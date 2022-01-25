Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính

Hậu trường 25/01/2022 14:25

Hoa hậu Khánh Vân những ngày qua liên tục bị réo tên vào nghi vấn bị team Miss Universe cô lập, nghỉ chơi. Trước những ồn ào này, CEO của Miss Universe Vietnam đã phải lên tiếng đính chính.

Mới đây, đại gia đình Miss Universe Vietnam gồm CEO Bảo Hoàng, Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, stylist Trần Đạt... đã có dịp cùng nhau tham gia 1 sự kiện. Tuy nhiên, điều khiến dân tình đổ dồn sự chú ý đó chính là việc hoa hậu Khánh Vân dường như đang bị mọi người cô lập, tẩy chay. 

Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính - Ảnh 1
Team Miss Universe Vietnam đăng tải hình ảnh với nhau và "ngó lơ" Khánh Vân (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, dù cả gia đình Hoa hậu Hoàn Vũ đi với  nhau nhưng Khánh Vân lại không hề có một tương tác nào chung với team. Thậm chí, CEO Bảo Hoàng khoe ảnh selfie nhưng lại không có Khánh Vân dù cô ngồi cách đó không xa. Khoảnh khắc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân và ekip Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang "lơ đẹp" nhau. 

Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính - Ảnh 2
Khánh Vân ngồi chỉ cách đó một xíu nhưng vẫn bị "lơ đẹp" (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi sự việc xảy ra, ekip Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tung bộ ảnh đón xuân của 3 nàng Hậu: Khánh Vân - Hoàng My - Kim Duyên. Động thái này được cho là ngầm phủ nhận tin đồn xích mích giữa Khánh Vân và ekip Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, trước nhiều ý kiến không hay liên quan đến "gà nhà", CEO Bảo Hoàng sau đó mới đăng hình chụp chung với Khánh Vân trong sự kiện tối qua và lên tiếng phủ nhận việc nghỉ chơi. 

Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính - Ảnh 3
CEO lên tiếng đính chính nghi vấn nghỉ chơi (Ảnh: chụp màn hình)
Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính - Ảnh 4

Thời gian gần đây, cộng đồng fan yêu thích các cuộc thi sắc đẹp bất ngờ râm ran trước thông tin 1 Hoa hậu vừa "nghỉ chơi" ê-kíp stylist ruột của mình sau khi đi thi quốc tế về vì vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến trang phục. Điều đáng nói, Khánh Vân lại chính là nàng hậu cũng vừa đổi stylist cách đây không lâu khiến cho tên của cô nàng bị réo liên tục vào tin đồn này.

Nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân bị team Miss Universe cô lập, CEO phải lập tức lên tiếng đính chính - Ảnh 5

Dù chưa biết thực hư thế nào, thế những không thể phủ nhận Khánh Vân thời gian gần đây liên tục gặp phải khá nhiều "vận đen". Hết bị ảnh hưởng bởi vụ việc trưởng FC ganh tị không ủng hộ Kim Duyên, Thùy Tiên, đòi phong sát H'Hen Niê, nàng hậu lại tiếp tục dính thị phi đánh bạn nhập viện 3 ngày thời còn ngồi trên ghế nhà trường khiến cô gặp phải không ít rắc rối.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Miss Universe Việt Nam hoa hậu Việt

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