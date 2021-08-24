Body shaming là gì? Những điều ít người biết về Body shaming

Body shaming là một trong những hành động lên án và có thể làm tổn thương người khác, khiến họ bị ám ảnh trong cuộc sống. Vậy Body shaming là gì?

Ngày nay, mạng xã hội giống như một con dao hai lưỡi. Bạn vừa có thể nhận được nhiều thứ nhưng cùng đó là vô số những áp lực.

Body shaming được dịch đúng nghĩa là “miệt thị” chê bai ngoại hình của người khác. Có thể hiểu chính xác đó là những lời nói, ngôn ngữ cay nghiệt đi quá giới hạn, để chế giễu ngoại hình của người khác hoặc chính bản thân mình.

Theo Google Trend, trong năm 2020, lượt tìm kiếm “body shaming” trên Google đã tăng vọt 50% so với năm 2019. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu body shaming là gì, nó có sức ảnh hưởng như thế nào và muốn vượt qua nó phải làm sao?

Body shaming được dịch đúng nghĩa là “miệt thị” chê bai ngoại hình của người khác

Nhiều người quy chụp body shaming không có ý nghĩa xấu, chỉ để đùa giỡn với bạn bè. Tuy nhiên, thực chất những lời nói này luôn khiến người nghe có cảm giác khó chịu hoặc nghiêm trọng hơn là tổn thương tinh thần.

Sự tự ti về bản thân do chế giễu ngoại hình là nguyên nhân dẫn đến sự ám ảnh trong cuộc sống.

Thực chất những lời nói, ngôn ngữ cay nghiệt đi quá giới hạn này luôn khiến người nghe có cảm giác khó chịu hoặc nghiêm trọng hơn là tổn thương tinh thần

2. Các hình thức body shaming

Có hai hình thức Body shaming đó là: Miệt thị người khác và miệt thị bản thân.

- Miệt thị người khác:

Có thể đó là Body shaming trực tiếp qua lời nói hàng ngày, những bình luận trên mạng xã hội Facebook, Twitter,... Hoặc là những câu nói đơn giản như “mập như heo” hay “gầy như nghiện”, “lăn đi cho nhanh” hoặc đáng sợ hơn là những câu nói giễu cợt. Tuy nhiên, nhìn chung đều là những điều khiến người nghe không hài lòng.

Cộng đồng mạng với những bình luận mang tính sát thương cao có thể dẫn đến hậu quả đó là xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của điện thoại, laptop và mạng xã hội lại càng khiến dễ dàng bắt gặp tình trạng hơn.

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của điện thoại, laptop và mạng xã hội lại càng khiến dễ dàng bắt gặp tình trạng body shaming hơn

- Miệt thị bản thân:

Đây là hình thức dễ bắt gặp ở những người không hài lòng với ngoại hình của mình, luôn cảm thấy tự ti.

Tự những người này có sự đánh giá thấp về chính họ, so sánh với người khác. Luôn muốn che đi cơ thể của minh và cảm thấy bất an giữa đám đông.

3. Ai có thể là nạn nhân của body shaming?

Body shaming là trò tiêu khiển vô nhân tính mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Có thể đó là bạn, là tôi, những người có ngoại hình không bắt mắt hay những người nổi tiếng, những người khuyết tật.

Dù rằng bạn là một người bình thường nhưng nếu trong mắt người khác bạn không “vừa mắt” thì rất có khả năng bạn sẽ bị chế giễu và trở thành nạn nhân của body shaming.

Đơn giản là bởi đối với người đã ghét bạn rồi thì dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu cũng sẽ không thể tránh khỏi những lời soi mói với những điều xấu nhỏ nhất để cười cợt, phán xét bạn.

Body shaming là trò tiêu khiển vô nhân tính mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân

4. Cách nhận biết hành vi body shaming

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ miệt thị ngoại hình người khác hay là miệt thị chính bản thân mình.

Những người body shaming thường bắt gặp một số lời bình luận sau:

+ Đối với người khác: "Con trai gì mà gầy như nghiện", "Nhìn bạn kia béo như con heo vậy!", "Xấu như vậy thì ai yêu cơ chứ", "Sao mặt bạn nhiều mụn thế",...

