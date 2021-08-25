Lookbook là một bộ ảnh hoặc video thời trang được chụp hay thiết kế chuyên nghiệp dựa theo concept sẵn có của sản phẩm. Chúng có thể truyền tải những giá trị đặc trưng của thương hiệu. Trong đó, phổ biến nhất chính là dạng lookbook giới thiệu những mẫu thời trang của một thương hiệu.

Lookbook đang trở thành một xu hướng rất phổ biến hiện nay. Những bộ ảnh thời trang Lookbook được các chủ shop, những trang kinh doanh thời trang online, các blogger, fashionista đầu tư rất kỹ càng.

Để kinh doanh các sản phẩm thời trang thu được lợi nhuận cao hoàn toàn không dễ. Người bán hàng không những chỉ cần phải có những kỹ năng bán hàng cần thiết, mà còn phải có con mắt thẩm mỹ và am hiểu với các dòng trang phục, các phong cách thời trang khác nhau.

Với màu sắc, bố cục sáng tạo, dùng Lookbook là cách để quảng bá sản phẩm mang đến hiệu quả thu hút khách hàng rất tốt.

Với bộ ảnh thời trang lookbook, bạn sẽ có thể giới thiệu đến khách hàng chi tiết những vấn đề họ quan tâm

Để chọn được bộ trang phục như ý, khách hàng rất cần sự tư vấn của bạn. Có rất nhiều những câu hỏi được khách hàng đặt ra như cái này phối với cái kia được không, bộ này hay bộ kia hợp với dáng người hơn,…

Buộc người đang bán sản phẩm phải trả lời được những quan tâm của khách hàng về chính sản phẩm của mình được. Và lúc này, những bộ ảnh lookbook sẽ là “người hỗ trợ” tuyệt vời cho bạn.

Bằng hình trực quan những mẫu thời trang trong cửa hàng, với bộ ảnh thời trang lookbook, bạn sẽ có thể giới thiệu đến khách hàng chi tiết những vấn đề họ quan tâm. Trên cơ sở đó, những bộ ảnh được đầu tư kỹ càng sẽ có thể thỏa mãn những nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Đó là cách biến tấu những cho phong cách thời trang khác nhau, cách phối phù hợp giữa váy với áo sơ mi, đồ trang sức và giày dép.

Ngày nay, không còn bó hẹp trong phạm vi giới thiệu sản phẩm của những nhà thiết kế, thương hiệu nổi tiếng. Chụp ảnh sản phẩm thời trang lookbook đang vô cùng phổ biến.

Lookbook thời trang có tính ứng dụng cao trong hỗ trợ kinh doanh hiệu quả hơn, nhất là mảng kinh doanh online

Để giới thiệu những phong cách thời trang, những sản phẩm trang phục mới đến mọi người, những bạn hot blogger, những fashionista, những shop thời trang hay trang bán hàng online đã và đang lựa chọn cách chụp sản phẩm thời trang lookbook.

Có thể thấy tính ứng dụng cao của lookbook thời trang trong hỗ trợ kinh doanh hiệu quả hơn, nhất là mảng kinh doanh online.

3. Địa chỉ chụp ảnh sản phẩm thời trang lookbook đẹp?

Hiện nay, xu hướng chụp ảnh sản phẩm thời trang lookbook đang mỗi ngày một phổ biến ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,…

Đây là dịch vụ được thực hiện rất đông ở các studio, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay các tay chụp amateur. Mặc dù vậy, không phải nơi nào cũng có thể chụp đẹp, chụp để thể hiện trọn vẹn tinh thần của từng bộ trang phục.

4. Những lý do khiến khách hàng thích xem Lookbook?

Thay vì ảnh chụp bình thường, Lookbook được khách hàng rất yêu thích. Lý do bởi khách hàng coi lookbook như một tập sách thời trang ngắn của thương hiệu.

Chắc hẳn khách hàng sẽ không muốn mua một chiếc áo sau đó phải đau đầu suy nghĩ cách phối đồ phù hợp.

Khi xem Lookbook, khách hàng sẽ có thể tham khảo cách người mẫu mặc và phối các phụ kiện, quần áo với nhau.

Hiện nay, khách hàng có xu hướng mua đồ online. Họ lựa chọn sản phẩm dựa vào thị giác và cảm xúc.

Khách hàng sẽ chọn mua ngay lập tức nếu bộ lookbook đánh đúng vào sở thích và thể hiện hình tượng khách hàng mong muốn.

