Người tình Uông Tiểu Phi bị tố 'ăn cắp' bài đăng của Dương Mịch

Mới đây, cư dân mạng phát hiện Trương Dĩnh Dĩnh gần như sao chép nguyên bài viết của Dương Mịch từng đăng 12 năm trước.

Vào sáng ngày 22/5, Uông Tiểu Phi đã đăng tải loạt ảnh đi chơi cùng bạn bè lên trang Weibo cá nhân. Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra địa điểm doanh nhân họ Uông chụp giống hệt với khung ảnh mà nữ diễn viên Trương Dĩnh Dĩnh từng đăng. Không chỉ giống về khung cảnh phía sau mà những vật dụng như chai rượu, cốc nước trong ảnh 2 người cũng "như đúc một khuôn". Bằng chứng này càng thêm khẳng định tin đồn 2 người hẹn hò là sự thật.

Đáng chú ý là bài đăng này của gần như Trương Dĩnh Dĩnh "lấy cắp" nguyên bài viết của Dương Mịch từng đăng 12 năm trước. Chỉ có điều trong câu cuối, cô còn dùng từ "áng mây" còn Dương Mịch dùng từ "mây giăng".

Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên không lâu sau, Uông Tiểu Phi đã xóa bức ảnh. Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi được cho có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn Từ Hy Viên. Trong suốt một thời gian dài, hai người lộ ra nhiều dấu hiệu cho thấy cùng đi tiệc tùng với bạn bè hay du lịch chung. Đầu năm 2022, dịp năm mới, Uông Tiểu Phi được cho là đưa Trương Dĩnh Dĩnh đến Tam Á - nơi anh từng tổ chức cưới, đi trăng mật với Từ Hy Viên. Một người dùng Weibo tiết lộ Tiểu Phi - Dĩnh Dĩnh đã ăn tối với người thân và bạn bè tại khách sạn Tam Á tối 2/2. Cả bàn ăn khi đó có 10 người, trong đó có bà Trương Lan.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh mở nhiều tiệm ăn tại Bắc Kinh và nỗ lực vượt qua dịch bệnh để kiếm tiền.

Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi kết hôn vào năm 2010 sau mối tình chóng vánh - Ảnh: Internet

Hiện tại, bên cạnh những lời chỉ trích Trương Dĩnh Dĩnh là kẻ thứ ba, nhiều cư dân mạng còn mỉa mai cô là "người đẹp não rỗng" khi ngay cả lời thanh minh cũng phải đi "lấy cắp" của người khác.

Từ Hy Viên vừa tái hôn, mẹ của Uông Tiểu Phi đã ám chỉ con trai chưa quên được vợ cũ Sau khi khẳng định vẫn xem Từ Hy Viên là con dâu, mẹ của Uông Tiểu Phi lần này lại tiếp tục ám chỉ con trai mình vẫn chưa thể buông bỏ vợ cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-uong-tieu-phi-bi-to-an-cap-bai-dang-cua-duong-mich-470603.html