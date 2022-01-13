Lynk Lee: 'Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ'

Lynk Lee là một trong những mỹ nhân chuyển giới được yêu thích trong showbiz Việt. Nữ ca, nhạc sĩ từng được giới trẻ yêu mến qua những sáng tác thiên về tuổi học trò như: "Tạm Biệt Nhé", "Ngày Ấy Bạn Và Tôi", "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ",... Mới đây, trong một buổi trò chuyện với SAOstar, Lynk Lee đã có chia sẻ nhiều trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, công việc hậu chuyển giới. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại khi nhắc đến 2 đàn chị là Lâm Khánh Chi và Hương Giang khi bị cộng đồng mạng liên tục mang lên bàn cân so sánh.

Lynk Lee tự tin với ngoại hình hiện tại của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ ca sĩ bày tỏ không cảm thấy áp lực khi bị so sánh với 2 đàn chị: "Thật ra tôi chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng. Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ. Nếu hỏi tôi có áp lực khi bị so sánh với 2 người đó không thì chắc chắn là không. Vì tôi cũng mới chuyển giới được 2 năm thôi, tôi cần thời gian để làm nhiều thứ hơn, để có thể thành công giống họ.