+ Đối với bản thân: "Sao mình trông không được xinh đẹp như người khác thế này?", "Chắc mình cần phải phẫu thuật để xinh hơn thôi", " Chắc do mình xấu nên người khác mới nhìn chằm chằm như vậy",...

Body shaming là một trong những hành động lên án và có thể làm tổn thương người khác, khiến họ bị ám ảnh trong cuộc sống

5. Body shaming có sức ảnh hưởng như thế nào?

Body shaming là một trong những hình thức miệt thị sẽ khiến nạn nhân khó chịu hay thậm chí đó là dẫn đến tình trạng miệt thị bản thân. Vì dành quá nhiều thời gian để xem xét những khuyết điểm trên cơ thể nên nạn nhân sẽ càng lúc càng dồn nén nhiều cảm xúc tiêu cực.

Chính điều này sẽ dẫn đến cảm giác mặc cảm và tự ti, thậm chí còn có biểu hiện xa lánh người khác. Về lâu dài, đây sẽ là những việc khiến cản trở cơ hội giao tiếp và dẫn đến căn bệnh trầm cảm đáng sợ.

Vì dành quá nhiều thời gian để xem xét những khuyết điểm trên cơ thể nên nạn nhân sẽ càng lúc càng dồn nén nhiều cảm xúc tiêu cực

Thêm vào đó, body shaming còn có tác hại đó là khiến nạn nhân muốn lấy lại tự tin cho bản thân mình. Dẫn đến việc họ sẽ nghĩ đến các hình thức làm đẹp không an toàn.

Chẳng hạn: Phẫu thuật thẩm mỹ ở các cơ sở không có uy tín, Sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, nhịn ăn,...

Trong thời gian đầu, nạn nhân sẽ có được vóc dáng và vẻ ngoài như ý. Tuy nhiên, càng về sau đó họ sẽ càng đối diện với những biến chứng nghiêm trọng về mặt sức khỏe, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Vô tình nó trở thành những vũ khí vô hình khiến người khác cảm thấy tổn thương. Vì vậy, cần phân biệt đâu là nói đùa và đâu là body shaming trong giao tiếp.

Body shaming có tác hại đó là khiến nạn nhân muốn lấy lại tự tin cho bản thân mình, dẫn đến việc họ sẽ nghĩ đến các hình thức làm đẹp không an toàn

Cần tránh những lời bình phẩm về ngoại hình của những người xung quanh. Chỉ nên dùng những lời nói vui đùa về ngoại hình với giữa những người quen biết, thân thiết với nhau. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phải có điểm dừng. Đừng nói vui đùa quá nhiều lần, nó chỉ khiến mang đến sự khó chịu cho người khác.

6. Cách để vượt qua nỗi sợ body shaming

+ Đừng ngại lên tiếng

Body shaming là một hành động rất đáng lên án và trái đạo đức. Đừng để những kẻ body shaming mượn cớ những lời nói đùa để thực hiện hành vi này.

Đừng im lặng khi bản thân thấy khó chịu và bị xúc phạm. Hãy chia sẻ với bạn bè thân thiết, người thân và những người bạn tin tưởng. Họ sẽ giúp bạn tìm được cách giải quyết tốt nhất và vượt qua những khó khăn này.

Mỗi người là một cá thể hoàn toàn độc lập, không ai giống ai. Đừng để cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng bởi những quy chuẩn do người khác tạo ra.

+ Chấp nhận không có sự hoàn hảo

Chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể chối cãi được một sự thật đó là không gì là hoàn hảo. Đó là bạn, tôi và những kẻ miệt thị.

Cũng chính vì vậy mà thay cho việc mải miết tập trung vào những khuyết điểm thì bạn hãy cố gắng phô trương vẻ đẹp của mình.

Thay vì mải miết tập trung vào những khuyết điểm thì bạn hãy cố gắng phô trương vẻ đẹp của mình

+ Học cách chăm sóc bản thân

Nếu mình không yêu lấy chính bản thân mình thì sẽ chẳng ai có thể yêu mình.

Do đó, để trở thành một phiên bản tốt nhất, bạn hãy chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Từ đó, sẽ có phần “dễ thở” hơn nhiều khi tiếp nhận những ý kiến chê bai từ người khác.

Trên đây là giải đáp chi tiết những điều cần biết về body shaming là gì và cách để vượt qua nỗi sợ này. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm được những thông tin bổ ích.