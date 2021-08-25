Stylist là gì? Tìm hiểu chi tiết công việc của một Stylist

Họ chịu trách nhiệm trong việc tư vấn trực tiếp về việc xây dựng hình ảnh thời trang cho khách hàng của mình. Khách hàng thường là những người có công việc hay xuất hiện trước công chúng hay trên các phương tiện truyền thông. Họ có nhu cầu về thẩm mỹ và có mong muốn tạo dựng và đầu tư cho hình ảnh riêng của mình.

Stylist dịch tiếng việt là Nhà tạo mẫu. Có thể hiểu, style là phong cách của một người, còn stylist là người tạo dựng nên phong cách.

Có thể hiểu nghĩa của nghề stylist đó là:

Các công ty truyền thông, kinh tế cần đến sự hỗ trợ của stylist. Stylist còn là một người sáng tạo ra phong cách. Sự thành công của một stylist chính là khi họ truyền được cảm hứng từ trang phục của mình đến cho mọi người.

+ Nhà thiết kế thời trang, sáng tạo ra những khuynh hướng thời trang và giúp mọi đối tượng được thoả mãn nhu cầu thời trang.

+ Nhà tạo mẫu tóc, người sáng tạo ra những kiểu tóc mới, có sức ảnh hưởng đến xu hướng thời trang tóc.

Giờ đây, các Stylist không chỉ làm việc với những sao làng giải trí nữa mà còn là tạo dựng phong cách hình ảnh riêng trong tiếp thị cho cả các công ty kinh tế, các tạp chí, hãng truyền thông… Mục đích cuối cùng đó là để thu hút khách hàng đồng thời tạo ra sự cạnh tranh với đối thủ.

Có thể kể đến stylist nổi tiếng điển hình như Rachel Zoe thông qua các ca sĩ, diễn nổi tiếng: Kate Hudson, boy band The Backstreet Boys, Britney Spears, Enrique Iglesias, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Jessica Simpson… đã mang đến phong cách ăn mặc có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ thần tượng các ngôi sao này.

các Stylist không chỉ làm việc với những sao làng giải trí nữa mà còn là tạo dựng phong cách hình ảnh riêng trong tiếp thị cho cả các công ty kinh tế, các tạp chí, hãng truyền thông…

2. Tìm hiểu về nghề stylist

Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, có học thức và tận tụy đam mê với nghề. Họ sở hữu thu nhập triệu đô.

Các cố vấn thời trang thường có thu nhập được tính theo thời vụ và được trả theo ngày. Năm 2009, tờ Times đã gây sửng sốt với bài báo viết về sự bùng nổ của nghề stylist: “Đó quả thực là một nghề trong mơ khi bạn có thể đút túi 1.000 USD cho công việc chủ yếu là chỉ trỏ ‘đôi giày này phải đi với chiếc túi kia’ hay ‘mặc váy đó chắc chắn phải để kiểu tóc này’.

Ngày nay, tầm quan trọng và vai trò của nghề stylist đã được khẳng định hơn. Thậm chí, người ta còn không hề xuýt xoa khi biết rằng những ‘người giúp việc cho sao’ có thể nhận được 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng).

Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, có học thức và tận tụy đam mê với nghề. Họ sở hữu thu nhập triệu đô

Thậm chí với những ngôi sao hạng A, họ có thể rả đến 15.000 USD một ngày công. Với một stylist, họ có thể có 4-5 khách hàng cùng lúc. Theo tính toán của tờ Washington Post, “hội chợ phù hoa” diễn ra ở Hollywood có đến hàng chục, hàng trăm mỗi năm, do đó thu nhập của các stylist không thua kém gì các khách hàng hạng sang của họ. Vì là “người nâng khăn sửa túi” nên nếu chỉ nhắc đến tên, hầu như không ai biết đến họ.

3. Công việc của một Stylist

+ Dành cho với hầu hết những ai đặc biệt có niềm đam mê với thời trang

Những trang phục được họ thổi hồn vào để trở nên hài hòa, hoặc có chút phá cách tuy nhiên vẫn chạm đến mọi người.

Để tạo nên những phong cách thời trang khác nhau, ở họ cần có sự sáng tạo và một gu thẩm mỹ tốt.

Để không bị lỗi thời, lạc hậu và mang đến những phong cách mới mẻ, hợp với xu hướng hiện đại, buộc họ phải thật nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng.

Nghề Stylist dành cho với hầu hết những ai đặc biệt có niềm đam mê với thời trang

+ Nâng khăn sửa túi cho khách hàng nổi tiếng

Tính chất của nghề Stylist đó là đòi hỏi phải tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng. Do đó, buộc họ phải túc trực 24/24 với khách. Hơn nữa, họ phải đảm bảo được sự chỉn chu nhất định khi xuất hiện trước công chúng.

