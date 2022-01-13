Được so sánh giống với Phạm Băng Băng, Hoa hậu Khánh Vân bị netizen mỉa mai nói: “Không có cửa”

Được đặt lên bàn cân so sánh với tường thành nhan sắc của Cbiz, Hoa hậu Khánh Vân còn được ví như Phạm Băng Băng của Việt Nam khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân khiến dân tình bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh tham gia trong một chương trình với mái tóc ngắn ngủn khác xa với hình ảnh thường thấy. Trên mạng xã hội còn xuất hiện trào lưu ghép ảnh so sánh hoa hậu Khánh Vân và "nữ hoàng giải trí" của Cbiz. Một số fan hâm mộ hào hứng cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng rất giống Phạm Gia khi để tóc ngắn, nhất là đôi mắt.

Cư dân mạng đưa Hoa hậu Khánh Vân lên bàn cân so sánh với Phạm Băng Băng khi để tóc ngắn Trước đó, Khánh Vân cũng được ví von giống Phạm Băng Băng và rất có khí chất khi diện đồ Hoàng hậu. Khánh Vân "đọ sắc" và thần thái với Phạm Băng Băng khi diện đồ Hoàng hậu Tuy nhiên việc Khánh Vân được đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân Phạm Băng Băng đã gây ra không ít những tranh cãi khi bị cho rằng quá khập khiễng. Đa số bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng nhan sắc Khánh Vân và mỹ nhân Hoa ngữ "trông chả liên quan". Cũng vì những hình ảnh so sánh này, Khánh Vân còn vô tình phải hứng chịu không ít nhận xét ngoại hình khiếm nhã. Chưa kể có người vốn đã có "ác cảm" với cô từ những ồn ào trước đó mà không ngại "dìm" Khánh Vân.

Nhiều netizen cho rằng Khánh Vân "không có cửa" để so sánh với Phạm gia Bộ phận trung lập thì cho rằng 2 mỹ nhân đều có vẻ đẹp riêng, không nên đem ra so sánh và chỉ trích kém duyên. Riêng người hâm mộ thì cảm thấy thương cho Khánh Vân, vì "ngồi không cũng dính đạn". Bộ phận trung lập thì thương xót cho nàng hậu vì "nằm không cũng dính đạn" Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 83-61-95 cm. Là sinh viên đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nàng hậu xuất hiện trong nhiều dự án phim như Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái..., Sau này Khánh Vân được biết đến rộng rãi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau đó, người đẹp 9X đại diện Việt Nam thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2020, lọt top 21 chung cuộc nhờ bình chọn từ khán giả. Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Trở về từ một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Khánh Vân tích cực tham gia làm từ thiện và các hoạt động để hướng đến việc bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em. Khánh Vân tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội liên quan tới việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Hậu scandal, Hương Giang nhắn nhủ Khánh Vân: 'Mạnh mẽ lên nhé, so với chị thấm thía gì' Vlog của Khánh Vân hội ngộ cùng Hương Giang Idol phía sau sân khấu cùng lời nhắn nhủ của hoa hậu chuyển giới tới học trò của mình khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-so-sanh-giong-voi-pham-bang-bang-hoa-hau-khanh-van-bi-netizen-mia-mai-noi-khong-co-cua-445878.html