Những ngày qua, MXH xôn xao trước thông tin trưởng FC Hoa hậu Khánh Vân kêu gọi các fan dùng nick ảo lan truyền những thông tin không hay nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đồng thời dùng những lý lẽ không hay với Kim Duyên và đòi “phong sát” hoa hậu H’hen Niê.

Sau khi sự việc bị phanh phui, trưởng FC Khánh Vân mới đây đã lên tiếng xin lỗi, mong được tha thứ. Nhân vật này thừa nhận mọi đoạn tin nhắn được lan truyền đều là thật. Trưởng FC Khánh Vân giải thích vụ việc của Thùy Tiên là đã xảy ra cách đây khá lâu và gửi lời xin lỗi các nàng hậu có liên quan vì những phát ngôn của mình.

Tuy nhiên, bất ngờ, trên một diễn đàn sắc đẹp lại lan truyền thêm bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn được cho là của trưởng FC hoa hậu Khánh Vân. Người này khẳng định bản thân không thiết sống sau khi đã gây ảnh hưởng tới thần tượng của mình và mọi người xung quanh.

Đoạn tin nhắn tiêu cực của trưởng FC Khánh Vân. (Ảnh: thegioihoahau)

"Anh ơi, giờ em muốn chết quá, việc em làm giờ liên luỵ đến chị và FC. Em khoá Facebook và stress quá. Anh nói với mọi người em sẽ quay lại sau khi mọi thứ dần lắng xuống. Đầu óc em bây giờ có lỗi quá. Lời nói vui nhưng ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè. Anh chuyển lời giúp em đến mọi người hãy tha lỗi cho em”.

Về phía Khánh Vân, nàng hậu cũng lập tức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào của trưởng FC: “Vân mong mọi người, từ những việc xảy ra vài ngày qua và cho đến hôm nay, chúng ta cần nhận ra rằng, tất cả những hành động mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng dù tốt, dù xấu đến những người xung quanh. Vì vậy chúng ta cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

“Vân mong rằng, group của chúng ta sẽ luôn là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc những hành động không đúng. Vân cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự việc này” - nàng hậu viết. Vụ việc dù xuất phát 1 phía từ trưởng FC và không liên quan đến Khánh Vân nhưng hiện cũng đang ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nàng hậu.