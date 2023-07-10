Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch

Ngoài cặp diễn viên chính Dương Dương (vai lính cứu hỏa Tống Diệm) - Vương Sở Nhiên (vai bác sĩ Hứa Thấm), Ngụy Đại Huân (vai Mạnh Yến Thần) cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tên tuổi của nam diễn viên liên tiếp lọt top hot search (xu hướng tìm kiếm). Ngoài ra, các video clip về Nguỵ Đại Huân trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên Douyin.

Ngay từ khi mới ra mắt, “Khói lửa nhân gian của tôi” đã gây sốt, đứng top đầu trong bảng chỉ số thảo luận/quan tâm của Datawin, Vlinkage, bất chấp việc phải đối đầu với các tác phẩm đáng gờm là “Ngọc cốt dao” (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đóng), “Trường phong độ” (Bạch Kính Đình, Tống Dật đóng).

Từ ngoại hình cho đến thần thái của Mạnh Yến Thần được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm.

Trên màn ảnh, khán giả khen kĩ năng diễn xuất của sao nam. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

Đặc biệt, khi đối diễn với Dương Dương, diễn xuất của anh được khen tốt hơn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đánh giá cao chemistry (sự ăn ý) của Ngụy Đại Huân với Vương Sở Nhiên hơn cặp chính.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, con trai ông Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, nhưng anh ít khoe khoang cuộc sống giàu có mà luôn sống tiết kiệm, không phô trương. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh luôn rộng rãi giúp đỡ. Ngoài ra, anh cũng được biết đến là “chàng trai bảo tàng” nhờ ngoại hình điển trai, tính cách tốt, lịch thiệp. Trên show giải trí, anh được yêu thích vì sự hài hước và luôn đối xử dịu dàng với phái nữ.

Theo Sina, thời niên thiếu, Ngụy Đại Huân không thể hiện năng khiếu nghệ thuật rõ rệt, nhưng vì yêu thích Dương Mịch, anh quyết tâm thi vào Học viện Hý Kịch và mong muốn sẽ sớm được hợp tác cùng cô.

Sau này, không chỉ cùng xuất hiện trên show giải trí, cả hai còn phát triển mối quan hệ tình cảm. Cả hai từng được bắt gặp hẹn hò từ tháng 8/2019. Sau đó, có nhiều bằng chứng cho thấy họ mặc đồ đôi, du lịch cùng nhau. Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận, nhưng đến tháng 7/2021, Dương Mịch chia sẻ ẩn ý về việc đã chia tay Ngụy Đại Huân khi cho hay đang tìm kiếm và chờ đợi người phù hợp với bản thân.

Sau đó, Ngụy Đại Huân tiếp tục vướng tin hẹn hò Tần Lam. Cả hai từng bị truyền thông đăng tải hình ảnh thân mật hồi tháng 12/2022. Cả hai nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm “Bác sĩ Đường”.

Đến tháng 5, Ngụy Đại Huân lần đầu lên tiếng sau khi bị đồn cầu hôn thất bại đàn chị. Nam diễn viên cho biết, cha mẹ anh bị công kích, bôi xấu vì vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm của bản thân. Trong khi công ty của anh ra văn bản yêu cầu công chúng không vu oan, và ám chỉ thông tin cầu hôn thất bại là “tin cười nhảm”.