Khách hàng sẽ chọn mua ngay lập tức nếu bộ lookbook đánh đúng vào sở thích và thể hiện hình tượng khách hàng mong muốn

Đôi khi, chỉ cần người tiêu dùng tìm được sự đồng cảm với hình tượng lookbook bộ sưu tập, họ sẽ quyết định click vào mua sản phẩm. Tất nhiên, để không gây phản ứng ngược, so với thực tế thì không được quá khác biệt trong sản phẩm bạn quảng cáo.

5. Cách thiết kế bộ Lookbook ấn tượng

Để đạt kết quả “xịn sò”, tất nhiên, bạn vẫn có thể thỏa sức sáng tạo với điều kiện doanh nghiệp phát triển và có ngân quỹ lớn.

Mặc dù vậy, để sở hữu bộ lookbook ấn tượng, không nhất thiết phải bỏ ra số tiền quá lớn. Sau đây là những tips giúp bạn có thể bắt đầu thực hiện bộ lookbook trong mơ của mình:

+ Nhận diện đúng thương hiệu

Để có thể truyền tải sản phẩm đến khách hàng, bạn cần xác định đúng về thương hiệu của mình. Chỉ khi hiểu rõ về thương hiệu, bạn mới có thể truyền tải nó đến cho khách hàng.

Trước tiên là đối tượng khách hàng sẽ mua sản phẩm. Đó là người trẻ hay Trung niên? Tiếp theo, cần định hình phong cách thương hiệu. Trẻ trung hay trưởng thành ? Bộ sưu tập sắp ra mắt sẽ có concept thế nào?

Có không ít những nhãn hàng đầu tư chi số tiền lớn để sản xuất lookbook. Tuy nhiên, vì không thể hiện được tinh thần muốn hướng đến nên bộ lookbook thiếu đi sự riêng biệt, độc đáo. Chính điều này đã khiến hình ảnh của mình nhạt nhoà trong vô vàn lựa chọn thương hiệu khác của khách hàng.

Để có thể truyền tải sản phẩm đến khách hàng, bạn cần xác định đúng về thương hiệu của mình. Chỉ khi hiểu rõ về thương hiệu, bạn mới có thể truyền tải nó đến cho khách hàng

+ Chú trọng đúng mức vào thiết kế

Chắc hẳn, bạn sẽ rất kỳ vọng vào bộ lookbook đầu tay. Tuy nhiên, bạn phải xác định sẽ làm nổi bật được sản phẩm – từ background, người mẫu hay phụ kiện để tôn lên ngôi sao của lookbook - chính là sản phẩm bạn muốn bán.

Cần chú ý tập trung vào trọng tâm là chủ thể ở chính giữa trong một background đơn giản mà tinh tế.

Để sở hữu bộ lookbook tiêu chuẩn, phải tiết chế những chi tiết rườm rà. Điều này phụ thuộc vào tư duy thẩm mỹ của người thiết kế lookbook.

+ Đánh vào những chi tiết đặc biệt riêng

Bên cạnh những khung hình chính giữa bao quát sản phẩm, bạn hãy kèm theo những ảnh nhỏ chụp cận chi tiết đắt giá mà theo bạn là nó sẽ thuyết phục khách hàng sẽ mua vì nó.

Có thể đó sẽ là hoạ tiết độc đáo, vui nhộn trên áo phông chỉ có riêng trên thương hiệu của bạn, hay đó là hạt cườm đính ngọc sang trọng trên chiếc váy.

+ Tạo được câu chuyện riêng cho bộ sưu tập của bạn

Bộ sưu tập của bạn cần chú trọng yếu tố cảm xúc. Đây là thứ bạn cần chú trọng nhất.

Để tạo thiện cảm đến khách hàng, bạn hãy viết nên một câu chuyện nhỏ về cảm hứng khi tạo nên bộ sưu tập. Chính điều này sẽ tạo nên sự tin tưởng hơn về sản phẩm của bạn. Nó sẽ cho thấy đó không chỉ là thiết kế sản phẩm mà còn là câu chuyện riêng ẩn chứa trong đó. Người mua hàng muốn biết mọi thứ về “behind the scence”.

Hình ảnh sản phẩm/trang phục có chất lượng tốt, sắc nét, hài hòa cả về màu sắc và bố cục

+ Đặt yếu tố chất lượng sản phẩm lên hàng đầu

Có thể nói, để sở hữu một bộ lookbook đẹp, hình ảnh sản phẩm/trang phục có chất lượng tốt, sắc nét, hài hòa cả về màu sắc và bố cục là yếu tố tiên quyết cần đặt lên hàng đầu.

Trên đây là giải đáp chi tiết về Lookbook là gì? Lookbook là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chiến dịch marketing. Có thể thấy đây là công cụ hữu hiệu quảng bá sản phẩm bài bản và chuyên nghiệp tới khách hàng.