+ Sáng tạo ra phong cách thời trang

Sáng tạo ra nhiều phong cách thời trang khác nhau là điều kiện quan trọng để trở thành stylist. Theo đó, nếu muốn bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay thì đòi hỏi stylist cần phải độc lạ trong ý tưởng và thật tinh tế để cho phong cách thời trang không trở nên thảm họa.

4. Stylist đóng vai trò quan trọng như thế nào?

+ Lên ý tưởng cho trang phục

Bộ trang phục có được đẹp và phù hợp là bởi tùy thuộc vào ý tưởng của stylist.

Để vẽ nên một ý tưởng độc đáo cho trang phục, sẽ cần có rất nhiều khía cạnh mà họ cần phải xem xét như: hoàn cảnh, nội dung các buổi ra mắt,.. mà có thể

+ Quản lý nguồn trang phục và phụ kiện

Những trang phục cũng như phụ kiện được thiết kế cho khách hàng sẽ do họ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để có thể tạo nên một phong cách thời trang độc đáo, không chỉ là trang phục, mà các stylist còn phải tìm kiếm và chuẩn bị các loại phụ kiện phù hợp. Do đó buộc phải có một khoản đầu tư không hề nhỏ.

+ Lựa chọn kết hợp trang phục với phụ kiện

Để có thể lựa chọn những món phụ kiện như: đồng hồ, mũ, túi xách, điện thoại,... hợp lí nhất, buộc các stylist phải hiểu khách hàng.

Không những cần biết cách kết hợp các loại phụ kiện với trang phục, để có thể tạo một cảm giác mới mẻ cũng như sự tinh tế, stylist cần có một sự khéo léo nhất định cho khách hàng dù là bất kỳ phong cách nào.

Stylist cần có một sự khéo léo nhất định cho khách hàng dù là bất kỳ phong cách nào

5. Những khó khăn trong nghề Stylist

Bên cạnh những mặt tích cực như: có thu nhập khá cao, có cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhiều người nổi tiếng,… Nghề stylist cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn:

+ Đối với Stylist dành cho khách hàng

Stylist nổi tiếng Alex Fox từng chia sẻ rằng: “Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên đôi lúc bị khách hàng từ chối hoặc không được chi trả tiền cát - xê do họ không vừa ý phong cách mà mình tư vấn”.

Có thể xem đây là nghề “ Làm dâu trăm họ”, ngoài khách hàng tâm lý thì stylist còn phải chiều lòng những khách hàng khó tính. Để khách hàng cảm thấy ưng ý nhất có thể, buộc họ phải hiểu rõ và nắm bắt những tính cách cũng như gu thẩm mỹ thời trang của từng khách hàng khác nhau.

Đồng thời, stylist cũng phải mở rộng mối quan hệ và cần phải giữ một mối quan hệ rất tốt với nhà thiết kế.

Stylist phải tạo được một uy tín với nhà thiết kế. Bởi các nhà thiết kế thường chỉ thích làm việc với những ngôi sao nổi tiếng.

Có thể xem đây là nghề “ Làm dâu trăm họ”, ngoài khách hàng tâm lý thì stylist còn phải chiều lòng những khách hàng khó tính

+ Đối với Stylist dành cho ngành nghề khác

Chẳng hạn đối với stylist cho phim. Với mỗi bộ trang phục, stylist cần chuẩn bị sẵn 2 bộ để đề phòng trường hợp rách, bẩn hay hư hỏng. Họ cũng gặp không ít áp lực trong việc bảo quản trang phục. Các stylist buộc phải bỏ tiền túi ra để đền cho nhà sản xuất khi bị rách hay hư hỏng những phụ kiện, trang phục hàng hiệu.

6. Một số stylist nổi tiếng ở Việt Nam

Thông qua các stylist nước ngoài làm việc ở Việt Nam, nghề stylist được biết đến rộng rãi. Có thể kể đến như: Thanh Trúc (Việt kiều Pháp), Henri Hubert, J. Sarah…

Ở Việt Nam, các stylist đầu tiên là các nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ ứng dụng như nhà thiết kế Văn Thành Công, họa sĩ Từ Phương Thảo, …

Đặc biệt, nghề stylist còn được các bạn trẻ 8X tham gia. Họ bước vào nghề này với lý do đơn giản: ban đầu mê thời trang, ca hát, hội họa… rồi “nhiễm” nghề stylist lúc nào không hay.

