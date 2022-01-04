Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My

Hậu trường 04/01/2022 20:01

Poster “Vũ trụ mỹ nhân” vừa được tung ra đã khiến netizen nháo nhào vì vị trí trung tâm thuộc về một nhân vật trông rất giống Lynk Lee.

Một bộ phim điện ảnh mới dự đoán sẽ làm khuynh đảo màn ảnh Việt “Vũ trụ Mỹ nhân” với sự góp mặt của dàn người đẹp đình đám Vbiz như Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ, Diễm My, Kaity Nguyễn và một nhân vật được cư dân mạng nhận xét là rất giống Lynk Lee đang được netizen thảo luận vô cùng sôi nổi.

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 1

 Poster phim Vũ trụ mỹ nhân vừa được tung ra khiến netizen rần rần thích thú

Sự quy tụ của những nhan sắc kiều diễm trên khiến fan hâm mộ cực kỳ thích thú trước dự án về hội chị em này. Ngay khi poster vừa được nhá hàng, rất nhiều người đã khá bất ngờ khi gương mặt của các sao nữ bị chỉnh sửa hơi quá đà, cộng thêm lối trang điểm đậm mà ai trông cũng vô cùng "ảo".

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 2

 Poster được chỉnh sửa gây "lú" cực mạnh cho fan hâm mộ

Ngay đến cả ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc cũng phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được thì những nhân vật còn lại chắc netizen phải nhìn tên mới có thể đoán được ai với ai. Đặc biệt nhất, vị trí trung tâm của poster khiến fan hâm mộ thoạt nhìn cứ tưởng là Lynk Lee vì đường nét khuôn mặt rất giống với nữ ca sĩ này.

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 3

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 4

  Nhân vật trung tâm của poster có đường nét khuôn mặt hao hao giống Lynk Lee

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Lynk Lee là ca sĩ, không lẽ nào ngay từ lần “đá chéo sân” này cô đã có ngay trong tay dự án hoành tráng và lại còn được ưu ái xếp chính giữa poster. Cũng có người cho rằng, dù là một ca sĩ, nhưng Lynk Lee cũng đã thử góp mặt trong short phim, làm mẫu ảnh, biểu diễn thời trang nên rất có thể cô nàng sẽ tham gia dự án phim lớn. Nhưng khi nhìn kỹ, cư dân mạng mới ngã ngửa, hóa ra nhân vật chính thực sự không phải là Lynk Lee mà là Phương Anh Đào.

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 5

 Nhiều fan hâm mộ hy vọng Lynk Lee sẽ có dự án phim ảnh đầu tay của mình

Kiểu tóc đánh phồng, layout make up lạ lẫm cùng một chút photoshop quá đà đã khiến nữ chính "Chàng Vợ Của Em" ngày nào biến hình thành Lynk Lee khiến ai cũng nhầm lẫn. Ngay sau đó, các thánh “soi” cũng bắt đầu nhìn thật kỹ bộ ảnh để tìm ra những điểm “lố” của poster. Nhiều người còn nhận xét Jun Vũ có phần cổ to bất thường, mặt của Diễm My có phần “giả trân”.

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 6

 Diễm My 9X với gương mặt được nhận xét là "giả trân"

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 7

 Hay Jun Vũ với phần cổ to bất thường

“Vũ trụ mỹ nhân” là một dự án điện ảnh của bộ đôi nhà sản xuất kiêm đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito, bộ phim khai thác chủ đề xoay quanh các mỹ nhân Việt. Dẫu chưa thể thông tin chi tiết về từng phim nhưng đạo diễn Bảo Nhân cho biết: "Diễn viên nữ trong điện ảnh của Việt Nam hiện nay không nhiều. Những diễn viên vừa tài vừa sắc lại càng hiếm có. Vì vậy, chúng tôi đã rất khó khăn để lựa chọn và quy tụ dàn nữ diễn viên xinh đẹp – tài năng – thực lực với cùng tiêu chí là có thành quả trong sự nghiệp phim ảnh để giao cho họ những cơ hội thử thách, kết hợp với nhau trong các dự án của "Vũ trụ mỹ nhân".

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 8

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 9

 "Ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn tiếp tục hợp tác cùng Nam Cito trong dự án phim mới này

Trong khi Diễm My 9x hay Lan Ngọc đều đã có bề dày kinh nghiệm diễn xuất với hàng loạt dự án phim lớn nhỏ, Kaity Nguyễn và Jun Vũ cũng đâu kém phần cả về nhan sắc lẫn "bom tấn phòng vé" thì đây lại là lần đầu tiên Phương Anh Đào hợp tác cùng Nam Cito. Tuy nhiên, xét về sắc vóc, năng lực diễn xuất, độ quan tâm của công chúng thì nữ diễn viên này xứng đáng tham gia trong loạt phim mới xoay quanh chủ đề về mỹ nhân. Hiện bộ phim đang được cư dân mạng hết lòng quan tâm và rất háo hức chờ ngày lên sóng.

Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 10
Sự thực bức ảnh Lynk Lee bị hiểu nhầm đóng chung phim với 'Vũ trụ mỹ nhân' Lan Ngọc, Diễm My - Ảnh 11

 Khán giả đang vô cùng mong chờ ngày lên sóng của Vũ trụ Mỹ nhân

Từ khóa:   Vũ trụ mỹ nhân Lynk Lee Ninh Dương Lan Ngọc

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