, mối quan hệ, sự vật, sự việc trong xã hội,...

Toxic people là gì?

Toxic people hay Toxic Person hay còn gọi là những người có tính cách toxic. Đó là người những thường xuyên gieo rắc những thứ tiêu cực, xấu xa, không vui đến với mọi người hoặc có những hành động phá hoại.

Toxic people

2. Biểu hiện người toxic trong xã hội

Toxic Person biểu hiện qua hành động và cả lời nói, có tác động xấu đến đối phương. Họ xuất hiện ở xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong tập thể, từ trường học, công ty, đến gia đình, hàng xóm,... Những đặc điểm nhận ra dạng người này đó là:

+ Hay gắt gỏng, khó chịu với người khác

+ Toxic Person thường khó kiểm soát được cảm xúc của mình

+ Sống độc đoán, ích kỷ, tự quyết định mọi việc, muốn kiểm soát tất cả mọi thứ mà không lắng nghe ý kiến mọi người.

Toxic people là người những thường xuyên gieo rắc những thứ tiêu cực, xấu xa, không vui đến với mọi người hoặc có những hành động phá hoại

+ Có thói quen đổ lỗi cho người khác

Nếu có lỗi xảy ra, người toxic thường không chịu trách nhiệm về mình

+ Suy nghĩ theo hướng chống đối lại xã hội

Họ nhìn thành công của người khác qua ánh mắt đố kị. Luôn tìm cách nói xấu, hạ danh dự của đối phương.

+ Thích điều khiển người khác

+ Vượt qua giới hạn mà người khác đặt ra

+ Thích đóng vai nạn nhân

Đóng giả mình là người bị hại nhằm lấy được sự thương cảm từ mọi người xung quanh

+ Vô trách nhiệm

+ Gian lận, dối trá

Không tự mình cố gắng, người toxic hay tìm cách gian lận để đạt được mục đích.

+ Hay phán xét người khác

Người nay có tính hay phán xét, vội vã đánh giá người khác mà không có cái nhìn thấu đáo.

Cách để không bị toxic people gây ảnh hưởng đến cuộc sống

- Từng bước tạo khoảng cách với toxic people

- Tránh nói chuyện ở không gian riêng, chọn những nơi công cộng họ không có cơ hội giận dữ và bạo lực quá mức

- Chặn họ trên mạng xã hội

- Thay vì tranh cãi, hay nhấn mạnh để họ biết rõ ranh giới

- Thay vì dành thời gian cho ở bên cạnh những người toxic people. Hãy cân nhắc và nên tạo khoảng cách với họ. Nên quan tâm đến sở thích, sự vật hoặc người khác. Không để họ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần hạn chế tiếp xúc với họ.

Thay vì dành thời gian cho ở bên cạnh những người toxic people, hãy cân nhắc và nên tạo khoảng cách với họ

Toxic trên game là gì?

Trong cộng đồng game thủ hiện nay, những từ ngữ như trẻ trâu hay toxic đã quá phổ biến rộng rãi. Cả 2 tính từ này đều được nhắc đến với những người chơi có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến sự trải nghiệm game của những người chơi khác. Đặc biệt hơn khi gây ảnh hưởng đến chiến thắng của đội có người chơi “trẻ trâu”.

Toxic trong game là từ nhằm chỉ những game thủ có thái độ tiêu cực, khiến những người chơi khác có những ảnh hưởng không tốt.

Cụ thể dấu hiệu:

Nếu bạn là người có thể buông lời lăng mạ đồng đội một cách dễ dàng. Mỗi lý do vì anh ta lỡ tay ăn nhầm bùa xanh hay vài chỉ số lính của bạn hay cố tình feed thật nhiều cũng đủ khiến bạn có thể khiến bạn chê bai họ chơi tệ. Đó là hành vi cực kì tiêu cực và đáng lên án.

Toxic trong game là từ nhằm chỉ những game thủ có thái độ tiêu cực, khiến những người chơi khác có những ảnh hưởng không tốt

Mặc dù vậy, dường như toxic hay “trẻ trâu” đã là một nét đặc trưng của những game thủ. Giữa việc trẻ trâu tiêu cực và tích cực có ranh giới vô cùng mong manh.

