Hương Giang đứng ra giải hòa cho Khánh Vân và stylist: "Nếu 2 bạn không chơi với nhau thì Giang sẽ rất buồn"

Giữa những nghi vấn xích mích, tẩy chay của Khánh Vân và ekip Miss Universe, Hương Giang vừa qua đã bất ngờ đứng ra giải hòa cho cả 2 phía.

Thời gian gần đây, Khánh Vân vướng vào nghi vấn "cạch mặt nghỉ chơi" với stylist, hội chị em và ekip Hoa hậu Hoàn vũ sau khi đi thi quốc tế về vì vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến trang phục. Vừa qua, khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện, cả nhóm cũng không có tương tác với Khánh Vân khiến nhiều khán giả càng thêm tin chắc vào nghi vấn này. Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip Hương Giang đã đứng ra làm người trung gian, giảng hòa cho Khánh Vân và stylist. Đứng giữa cả hai, Hương Giang thẳng thắn hỏi Khánh Vân và Trần Đạt có "nghỉ chơi" như lời đồn hay không.

Hương Giang nói: "Đây là stylist đã từng đồng hành cùng tôi, còn đây là một học trò rất cưng của tôi Khánh Vân. Ngày hôm nay xuất hiện tin đồn cả 2 sau khi trở về đã cạch mặt nhau. Với tư cách là người đứng giữa, tôi không chấp nhận chuyện đó. Nếu 2 bạn không chơi với nhau thì Giang sẽ rất buồn. Bây giờ 3 mặt 1 lời, 2 người có nghỉ chơi hay không? Tại đây, stylist Trần Đạt đã trả lời: "Tin đồn thì mãi là tin đồn thôi, có thật hay không thì chỉ những người ở đây mới biết. Vấn đề ở đây là mọi người đều dựa trên những tin đồn để làm mọi chuyện lớn ra, làm cho những mối quan hệ tưởng chừng bình thường lại trở nên khó xử". Dù xác nhận đây chỉ là tin đồn, tuy nhiên, có thể thấy trong cách nói của stylist ngầm thừa nhận có lục đục với Khánh Vân.

Về phía Khánh Vân, nhiều khán giả nhận xét trong đoạn clip có thể thấy Khánh Vân rơm rớm nước mắt và không mấy vui vẻ. Dù stylist nói rằng đây chỉ là tin đồn, tuy nhiên, Khánh Vân lại cho biết khi mới tới đây và gặp Trần Đạt thì có nói: "Nãy khi em gặp anh Đạt em cũng nói là nếu có gì không vui thì 2 đứa mình giải quyết ở đây". Qua đó, có thể thấy, nàng hậu và ekip cũ của mình thực sự có lục đục nội bộ. Tuy nhiên, sau 1 hồi được Hương Giang đứng ra giảng hòa, Khánh Vân và stylist đã có sự vui vẻ và thoải mái với nhau hơn. Chốt lại, Hương Giang đã thay mặt Khánh Vân và Trần Đạt nói: "Mọi người thấy rồi đó, giới sắc đẹp rất yêu thương nhau".

Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính Hoa hậu Khánh Vân những ngày qua liên tục bị réo tên vào nghi vấn bị team Miss Universe cô lập, nghỉ chơi. Trước những ồn ào này, CEO của Miss Universe Vietnam đã phải lên tiếng đính chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-dung-ra-giai-hoa-cho-khanh-van-va-stylist-neu-2-ban-khong-choi-voi-nhau-thi-giang-se-rat-buon-447919.html