'Tài tử Đài Loan' Mã Cảnh Đào công khai bạn gái mới sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ

Ngoài ra, Pony chia sẻ qua quá trình tiếp xúc với Mã Cảnh Đào, cô cảm thấy nam diễn viên là người đàn ông tốt. Bạn gái mới khẳng định yêu ngôi sao Đông du ký thật lòng, không mưu cầu danh lợi và tiền bạc.

Vào ngày 10/7, trang Sina đưa tin cô gái tên Pony gây chú ý khi đăng ảnh thân mật bên Mã Cảnh Đào và công khai mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Theo Sina, Mã Cảnh Đào và Pony đã bên nhau được một thời gian. Cô gái thường xuyên tương tác, bày tỏ tình cảm mặn nồng với tài tử Đài Loan trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, khán giả chỉ trích thái độ của Pony khi công khai tình cảm với bạn trai nổi tiếng. Họ không hài lòng với việc cô đổ lỗi hôn nhân tan vỡ cho hai vợ trước của Mã Cảnh Đào. Trước chỉ trích của dân mạng, Pony cho biết không bận tâm.

Ngoài ra, sau bài viết công khai mối quan hệ của cô gái, khán giả vào chế giễu, công kích cô kịch liệt, nói rằng cô "chưa trải đời", "EQ quá thấp"... vì chê hai vợ trước của nam diễn viên không biết trân trọng anh.

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là tài tử được yêu quý tại Đài Loan. Thập niên 1990, anh là diễn viên được o bế của nữ sĩ Quỳnh Dao với nhiều phim lãng mạn như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông. Giai đoạn sau, tên tuổi anh gắn liền với các vai đại hiệp võ công cái thế. Trong đó, phải kể đến những vai diễn nổi tiếng như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ đóng cùng Phạm Văn Phương, Trương Vô Kỵ bản Ỷ thiên đồ long ký 1994 (hợp tác với Châu Hải My, Diệp Đồng), Đinh Dẫn phim Thục sơn kỳ hiệp.

Mã Cảnh Đào trải qua hai đời vợ. Anh ly hôn vợ thứ hai - diễn viên Ngô Giai Ni kém 21 tuổi - năm 2017, làm bố đơn thân của hai con (14 và 13 tuổi). Tài tử còn có con gái với người vợ đầu tiên.