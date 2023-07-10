Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch

Sao quốc tế 10/07/2023 13:45

“Khói lửa nhân gian của tôi” hiện là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được yêu thích của khán giả. Ngoài cặp diễn viên chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên, Ngụy Đại Huân (vai Mạnh Yến Thần) cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngay từ khi mới ra mắt, “Khói lửa nhân gian của tôi” đã gây sốt, đứng top đầu trong bảng chỉ số thảo luận/quan tâm của Datawin, Vlinkage, bất chấp việc phải đối đầu với các tác phẩm đáng gờm là “Ngọc cốt dao” (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đóng), “Trường phong độ” (Bạch Kính Đình, Tống Dật đóng).

Ngoài cặp diễn viên chính Dương Dương (vai lính cứu hỏa Tống Diệm) - Vương Sở Nhiên (vai bác sĩ Hứa Thấm), Ngụy Đại Huân (vai Mạnh Yến Thần) cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tên tuổi của nam diễn viên liên tiếp lọt top hot search (xu hướng tìm kiếm). Ngoài ra, các video clip về Nguỵ Đại Huân trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên Douyin.

Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 1

Từ ngoại hình cho đến thần thái của Mạnh Yến Thần được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm.

Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 2Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 3

Trên màn ảnh, khán giả khen kĩ năng diễn xuất của sao nam. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

Đặc biệt, khi đối diễn với Dương Dương, diễn xuất của anh được khen tốt hơn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đánh giá cao chemistry (sự ăn ý) của Ngụy Đại Huân với Vương Sở Nhiên hơn cặp chính.

Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 4

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, con trai ông Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, nhưng anh ít khoe khoang cuộc sống giàu có mà luôn sống tiết kiệm, không phô trương. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh luôn rộng rãi giúp đỡ. Ngoài ra, anh cũng được biết đến là “chàng trai bảo tàng” nhờ ngoại hình điển trai, tính cách tốt, lịch thiệp. Trên show giải trí, anh được yêu thích vì sự hài hước và luôn đối xử dịu dàng với phái nữ.

Theo Sina, thời niên thiếu, Ngụy Đại Huân không thể hiện năng khiếu nghệ thuật rõ rệt, nhưng vì yêu thích Dương Mịch, anh quyết tâm thi vào Học viện Hý Kịch và mong muốn sẽ sớm được hợp tác cùng cô.

Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 5

Sau này, không chỉ cùng xuất hiện trên show giải trí, cả hai còn phát triển mối quan hệ tình cảm. Cả hai từng được bắt gặp hẹn hò từ tháng 8/2019. Sau đó, có nhiều bằng chứng cho thấy họ mặc đồ đôi, du lịch cùng nhau. Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận, nhưng đến tháng 7/2021, Dương Mịch chia sẻ ẩn ý về việc đã chia tay Ngụy Đại Huân khi cho hay đang tìm kiếm và chờ đợi người phù hợp với bản thân.

Nam phụ ấn tượng của phim 'Khói lửa nhân gian của tôi': Con trai chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, từng là người yêu cũ của Dương Mịch - Ảnh 6

Sau đó, Ngụy Đại Huân tiếp tục vướng tin hẹn hò Tần Lam. Cả hai từng bị truyền thông đăng tải hình ảnh thân mật hồi tháng 12/2022. Cả hai nảy sinh tình cảm trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm “Bác sĩ Đường”.

Đến tháng 5, Ngụy Đại Huân lần đầu lên tiếng sau khi bị đồn cầu hôn thất bại đàn chị. Nam diễn viên cho biết, cha mẹ anh bị công kích, bôi xấu vì vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm của bản thân. Trong khi công ty của anh ra văn bản yêu cầu công chúng không vu oan, và ám chỉ thông tin cầu hôn thất bại là “tin cười nhảm”.

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Sau 12 tập phim lên sóng, “Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã vượt mặt các phim hot như “Ngọc Cốt dao", “Trường phong độ".

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi Ngụy Đại Huân

TIN LIÊN QUAN

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức 'vượt mặt' Tiêu Chiếu, Bạch Kính Đình

Dương Dương - Vương Sở Nhiên lộ khoảnh khắc tình tứ trong buổi tuyên truyền phim, cư dân mạng xôn xao 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'

Dương Dương - Vương Sở Nhiên lộ khoảnh khắc tình tứ trong buổi tuyên truyền phim, cư dân mạng xôn xao 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Lộ cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Dương và Vương Sở Nhiên, fan nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới

Phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' vừa công chiếu, Dương Dương đã ghi danh trong kỷ lục mới

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Chưa kịp hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên và 'người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ thông báo tin vui

Chưa kịp hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên và 'người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ thông báo tin vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 50 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn