Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao?

Hậu trường 25/01/2022 21:02

Trước thông tin Khánh Vân bị hội chị em Hoa hậu Hoàn vũ cô lập, CEO của cuộc thi danh giá này đã có phản hồi chính thức làm sáng tỏ tin đồn.

Thời gian qua Khánh Vân gặp phải không ít lùm xùm, từ việc bị tố bạo lực học đường cho đến trưởng FC nói xấu nghệ sĩ khác, thì mới đây rộ lên tin đồn Hoa hậu Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập khi tham gia một sự kiện.

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 1
Rộ thông tin Khánh Vân bị hội chị em Hoa hậu Hoàn vũ "cô lập" khiến dân tình xôn xao

Cụ thể, cùng xuất hiện tại sự kiện của NTK Adrian Anh Tuấn, trong khi CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Kim Duyên, Hoàng My, Lệ Hằng... ngồi chung và cười cười nói nói, thì Khánh Vân bị netizen “soi” ra "có khoảng cách", không có bất kỳ tương tác nào với hội chị em.

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 2
Hai bên cũng bị "soi" đánh lẻ khi chụp hình riêng cùng siêu mẫu Minh Tú

Hơn nữa, dân tình còn rất tinh ý khi phát hiện không có bất kỳ hình ảnh chụp chung nào của Khánh Vân và team Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dù ngồi chung bàn.Bộ ảnh trên du thuyền của stylist Trần Đạt có sự hội ngộ đông đảo của các chị em nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thế nhưng lại vắng bóng Khánh Vân khiến dân tình không khỏi thắc mắc.

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 3
Ảnh nào cũng thiếu Khánh Vân khiến fan hâm mộ không khỏi thắc mắc

Sự bất thường của đôi bên đã khiến dân mạng không khỏi tò mò chuyện gì đang diễn ra và đặt nghi vấn phải chăng Khánh Vân đã bị hội chị em Hoàn vũ "cạch mặt"? Nếu có như vậy thì lý do gì mà khiến Hoa hậu Hoàn vũ 2019 nghỉ chơi với nguyên team và ekip của chương trình?

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 4
Dù ngồi chung mâm nhưng cả hai bên vẫn "ngó lơ" nhau như thường

Không để tin đồn thất thiệt lan đi quá xa và khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, ngay sau đó, CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức đưa ra phản hồi, làm sáng tỏ sự việc. Đăng tải hình ảnh thân thiết của Khánh Vân bên Lệ Hằng, Kim Duyên, Hoàng My và ê-kíp tại sự kiện, CEO cũng phản bác tin đồn "sứt mẻ" đang râm ran. "Nhà có mấy nàng tiên thôi, đội hình vẫn còn nguyên chưa sứt mẻ gì, mọi người đừng đồn tội nghiệp", CEO cho hay.

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 5

Khánh Vân bị hội chị em Hoàn vũ cô lập, thực hư tin đồn ra sao? - Ảnh 6

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn

Thậm chí, CEO còn đăng tải một loạt những khoảnh khắc Khánh Vân vẫn chụp ảnh chung, thân thiết với hội chị em Hoa hậu Hoàn vũ và các stylist. Có thể thấy mối quan hệ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và stylist từng cộng tác không đến mức căng thẳng như lời đồn suốt thời gian qua.

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