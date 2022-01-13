Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa”

Hậu trường 13/01/2022 20:29

Được đặt lên bàn cân so sánh với tường thành nhan sắc của Cbiz, Hoa hậu Khánh Vân còn được ví như Phạm Băng Băng của Việt Nam khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân khiến dân tình bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh tham gia trong một chương trình với mái tóc ngắn ngủn khác xa với hình ảnh thường thấy. Trên mạng xã hội còn xuất hiện trào lưu ghép ảnh so sánh hoa hậu Khánh Vân và "nữ hoàng giải trí" của Cbiz. Một số fan hâm mộ hào hứng cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng rất giống Phạm Gia khi để tóc ngắn, nhất là đôi mắt.

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 1

 

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 2
Cư dân mạng đưa Hoa hậu Khánh Vân lên bàn cân so sánh với Phạm Băng Băng khi để tóc ngắn

Trước đó, Khánh Vân cũng được ví von giống Phạm Băng Băng và rất có khí chất khi diện đồ Hoàng hậu.

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 3
Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 4
Khánh Vân "đọ sắc" và thần thái với Phạm Băng Băng khi diện đồ Hoàng hậu

Tuy nhiên việc Khánh Vân được đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân Phạm Băng Băng đã gây ra không ít những tranh cãi khi bị cho rằng quá khập khiễng. Đa số bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng nhan sắc Khánh Vân và mỹ nhân Hoa ngữ "trông chả liên quan". Cũng vì những hình ảnh so sánh này, Khánh Vân còn vô tình phải hứng chịu không ít nhận xét ngoại hình khiếm nhã. Chưa kể có người vốn đã có "ác cảm" với cô từ những ồn ào trước đó mà không ngại "dìm" Khánh Vân.

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 5
Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 6
Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 7
Nhiều netizen cho rằng Khánh Vân "không có cửa" để so sánh với Phạm gia

Bộ phận trung lập thì cho rằng 2 mỹ nhân đều có vẻ đẹp riêng, không nên đem ra so sánh và chỉ trích kém duyên. Riêng người hâm mộ thì cảm thấy thương cho Khánh Vân, vì "ngồi không cũng dính đạn".

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 8
Bộ phận trung lập thì thương xót cho nàng hậu vì "nằm không cũng dính đạn"

Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 83-61-95 cm. Là sinh viên đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nàng hậu xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái..., Sau này Khánh Vân được biết đến rộng rãi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau đó, người đẹp 9X đại diện Việt Nam thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2020, lọt top 21 chung cuộc nhờ bình chọn từ khán giả.

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 9
Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 10
Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Trở về từ một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Khánh Vân tích cực tham gia làm từ thiện và các hoạt động để hướng đến việc bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em. 

Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa” - Ảnh 11
Khánh Vân tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội liên quan tới việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em
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