Lý Hiện vướng nghi vấn hẹn hò hot girl mạng: Hé lộ nhiều bằng chứng yêu đương

Theo Sohu, Lý Hiện và Hiểu Tuyết nhiều lần check-in cùng một địa điểm. Tháng 1, hot girl chia sẻ chuẩn bị đến Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc), trùng hợp là nam diễn viên sinh năm 1991 đang quay phim ở đây. Tháng 4, họ bị phát hiện đều xuất hiện tại Phúc Kiến, còn tháng 6 là ở Vân Nam.

Mới đây, người hâm mộ đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy Lý Hiện và Hiểu Tuyết là một cặp, đang bí mật yêu đương.

Trên sóng livestream, Hiểu Tuyết cũng từng chia sẻ bạn trai cô là người Hồ Bắc, trùng khớp với quê quán của Lý Hiện. Theo Sina, Hiểu Tuyết đến từ Trùng Khánh, có ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm. Một số nguồn tin cho biết cô từng ly hôn và có con nhỏ.

Bên cạnh đó, top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm) bảng giải trí nền tảng Weibo, Trung Quốc hiện đang là từ khóa “Nghi vấn Lý Hiện hẹn hò" với hơn 3 triệu lượt bài. Trước nghi vấn tình ái với Hiểu Tuyết, Lý Hiện chưa đưa ra phản hồi.

Trước tin đồn hẹn hò, khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều. Một số fan của Lý Hiện bày tỏ sự thất vọng khi nam diễn viên bị nghi ngờ có tình cảm với một hot girl mạng, danh tiếng hai người quá chênh lệch.

Không ít người lo lắng Lý Hiện sẽ bị ảnh hưởng sự nghiệp. Đặc biệt là khi anh đang đảm nhận vai trò đại sứ Prada - thương hiệu thời trang những năm gần đây liên tục có các đại sứ vướng bê bối lớn như Lý Dịch Phong, Trịnh Sảng, mới nhất là Thái Từ Khôn… Tuy nhiên, phần đông khán giả cho rằng, chuyện nghệ sĩ yêu đương không phải vấn đề đáng chỉ trích. Chỉ cần đó là mối quan hệ nghiêm túc, không vi phạm pháp luật, đạo đức.

Lý Hiện sinh năm 1991, nổi tiếng sau thành công của bộ phim Cá mực hầm mật. Vai diễn Hàn Thương Ngôn luôn yêu chiều bạn gái Đồng Niên giúp Lý Hiện trở thành "bạn trai tháng 7" trong mắt khán giả. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Về đời tư, Lý Hiện từng vướng tin đồn hẹn hò với các nữ diễn viên như Dương Tử, Vương Tử Tuyền, Chung Sở Hy, Thượng Ngữ Hiền, Trương Kiều Nhĩ...