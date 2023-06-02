Những bất lợi của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng khi 'yêu đương' trong phim Sắc Xuân Gửi Người Tình

Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu thực tế và ấm áp của 2 người trẻ cùng điểm mới mẻ của phim là khắc họa về công việc cũng như góc khuất của chuyên gia trang điểm tử thi - một ngành nghề không mấy phổ biến được xem là điểm nhấn.

Mới đây, Lý Hiện hiện đã hoàn thành việc quay phim “Sắc xuân gửi người tình” cùng Châu Vũ Đồng . Ngay từ khi mới công bố dự án, “Sắc xuân gửi người tình” đã có lợi thế khi có sự tham gia của hai ngôi sao sở hữu vẻ ngoài thu hút, đông fan.

Ở dự án lần này, cả Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đều được giao vai diễn mới mẻ, có chiều sâu. Với tài tử 9X, vai chuyên gia trang điểm tử thi là vai diễn mang tính đột phá và nếu làm tốt, anh sẽ có thể nâng tầm sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trước đó khi đóng “Đi đến nơi có gió”, ngoài sự ăn ý với bạn diễn thì diễn xuất của Lý Hiện còn lộ nhiều điểm yếu. Đây được xem là điều bất lợi lớn nhất.

Còn với Châu Vũ Đồng, nhân vật Trang Khiết không phải là vai diễn khó nhưng sẽ có nhiều “đất” để nữ diễn viên thể hiện kĩ năng diễn xuất của mình.

Ở hiện tại, dù chưa ấn định ngày phát sóng chính thức, tuy nhiên, những hình ảnh, video hậu trường của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng trên phim trường được khán giả chia sẻ rộng rãi. Trong đó, có một cảnh ôm tình tứ của cặp đôi khiến khán giả thích thú, và chờ đợi đến ngày phim phát sóng. Bên cạnh đó, số đông để lại lời khen cho ngoại hình đẹp đôi của hai ngôi sao.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tình nhân” của tác giả Xả Mục Tư với đề tài rời xa đô thị về thôn quê sinh sống. Chuyện phim xoay quanh tình yêu của Trần Mạch Đông (Lý Hiện) và Trang Khiết (Châu Vũ Đồng). Cả hai vốn là bạn học cũ và tình cờ gặp lại khi Trang Khiết về quê dưỡng bệnh.

Ngày nhỏ, Trang Khiết bị mất một chân vì tai nạn giao thông. Dù vậy, cô luôn nỗ lực làm việc ở thành phố để bản thân trở nên tốt hơn. Không chỉ có một công việc kinh doanh riêng, Trang Khiết còn tiết kiệm đủ tiền mua chiếc chân giả. Trong khi Mạch Đông có quá khứ nổi loạn. Anh chỉ thay đổi sau khi phải trải qua nhiều biến cố. Ở hiện tại, Mạch Đông là một chuyên gia trang điểm cho tử thi.

Gặp lại sau nhiều năm, cả hai nảy sinh tình cảm và giúp nhau “chữa lành” những tổn thương. Tuy nhiên, khi tình cảm dần sâu đậm, những trắc trở xảy đến khi Trang Khiết muốn trở lại thành phố tiếp tục hoài bão sự nghiệp, trong khi Mạch Đông chỉ muốn ở lại vùng quê yên bình.