Có thể kể đến như: stylist Huỳnh Minh Thủy (Thủy Top) stylist cho album ca sĩ Đăng Khôi, ca sĩ Vương Khang stylist cho công ty Thế giới giải trí và giới ca sĩ Sài Gòn, Nguyễn Thùy Linh (Linh Zo) stylist cho báo Sinh viên Việt Nam và Tiếp thị Gia đình…

Hiện nay, nghề stylist vẫn đang còn khá mới mẻ cho nên công việc stylist Việt Nam vẫn là học hỏi từ các xu hướng stylist nước ngoài.

Các stylist được biết đến qua những tác phẩm, bộ ảnh thời trang mà họ dàn dựng.

+ Đỗ Long – stylist nổi bật đa phong cách

Khả năng stylist của Đỗ Long được rất nhiều người mẫu tên tuổi tin cậy và đang cộng tác thường xuyên như: Ngọc Trinh, Hoàng Yến, Thái Hà, Thanh Trúc, Trương Hằng, Phan Như Thảo, Diễm Châu, Hồng Quế… Năm 2012, Đỗ Long đã được chọn là Stylist trẻ xuất sắc do giám khảo và bạn đọc Ngoisao.net bình chọn.

Đỗ Long – stylist nổi bật đa phong cách

+ Đăng Tuấn – stylist chuộng “gu Tây”

Những bộ ảnh của Đăng Tuấn luôn được thực hiện kỹ càng với các nhiếp ảnh gia danh tiếng như Nguyễn Long, Chung Quốc Hưng, Danny Nguyễn… Anh có hơn 5 năm làm stylist, dàn dựng hàng trăm bộ ảnh và làm việc với hầu hết các vedette của

Những model đình đám cộng tác với anh thường xuyên gồm có: Á hậu Trương Thị May, Kim Dung, Kim Minh, Hoàng Phi, Thanh Trúc, Thái Hà, Vương Thu Phương, Trúc Diễm, … và đặc biệt là siêu mẫu quốc tế lai Pháp Marcus.

Ngoài ra, Đăng Tuấn còn là chuyên gia dựng bìa và bài thời trang cho nhiều tạp chí danh tiếng như: Woman Health, Thời Trang Trẻ…

+ Nguyễn Hoàng Anh – Stylist thích sự cổ điển và đơn giản

Hoàng Anh là stylist “ruột” của mỹ nhân Ngô Thanh Vân. Những bộ ảnh đầy tính nghệ thuật của ngôi sao này, đều ưu ái chọn stylist Nguyễn Hoàng Anh thực hiện . Đặc biệt, Hoàng Anh luôn đầy tính sáng tạo trong việc tạo nên những phong cách cực “chất” cho “đả nữ”.

+ Nguyễn Thiện Khiêm – stylist thích nét cổ điển

Sở hữu phong cách dựng ảnh ổn định, Nguyễn Thiện Khiêm đã từng bước tạo được dấu ấn riêng mang chút hoài niệm, cổ điển và nổi bật với phong cách thời trang của thập niên 60 – 70.

Có thể kể đến những model thường xuyên cộng tác với Nguyễn Thiện Khiêm như: Anh Thư, Tuyết Ngọc, Midu, Phú Long, Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Vũ…

Tân Đà Lạt – stylist thích nét lãng mạn

Tân Đà Lạt mang đến nét tươi tắn, lãng mạn trong những bộ ảnh của các nghệ sĩ như: Lê Khánh, Anh Thư, Khánh My, Thanh Trúc, Lan Ngọc, Vân Trang… Mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và khai thác được nét đẹp mảnh mai của các người đẹp.

Anh thường hợp tác với các nhiếp ảnh gia: Raymoon, D.L.Duy, Duy Nhất…

+ Ruby Võ – stylist nổi bật với phong cách trẻ

Ruby Võ gây ấn tượng với nét trẻ trung, tươi tắn, lãng mạn cho người thưởng lãm. Những bộ ảnh của anh khai thác nét tươi tắn, rạng ngời của các nữ model xinh xắn. Phải kể đến như siêu mẫu Kiều Ngân, Bảo Trân, Diễm My 9X, Kim Minh, Phương Trinh…

Đặc biệt, bộ ảnh Ruby Võ dựng cho mẫu nhí Bảo Trân rất nổi tiếng.

Stylist thuộc thế hệ 8X đời cuối này không chỉ sở hữu phong cách trẻ, mà còn có sự biến hóa phong cách dựng ảnh với vẻ sexy gợi cảm cùng các người đẹp Hồ Ngọc Hà, Phan Như Thảo, Ngọc Trinh, Kim Dung…

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ Stylist là gì cũng như những khía cạnh của nghề này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo nhé!