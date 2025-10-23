Cuối tháng 10, đầu tháng 11: Top 3 con giáp vận may lớn xoay quanh, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tuổi Tỵ sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Trong tình yêu, tuổi Tỵ cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày này. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất giúp họ được quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy hơn hẳn. Trong công việc, tuổi Tuất được cấp trên tin tưởng, dễ gặt hái kết quả tốt, còn với người kinh doanh thì doanh số tăng rõ rệt, khách hàng mới xuất hiện đều đặn.

Tài chính của tuổi Tuất trong hai ngày này đặc biệt sáng sủa, nhất là với những ai đã đầu tư hoặc cho vay trước đó – rất dễ thu hồi vốn kèm lãi. Ngoài ra, vận tình cảm cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng như làn gió đầu thu. Người độc thân được nhiều người để ý, người có đôi thì hiểu nhau hơn, ít mâu thuẫn. Có thể nói, đây là ngày “trăm việc hỷ” với người tuổi Tuất: tài lộc vượng, công danh tốt, tình duyên cũng rực sắc đào hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!