Sự giận dỗi và những lời lẽ không hay của A là điều dễ hiểu, khi A đã dành tất cả kỳ vọng cho ván game này, nhưng B lại chơi quá sức tệ. Vì A đang rất cần chiến thắng nên sẽ khó để phê bình A là một người chơi toxic vì không phải ai cũng đủ bình tĩnh khi đứng trước tình huống như vậy.

Game vốn dĩ là món ăn tinh thần rất lớn nên việc có cảm xúc tính cực hay tiêu cực trong game là tùy thuộc những chiến thắng giòn giã hay một chuỗi trận thất bại thảm hại mà bạn đạt được hôm đó.

Sẽ có những ngày bạn gặp xui xẻo và không đạt phong độ vốn có. Hãy đừng vì những lời khó nghe của đồng đội trong trận đấu mà giận dỗi, mất bình tĩnh khiến tình hình tệ đi. Vì chiến thắng của cả đội, bạn hãy cứ im lặng và tập trung chơi cẩn thận hơn cho phần còn lại của ván đấu. Chơi không hay trong một ván đấu không có nghĩa là trẻ trâu. Nhưng phá game và gây ảnh hưởng tệ đến trải nghiệm của người chơi khác với việc để thua ván một cách cố tình là việc làm rất đáng lên án.

Chính bởi lý do này, chúng ta nên tránh những lời cay độc cho đồng đội khi họ chơi tệ. Thay vào đó, hãy khích lệ, động viên để họ có phong độ chơi tốt hơn. Im lặng là cách tốt nhất để tránh mọi việc đi quá xa trong cơn giận dữ.

Phá game và gây ảnh hưởng tệ đến trải nghiệm của người chơi khác với việc để thua ván một cách cố tình là việc làm rất đáng lên án

Để tránh cách hành xử toxic trong một ngày chơi khá tệ bởi 2 hay 3 trận đấu liên tiếp, cách tốt nhất đó là ngưng việc chơi game lại một chút và thay vào thư giãn bằng cách nghe nhạc, xem phim hay tập thể dục một thời gian. Khi thật sự thấy thoải mái và bình tĩnh là lúc bạn có thể trở lại với những ván đấu. Hãy cố gắng trở thành một người chơi tính cực.

Toxic trên Facebook là gì?

Trên Facebook, toxic là từ dùng để ám chỉ những thành phần gieo rắc cho người khác với những bài viết, bình luận, video độc hại như: tình dục, bạo lực, tư tưởng xấu.

Toxic Boy (toxic guy) là gì?

Toxic Boy (toxic guy) chỉ đến những chàng trai muốn phá hoại, có những tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực trong bất cứ chuyện gì, không ngừng tìm cách để đổ lỗi cho người khác,....

Mối quan hệ toxic(Toxic relationship) là gì?

Mối quan hệ toxic(Toxic relationship) còn gọi là mối quan hệ độc hại. Đây là mối quan hệ mang đến những cảm xúc tiêu cực. Một mối quan hệ mà cả hai hoặc một trong hai cố gắng làm tổn thương nhau.

Mối quan hệ toxic

Toxic trong Kpop (Toxic fandom) là gì?

Toxic fandom là ám chỉ những fan đến cuồng loạn với những người nổi tiếng, idol Kpop. Họ không dừng lại là hâm mộ đơn thuần mà không chấp nhận những ý khác trong fandom và cả idol khác.

Những hành vi tiêu cực khiến người khác tránh xa bạn

Quy kết mọi thứ vào mình

Đố kỵ với người khác

Có cách thể hiện cùng những hành động tỏ vẻ mình là nạn nhân

Chất chứa những mất mát, nỗi đau

Suy nghĩ tiêu cực ám ảnh

Không kiềm chế được cảm xúc bản thân

Gian lận và tổn hại đạo đức

Phán xét những người khác một cách hời hợt

Chất chứa những mất mát, nỗi đau cùng suy nghĩ tiêu cực, ám ảnh

Trên đây là định nghĩa toxic là gì, biểu hiện của một con người toxic cũng như cách loại bỏ những người toxic khỏi cuộc sống. Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ biết thêm và tránh để không bị ảnh hưởng tiêu cực từ những người toxic.