Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết tố cáo việc bản thân từng bị Hoa hậu Khánh Vân bạo lực học đường khi hai người chung lớp. Theo đó, người này đã tố cáo nàng hậu thời cấp 2 cầm đầu đánh hội đồng cô đến mức nhập viện, lý do chỉ vì cô không chịu làm osin để sai vặt.

Tuy nhiên, ngay dưới phần bình luận, một nhân vật tự xưng là sao đỏ và có chứng kiến toàn bộ đâu đuôi câu chuyện đã "phản pháo" lại. Người này cho rằng chủ nhân bài "phốt" nói sai sự thật và Khánh Vân là người hoàn toàn vô can. Nhân vật được cho là sao đỏ viết: "Mình là sao đỏ ấy. Lúc đó K.V có đánh N đâu. N cãi với nguyên lớp trong đó có K.V, còn người đánh N là người khác mà".