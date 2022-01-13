Lynk Lee: 'Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ'

Hậu trường 13/01/2022 20:51

Lynk Lee bày tỏ quan điểm gây chú ý khi bị đặt lên bàn cân so sánh với 2 đàn chị là Lâm Khánh Chi và Hương Giang.

Lynk Lee là một trong những mỹ nhân chuyển giới được yêu thích trong showbiz Việt. Nữ ca, nhạc sĩ từng được giới trẻ yêu mến qua những sáng tác thiên về tuổi học trò như: "Tạm Biệt Nhé", "Ngày Ấy Bạn Và Tôi", "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ",... Mới đây, trong một buổi trò chuyện với SAOstar, Lynk Lee đã có chia sẻ nhiều trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, công việc hậu chuyển giới. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại khi nhắc đến 2 đàn chị là Lâm Khánh Chi và Hương Giang khi bị cộng đồng mạng liên tục mang lên bàn cân so sánh.

Lynk Lee: 'Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ' - Ảnh 1
Lynk Lee tự tin với ngoại hình hiện tại của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ ca sĩ bày tỏ không cảm thấy áp lực khi bị so sánh với 2 đàn chị: "Thật ra tôi chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng. Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ. Nếu hỏi tôi có áp lực khi bị so sánh với 2 người đó không thì chắc chắn là không. Vì tôi cũng mới chuyển giới được 2 năm thôi, tôi cần thời gian để làm nhiều thứ hơn, để có thể thành công giống họ.

Có một số người bảo tôi bây giờ đi thi hoa hậu giống Hương Giang đi. Nhưng tôi thì không muốn làm hoa hậu, mỗi người sẽ có một con đường. Vì tôi biết tôi đang ở đâu mà, nên thôi bỏ việc so sánh qua một bên đi".

Lynk Lee: 'Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên tôi thấy mình cần học hỏi họ' - Ảnh 2
Lynk Lee không cảm thấy áp lực khi bị đặt lên bàn cân o sánh với 2 tiền bối là Lâm Khánh Chi và Hương Giang - Ảnh: Cắt từ clip

Cô còn cho biết, cảm thấy khá tự tin với ngoại hình hiện tại tuy nhiên vẫn có nhiều người vẫn chưa chấp nhận con người thật của cô, nói những lời lẽ khó nghe khiến nữ ca sĩ chịu áp lực. Lynk Lee vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi các tiền bối. 

Theo thông tin của 2Sao/Vietnamnet, trước đó, khi được hỏi về 2 hậu bối là Hương Giang và Lynk Lee, Lâm Khánh Chi cũng từng chia sẻ quan điểm cá nhân: “Đối với Hương Giang, tôi nghĩ sau tôi thì đây là người thành công nhất. Hương Giang có được chỗ đứng trong lòng khán giả, trở thành ngôi sao hạng A trong lòng tôi.

Còn với Lynk Lee, em chỉ đang là một tài năng trẻ, mới chỉ bắt đầu chinh phục nên cần rất nhiều thời gian để quan sát và học hỏi. Lynk Lee có lẽ phải học hỏi Hương Giang rất nhiều điều”.

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Dù xuất hiện với diện mạo mới nhưng nhiều người nhận xét Lynk Lee trông vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ.

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