Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân bất ngờ bị tố bạo lực học đường, một nhân vật tự xưng là 'sao đỏ' lên tiếng minh oan

Hậu trường 19/12/2021 17:11

Mạng xã hội bất ngờ bùng nổ "drama" Hoa hậu Khánh Vân bị bạn cùng lớp tố bạo lực học đường.

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết tố cáo việc bản thân từng bị Hoa hậu Khánh Vân bạo lực học đường khi hai người chung lớp. Theo đó, người này đã tố cáo nàng hậu thời cấp 2 cầm đầu đánh hội đồng cô đến mức nhập viện, lý do chỉ vì cô không chịu làm osin để sai vặt.

Tuy nhiên, ngay dưới phần bình luận, một nhân vật tự xưng là sao đỏ và có chứng kiến toàn bộ đâu đuôi câu chuyện đã "phản pháo" lại. Người này cho rằng chủ nhân bài "phốt" nói sai sự thật và Khánh Vân là người hoàn toàn vô can. Nhân vật được cho là sao đỏ viết: "Mình là sao đỏ ấy. Lúc đó K.V có đánh N đâu. N cãi với nguyên lớp trong đó có K.V, còn người đánh N là người khác mà".

hoa hau khanh vanHoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân bất ngờ bị tố bạo lực học đường, một nhân vật tự xưng là 'sao đỏ' lên tiếng minh oan - Ảnh 2Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân bất ngờ bị tố bạo lực học đường, một nhân vật tự xưng là 'sao đỏ' lên tiếng minh oan - Ảnh 3
Một tài khoản tự xưng là 'sao đỏ' minh oan cho Khánh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, người này còn cho biết: "Mà thật ra câu chuyện của *** ghi không đúng sự thật mấy, lúc đó có đánh nhau mà *** không có đánh nhau với Khánh Vân mà đánh với ai á. Tại lúc đó *** cãi nhau với nguyên lớp trong đó có Khánh Vân luôn thôi. Tại tui làm sao đỏ của trường mà mấy cái đánh nhau tui là người can chứ ai". Nhân vật "sao đỏ" này cũng khẳng định rằng không có chuyện Khánh Vân cắt dây áo ngực hay sai người đăng bài tố làm osin. 

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Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ bị tố bạo lực học đường - Ảnh: Internet

Hiện tại, bên phía Khánh Vân vẫn chưa có phản hồi về vụ việc này. 

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